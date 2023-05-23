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Польща може підготувати 30 тисяч українських військових, - Блащак

блащак,маріуш

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща може провести на своїй території підготовку до 30 тисяч українських військових.

Про це він пвідомив під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми готові підготувати 30 тис. військових, цей процес відбувається з високою ефективністю", – зазначив Блащак.

За його словами, оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

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Блащак також розповів, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони ФРН Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які використовуються в Україні. За його словами, з цим пов'язані "певні виклики", але він переконаний, що їх буде успішно подолано. 

Він також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Блащак зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що "у дуже стислі строки" буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

За його словами, Єврокомісія володіє відповідними фондами для здійснення інвестицій в розширення виробничих потужностей оборонних підприємств.

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Нагадаємо, Німеччина планує підготувати до кінця поточного року до 9 тисяч військових ЗСУ.

Польща (8496) військові навчання (2775) Блащак Маріуш (111)


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БІЛГОРОДЩИНА НАРАЗІ:

1.Підійшло підкріплення. Тактика малих мобільних груп у даній місцевості діє напрочуд ефективно.

2. Плюс ще 2 трофейних БТР.

3. Зафіксовано захід на територію області ще з однієї сторони.

4. На даний момент непідконтрольні московитам близько 15-ти населених пунктів.
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23.05.2023 18:44 Відповісти
Польща може підготувати, а може зробити так як це було із транзитною агропродукцією - похєрити увесь транзит
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23.05.2023 18:56 Відповісти
Він вже з'явився - спеціальний кацапський троль Super Putz, делегований ФСБ срати на Польщу...
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23.05.2023 19:13 Відповісти
 
 