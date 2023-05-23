Орбан Україні: Хочете грошей – не вводьте санкцій проти наших компаній

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив блокування допомоги Україні внесенням угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Коментуючи блокування Угорщиною нового пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ та коштів з Європейського фонду миру для України, угорський прем’єр назвав це "питанням принципу" й підтримав позицію голови МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"Міністр закордонних справ правильно сказав. Якщо така країна, як Україна, хотіла б отримати вашу фінансову підтримку, що для них є неминучим, вона не може вносити ваші компанії в "чорний список", – сказав він.

"Ви не можете мати і те, й те одночасно. Хочете грошей – будьте ласкаві, поважайте нас. І не вводьте санкцій проти наших компаній. Ось і все", – додав Орбан.

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Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".