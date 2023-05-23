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Орбан Україні: Хочете грошей – не вводьте санкцій проти наших компаній

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив блокування допомоги Україні внесенням угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Коментуючи блокування Угорщиною нового пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ та коштів з Європейського фонду миру для України, угорський прем’єр назвав це "питанням принципу" й підтримав позицію голови МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"Міністр закордонних справ правильно сказав. Якщо така країна, як Україна, хотіла б отримати вашу фінансову підтримку, що для них є неминучим, вона не може вносити ваші компанії в "чорний список", – сказав він.

"Ви не можете мати і те, й те одночасно. Хочете грошей – будьте ласкаві, поважайте нас. І не вводьте санкцій проти наших компаній. Ось і все", – додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не зможе перемогти РФ на полі бою, треба мирні переговори, - Орбан

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".

Автор: 

Угорщина (2274) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+42
Орбан забув це

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23.05.2023 18:34
+26
В Венгрии свои законы? Это высшее должностное лицо лоббирует, по сути, интересы коммерческого банка OTP? Ну просто офигительно...
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23.05.2023 18:42
+24
Орбенятко, Угорщина сама без дотацій ЄС не може нормально існувати.
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23.05.2023 18:39
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Орбан
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23.05.2023 18:31 Відповісти
Орбан забув це

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23.05.2023 18:34 Відповісти
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23.05.2023 18:44 Відповісти
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23.05.2023 18:49 Відповісти
Там на обрії замість маскви має бути пика орбана.О,а це ідея - тре Смілянському її підкинути.
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23.05.2023 19:03 Відповісти
ОРБАН ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХОЧЕТ ******** ЖИТЬ ЕЩЕ В СВОИ 60 ЛЕТ З-АКРОЕЙ ЕНБАЛЬНИК ВОНЮЧИЙ ПОМОЙ РОТ МЫЛОМ И СНИМИ ЗАПРЕТ НА ПОМОЩЬ А ИНАЧЕ ТВОЮ ЕВБАННУЮ ВЕНГРИЮ ПОДЕЛЯТ НА ЧАСТИ...
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23.05.2023 19:59 Відповісти
Здається, я знаю як Україна може вступити в НАТО...
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23.05.2023 18:52 Відповісти
Так розповідайте
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23.05.2023 18:52 Відповісти
Угорщина виходить - Україна входить - в команді просто заміна гравця...
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23.05.2023 18:58 Відповісти
А тренер знає про цю заміну?)
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23.05.2023 19:03 Відповісти
Авжеш... правий "пів"-захистник явно кульгає...
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23.05.2023 19:07 Відповісти
******* такие *******.
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23.05.2023 18:59 Відповісти
Перебьется !
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23.05.2023 18:31 Відповісти
Цаца..
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23.05.2023 18:33 Відповісти
Может не надо на россии бабло этому банку зарабатывать ?
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23.05.2023 18:35 Відповісти
Там мабуть трохи інше - кацапи через той банк Орбану і компанії гроші заганяють Або через цей банк мадяри спонсорують своїх "сепарів" у Закарпатті А може і те і друге!
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23.05.2023 19:07 Відповісти
Мразіна кремлівська
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23.05.2023 18:37 Відповісти
Підстилка путінська. Підарас, одне слово.
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23.05.2023 18:37 Відповісти
Орбенятко, Угорщина сама без дотацій ЄС не може нормально існувати.
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23.05.2023 18:39 Відповісти
х#й тобi на рило, jobbik недобитий.
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23.05.2023 18:39 Відповісти
У этого нищеброда ещё забыли спросить.
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23.05.2023 18:40 Відповісти
Мерзенні цигани, обов'язково, раз в тиждень, повинні тявкнути в сторону України.
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23.05.2023 18:40 Відповісти
Орбан це ще не вся Європа. Орбан це всього на всього сподвижник терориста і підозрюваного МКС в злочинах путіна *уйла
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23.05.2023 18:40 Відповісти
хитрожопая проху..ловская тварь, отмена санкций вернется снарядами на нашу голову
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23.05.2023 18:40 Відповісти
Або ще один варіант - будуть і гроші і санкції.
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23.05.2023 18:41 Відповісти
Нехай він їх собі **** засуне!
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23.05.2023 18:41 Відповісти
Цікаво, а В Євросоюзі є важелі "відрахувати" країну з ЄС, як двійочника з інститута? Не розумію, нафіг їм такий гоноровий член, який ще сам грошей потребує, а та страни, що заробляють та хочуть дати гроші Україні повинні в цього непотрібу дозвіл брати.
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23.05.2023 18:41 Відповісти
Да нет у них процедуры исключения. Только по собственному желанию
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23.05.2023 18:43 Відповісти
Це було риторичне питання
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23.05.2023 18:44 Відповісти
Значить треба створити ..що схоже скоро і буде...
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23.05.2023 18:50 Відповісти
В Венгрии свои законы? Это высшее должностное лицо лоббирует, по сути, интересы коммерческого банка OTP? Ну просто офигительно...
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23.05.2023 18:42 Відповісти
В них ще з 90-х мутки з російськими олігархами...
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23.05.2023 18:53 Відповісти
У ОТР?
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23.05.2023 19:50 Відповісти
Не пам'ятаю конкретно за ОТР але Леонід Ройтман не одноразово згадував уряд Угорщини і особисто Орбана...
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23.05.2023 20:32 Відповісти
Гандон, у самі складні часи виявилось це чмо угорське
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23.05.2023 18:43 Відповісти
Він забуває що банк ії а от гроші не їх.
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23.05.2023 18:43 Відповісти
от мразота, ***** Угорщину, треба її ********* із ЄС
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23.05.2023 18:43 Відповісти
А у конкретно вас вони є, якщо ви постійно смокчете допомогу ЄС?
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23.05.2023 18:44 Відповісти
Азаіати- вони і живучи сторіччями в Європі лішаються азіатами. Влізли і всім сусідам життя портять.
претнзії мадяр на землі сусідів в %% від їх територій:
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23.05.2023 18:44 Відповісти
Пуй им в сраку, а не Трансильванию. И каждый из приграничных государств предложит им то же самое
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23.05.2023 18:49 Відповісти
Хай дякують Славянам, що свого часу вони дозволили цім дикунам посилитися на цих землях!!!!!
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23.05.2023 19:04 Відповісти
Пів Словаччини - це 10,7% ?
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23.05.2023 21:26 Відповісти
Мерзотник Орбан , просто відпрацьовує газпромівське бабло
від кремлівського упиря , а на все інше він плювати хотів!
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23.05.2023 18:46 Відповісти
Орбан, шо з таблом?
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23.05.2023 18:46 Відповісти
Що робити Україні в такому ЄС де можливий такий "орбан."? Спочатку ставити перед засновниками питання про місце таких трутнів в ЄС як угорщина, румунія, болгарія і іже з ними ,а потім вступати в оновлений ЄС.
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23.05.2023 18:47 Відповісти
Гадаю достатньо витурити Угорщину...всі інші стануть в пригоді...
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23.05.2023 18:48 Відповісти
Як України ввійде до ЄС, мад'ярам пі...да!!!!!!
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23.05.2023 19:06 Відповісти
Складається враження що Угорщина "засиділася" в ЄС та НАТО...Угорцям треба вибирати- або Орбан або європейське безпечне майбутнє ...
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23.05.2023 18:47 Відповісти
Знає тварюка, що по його забаганкам зрештою не буде. Це ж не вперше він зловживає процедурами ЄС. І при тому продовжує з своїми сіяртівськими потомками північно-уральських дикунів псувати повітря, тобто пердіти кацапізмом.
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23.05.2023 18:48 Відповісти
Оце піждєц , це ж не ти чмо мадярськє даєш гроші , ти сам жтвеш на подачках
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23.05.2023 18:51 Відповісти
Треба Україні вводити санкції на трубопроводи з касапії.
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23.05.2023 18:51 Відповісти
Троянський кінь. Якщо не реформувкти ЄС і НАТО, то скоро через таких зрадників буде дуже важко альянсу
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23.05.2023 18:51 Відповісти
да что этот внегр себе позволяет!!!!
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23.05.2023 18:52 Відповісти
в розшук цього Орбіта оголосіть,щоб як ***** ні де не міг сунутись.
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23.05.2023 18:52 Відповісти
А не легше просто викинути їх банк з нашого ринку?
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23.05.2023 18:53 Відповісти
венгрия живет за счет ЕС. Так, что пусть ***** захлопнет. ****** путинский.
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23.05.2023 18:54 Відповісти
Хочете нафту - закрийте своє базікало і робіть як вам скажуть
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23.05.2023 18:58 Відповісти
Що Орбан має на увазі під словом *Наші*? Російські?
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23.05.2023 19:01 Відповісти
орБан, в Україні ВСІ посилають тебе на ...уй за расєйським кораблем!!! Так як ти монголоуральський ************ то ти знаєш і дуже добре слово ....уй, це ж твоя мова!!!!!!!
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23.05.2023 19:01 Відповісти
необхідно максимально бойкотувати угорський бізнес в Україні, як і російський. Компанії ОТП-банк, WizzAir, Гедеон-Ріхтер, 3 бетони і інші мають збанкрутувати в Україні. А ті мадяри, що постійно голосують за антиукраїнских виродків, мають усвідомювати, що нажили собі ворогів на десятиліття у вигляді сусідньої країни, набагато більшої і сильнішої за їхню срану мадярщину.
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23.05.2023 19:02 Відповісти
Обмовка за Фрейдом: грошей хоче сам Орбан.
І вже скоро йому не дадуть.
Бо задовбав.
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23.05.2023 19:07 Відповісти
А при чому тут санкції і допомога.
Санкції правильні все по справедливості, санкції по ділу.
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23.05.2023 19:12 Відповісти
Україна і на Німецькі компанії вводила і на інші і США вводить...
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23.05.2023 19:13 Відповісти
Орбану територій просто мало.
Україна може кучу російських земель захватити, але нам воно не треба і ми нічого не захвачуєм.
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23.05.2023 19:17 Відповісти
****** такі уйобіки!
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23.05.2023 19:18 Відповісти
путінська шавка буде ще тут вказувати...
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23.05.2023 19:21 Відповісти
Невже ЄС не може цій помийці урізати фінансування до нуля? Щоб самі прибігли на колінах ?
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23.05.2023 19:38 Відповісти
Нужно сделать все очень просто...Все кто является клиентом OTP банка-просто послать его накуй и перестать ним пользоваться.Все.Чисто принципиальный вопрос.
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23.05.2023 19:53 Відповісти
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23.05.2023 19:54 Відповісти
Цікаво, а хто залишиться без копійки,коли цю нечисть ЄС викинуть
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23.05.2023 20:01 Відповісти
-Н-А-Х-У-Й-
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23.05.2023 20:03 Відповісти
Все эти "принципы" - следствие правильно использованного компромата. А не взял бы в молодости денежку у кгб, был бы сейчас в "своей компании". А так как от хозяина была получена команда бузить, приходится прикрываться эпатажем
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23.05.2023 20:14 Відповісти
Я думаю, ему путин пообещал кусок Украины в обмен на лояльность
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24.05.2023 06:57 Відповісти
Треба просто хлопнути якого небудь їхнього шпигуна на Закарпатті і тиснути їм. Там їх багато.
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23.05.2023 20:15 Відповісти
сказав підр, що сидить на підсосі у лідерів ЄС
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23.05.2023 20:21 Відповісти
Це що, мадяри Україну спонсорують? Та ви самі без ЄС у канаві коняку доїдали. Що робиться-що робиться!
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23.05.2023 21:03 Відповісти
Цей підор Орбан має хибне уявлення про гроші для України. Це не ЙОГО гроші. Він сам їх підсасує без усякої війни в країні.
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23.05.2023 21:04 Відповісти
іди ***** *****...
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23.05.2023 21:22 Відповісти
А до чого тут Угорщина, яка сама висить на цицькі у Європи?

На цього клоуна Україні можна не зважати. Хай з ним ЄС розбирається.
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23.05.2023 21:27 Відповісти
Я одного не можу зрозуміти, чому країни лідери ЄС допускають такий прецедент? Зараз мадяри палки в колеса вставляють, а завтра що? Румуни нах.й пошлють німців? Що коїться? Чому це коїться? Фактично, Угорщина дотаційна країна, яка не має потужного виробництва, не має нічого, що може дозволяти їм так поводитись. Хтось має поставити їх на місце, а саме раком. І викинути з ЄС.
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23.05.2023 21:28 Відповісти
Мабуть *** ти вгадав, дядя
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23.05.2023 22:10 Відповісти
Значит надо ввродить.
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23.05.2023 22:34 Відповісти
немного был занят - тут в комментах его уже сколько раз ***** послали?
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23.05.2023 22:47 Відповісти
на 80 коментов шесть раз, и я седьмой.
Могли бы и больше.
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23.05.2023 22:52 Відповісти
А нашим слабо краник на нафтопроводі закрутити, щоб Орбан танкерами нафту з рашки возив.?
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23.05.2023 22:55 Відповісти
Я от не розумію невже не можна припинити подачу газу РФ до Угорщини і взагалі зробити повну блокаду їй торгову цікаво що тоді буде у них ?
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23.05.2023 23:20 Відповісти
а есть рекомендации нбу что делать с этим банком? тем же вкладчикам, зарплатникам? банк работает?
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23.05.2023 23:52 Відповісти
Вас гадів гнати сраною мітлою треба.І все Закарпаття перетрусити на паспорта і співпрацю.
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24.05.2023 00:19 Відповісти
 
 