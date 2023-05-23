Це успішна оборонна операція України, - Данілов про Бахмут
Захист Бамута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. У її ході ворог втратив велику кількість живої сили та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.
За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.
Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК "Вагнера", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.
"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?", - додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
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Товариш Сталін вдягався у стилі мілітарі.
Товариш Сталін у 1937 році сказав фразу, яка стала радянським гаслом: "депутат - слуга народу".
У товариша Сталіна була "Ставка ВГК".
Товариш Сталін до останньої хвилини перед нападом ворога ігнорував дані розвідок, попередження від військових, і здоровий глузд - він до оборони не готувався.
Товариш Сталін не терпів критики, дуже не любив та переслідував опонентів, любив холуйство, підлабузництво, всенародну любов та оплески.
не ветірінарам за військове....
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Бл#ть, зробіть хоч один сайт з безкоштовними електронними книжками українською для початку. Цікавими, ********* книжками, які читатимуть діти і підлітки. Бо 200 грн за електронну книгу є не у всіх і діти читають російською. Бо цапи в курсі, як вести інформаційну війну і надають безкоштовний доступ до будь якої літератури. Су#а, задовбали тою ІБД.
по якому будильнику ви українка?
Я пам'ятаю і Вашу бесіду з ним.
мені здается, що Радбез мае реагувати і на такі виклики
це пицдець....
а потім прийшли більшовики , зробили кровавий терор, і прнавезли своїх голів сільрад і вчителів із глухих ДЕРЕВЕНЬ РАШИ, котри унітазу в житті не бачили .
Информация на шесть вечера 23 мая.
Думаю, що думка фахового генерала Кривоноса має значно більше значення!
"Американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії"
"Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ - її очевидні наступні цілі"
"Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу."
Дрони, хоча б.
враг уже отступил? Бахмут освобожден?
как можно что-то считать успешным, если оборона Бахмута продолжается... или может успешно - это состояние Бахмута?
т.е. в результате успешной операции по обороне Бахмута, город Бахмут перестал существовать.
сколько можно пробивать дно...
Оккультизмом увлекаетесь?)
...И, да, ставлю под сомнение, что вы - украинец, исходя из заспамленного комментария выше.