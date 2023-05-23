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Росіяни вивезли з окупованої Херсонщини обладнання мобільного зв’язку, - ЦНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобільний,інтернет,звязок

Окупанти вивезли в РФ обладнання мобільного зв’язку з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни це роблять для того, щоб місцеві не могли передавати Силам Оборони України інформацію про російські війська.

"З цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед його деокупацією", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Криміналітет з РФ масово переїжджає на окуповані території, - Центр нацспротиву

Автор: Богдан Гуньковський
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Гены пальцем не раздавишь
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23.05.2023 17:20 Відповісти
Зараз в інеті шквал запитань від рузьге: "как падключіть к інтернету стіральную машину і унітаз?"
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Асобенна в атсутсвие вады и канализации.
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23.05.2023 21:07 Відповісти
Выключали? Они просто подрывали вышки на всем правобережье Херсонской области.

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23.05.2023 18:02 Відповісти
Ну так на Роісє ж тепер з телекомунікаційним обладнанням біда - навіть Хуавей послав їх подалі (про Циско і казати не треба).
От і ворують.

Все, як завжди...
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23.05.2023 18:21 Відповісти
Відшкодують усе як за нове.
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23.05.2023 18:54 Відповісти
 
 