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Криміналітет з РФ масово переїжджає на окуповані території, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,окупація

Злочинці, які перебувають у розшуку в РФ масово переїжджають на тимчасово окуповані території України, користуючись тим, що російська адміністрація не здатна забезпечити порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Чимало російських кримінальників, які знаходяться у розшуку в рф, знайшли прихисток на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна поліція не спроможна виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцаї закривають очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово окупованих містах", - ідеться в повідомленні. 

Зазначається, що окупантам байдуже до такого стану речей, адже в їх розумінні підтримка громадського порядку - це боротьба з українськими партизанами та залякуваня місцевих мешканців. 

"Тож російські злочинці почуваються цілком комфортно, і не лише ховаються від федерального розшуку на ТОТ, але й, користуючись безвладдям, шукають нові шляхи для наживи", - підсумували в ЦНС. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що окупанти грабують українські музеї на ТОТ, зокрема  Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.
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Топ коментарі
+14
раша-говно-страна .
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22.05.2023 16:22
+13
Оцих треба відразу утілізувати..
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22.05.2023 16:25
+10
Кацапи пишуть що в белгороді в магазинах приймають гривню.
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22.05.2023 16:29
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22.05.2023 16:22 Відповісти
Прозагбитись тут для них саме воно. Сдох, не здозх ніхто не знає, а нові документи в клоаках не проблема
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22.05.2023 16:23 Відповісти
Оцих треба відразу утілізувати..
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22.05.2023 16:25 Відповісти
Бросок мангуста!!!!в белгороді
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22.05.2023 16:27 Відповісти
Кацапи пишуть що в белгороді в магазинах приймають гривню.
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22.05.2023 16:29 Відповісти
в давнину, расєйский криміналітет втікав від царського переслідування, на "мокшанські болота" ,де і заснував собі столицю всія рабсєї.
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22.05.2023 16:29 Відповісти
це буде справжнiй смітник і зміїне гніздо 🤖
тепер, напевно, "радіють" ті, хто закликав до "руського миру", якщо вони взагалі зможуть там вижити 🙃
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22.05.2023 16:42 Відповісти
Ну так волали ж "путiн введi !!!" та "расея прiдi" - то мрiя збулася.
Жерiть тепер за обидвi щоки.
Може, ще й пiд танки лягатимуть, щоб бандери не завоювали, як у 2014-му на банбасi баби кидалися ?
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22.05.2023 18:35 Відповісти
думаю что это сознательная политика кремля. Далее они будут просачиваться в Киев и рассредотачиваться по всей Украине
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22.05.2023 16:46 Відповісти
Краще в Бєлгород тікають. Там стілтки зараз можна безхозного вивезти
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22.05.2023 16:51 Відповісти
притомний "закон про зброю" (доступну зброю, а не тільки для грошовитих сцикунів, що стають зрадниками у першу чергу) не втрачає актуальності, але зе влада сцить і досі колупається в носі очикуючі, шо скаже дермак... на вушко Найвеличнівшивому
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22.05.2023 17:15 Відповісти
Зброя повинна бути тiльки у ментiв та бандюкiв.
Громадяни - це барани для стрижки та шашликiв.
Доки самi не озброяться - лишатимуться баранами.
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Цю кримінальну підороську мразоту гопників, злодіїв, вбивць, шахраїв, грабіжників, наркош та дебоширів, треба зразу ЛІКВІДУВАТИ на місці затримання, без суда та слідства, щоб ця тріперна зараза не асимілювалася у повоєнний час і як гриб паразит очікувала свого "зоряного часу" кримінального розгулу...!!!

Ця кримінальна "РЕСПУБЛІКА ШКІД ГОПНИКІВ" має бути ліквідована у ********* суспільстві УКРАЇНИ...!!!
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22.05.2023 18:54 Відповісти
Дякуємо Єрмак і Зеленський, завдяки вашим запобігам проти війни, громадяни відчувають себе в " небезпеці"!
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22.05.2023 19:21 Відповісти
 
 