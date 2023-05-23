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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це успішна оборонна операція України, - Данілов про Бахмут

данілов

Захист Бамута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. У її ході ворог втратив велику кількість живої сили та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК "Вагнера", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До зими хочемо повністю завершити війну, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+7
Це мабудь теж цикаво для країни
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010877176228&comment_id=Y29tbWVudDo2NTQxMTcyMDAwNjMzOTdfOTIyNzA3MTk4OTQxOTk3&__cft__[0]=AZXCdOjGQDXYweK_TkUD3eBCzbgxxD62vx-jI1UgMrTc7qW2UognZow1b-QcDQrmSvKAVPfuUzd7Bqp32I1mPunxs-oXoBP_BFtQBh0O0Mg6A5tzIEs-33D3eaDAZqDg-HxU0KOP3-E7c97io7ZSpEpw7rOpGF0K3lpE979BTUBvL9VeMqS7Pija48ZvEdMNUS8&__tn__=R]-R Ольга Ігнатьєва

Бл#ть, зробіть хоч один сайт з безкоштовними електронними книжками українською для початку. Цікавими, ********* книжками, які читатимуть діти і підлітки. Бо 200 грн за електронну книгу є не у всіх і діти читають російською. Бо цапи в курсі, як вести інформаційну війну і надають безкоштовний доступ до будь якої літератури. Су#а, задовбали тою ІБД.
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23.05.2023 18:51
+6
"За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача."
-----
Товариш Сталін вдягався у стилі мілітарі.
Товариш Сталін у 1937 році сказав фразу, яка стала радянським гаслом: "депутат - слуга народу".
У товариша Сталіна була "Ставка ВГК".
Товариш Сталін до останньої хвилини перед нападом ворога ігнорував дані розвідок, попередження від військових, і здоровий глузд - він до оборони не готувався.
Товариш Сталін не терпів критики, дуже не любив та переслідував опонентів, любив холуйство, підлабузництво, всенародну любов та оплески.
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23.05.2023 18:50
+6
Я так розумію синок і зятьки ветеринара данілова проводять успішну оборонну операцію своїх дуп у маямі.
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23.05.2023 18:58
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"За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача."
-----
Товариш Сталін вдягався у стилі мілітарі.
Товариш Сталін у 1937 році сказав фразу, яка стала радянським гаслом: "депутат - слуга народу".
У товариша Сталіна була "Ставка ВГК".
Товариш Сталін до останньої хвилини перед нападом ворога ігнорував дані розвідок, попередження від військових, і здоровий глузд - він до оборони не готувався.
Товариш Сталін не терпів критики, дуже не любив та переслідував опонентів, любив холуйство, підлабузництво, всенародну любов та оплески.
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23.05.2023 18:50 Відповісти
лишилося зрити бороду, відростити вуса і люльку в зуби тицьнути
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23.05.2023 20:09 Відповісти
бубу в сраку цем
не ветірінарам за військове....
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23.05.2023 18:50 Відповісти
Це мабудь теж цикаво для країни
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010877176228&comment_id=Y29tbWVudDo2NTQxMTcyMDAwNjMzOTdfOTIyNzA3MTk4OTQxOTk3&__cft__[0]=AZXCdOjGQDXYweK_TkUD3eBCzbgxxD62vx-jI1UgMrTc7qW2UognZow1b-QcDQrmSvKAVPfuUzd7Bqp32I1mPunxs-oXoBP_BFtQBh0O0Mg6A5tzIEs-33D3eaDAZqDg-HxU0KOP3-E7c97io7ZSpEpw7rOpGF0K3lpE979BTUBvL9VeMqS7Pija48ZvEdMNUS8&__tn__=R]-R Ольга Ігнатьєва

Бл#ть, зробіть хоч один сайт з безкоштовними електронними книжками українською для початку. Цікавими, ********* книжками, які читатимуть діти і підлітки. Бо 200 грн за електронну книгу є не у всіх і діти читають російською. Бо цапи в курсі, як вести інформаційну війну і надають безкоштовний доступ до будь якої літератури. Су#а, задовбали тою ІБД.
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23.05.2023 18:51 Відповісти
У моїй співробітниці дочку у Бучі вбили - вона на наших очах зростала. ТАК ЩО НЕ ПРИПЛЕТАЙТЕ до наший суперечці трагедії
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23.05.2023 20:27 Відповісти
ДОМОБУД?
по якому будильнику ви українка?
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23.05.2023 20:22 Відповісти
Ви знаете , що я одессітка 😀 мова привозу - моя рідна
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23.05.2023 20:25 Відповісти
всосав...
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23.05.2023 20:27 Відповісти
Не забудьте закусить бычком
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23.05.2023 20:28 Відповісти
та лано... - ти не!
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Я Вам про що писав пару місяців тому? Людина перейшла у фазу "професійний алкоголізм"!
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Шось Админ не поспішае його забанити , шоб трошки відповів Його просто вже несе .

Я пам'ятаю і Вашу бесіду з ним.
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23.05.2023 20:32 Відповісти
Та "пішов він у сраку!" Я думав - у людини "временное умопомрачение" Вирішив перечекать - може вирішить проблеми і його "попустить" Тому не чіпав - робив вигляд, що його нема на форумі Але його остаточно "попірдоліло"!
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23.05.2023 20:52 Відповісти
Я розмістила комент, де жіночка просить сайт з безкоштовніми дітячіми елекронними книгами українською мовою . Чого він взбисився - не розумію . Зараз всім тяжко , бізнес практично зупинився, а діточок растити треба українцями . Російською мовою е , а українською нема.

мені здается, що Радбез мае реагувати і на такі виклики
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23.05.2023 21:38 Відповісти
Я читав! Так це характерна риса людей що часто "закладають за комір" Біохімія працює Справа в тому що алкоголь "вимиває" з організму сполуки цинку А вони якраз впливають на рівень нервозності Коли в організмі нестача цих сполук - людина стає гіперагресивною От і все
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23.05.2023 22:02 Відповісти
каміссар, ти справжді очікуеш, шо мене цікавить що ти мені писав 3 місяці тому?
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23.05.2023 20:33 Відповісти
...!
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23.05.2023 20:45 Відповісти
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23.05.2023 20:55 Відповісти
Ти вже допився до того, що "Софію" з "Марією" сплутав...
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23.05.2023 20:47 Відповісти
твої диви тільки твої, каміссар...
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23.05.2023 20:48 Відповісти
"Закусывать надо!"
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23.05.2023 20:56 Відповісти
діда вже ніякі рамси ніяк?
це пицдець....
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23.05.2023 21:02 Відповісти
...!
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23.05.2023 21:08 Відповісти
смішно було...
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23.05.2023 21:03 Відповісти
Для початку навчіться користуватися гуглом. По-друге, електронні книжки мінімум дешевше за паперові. По-третє, чому автори книжок мають бути жебраками без роялті за свою працю. По-п'яте, у кожному місті України є безкоштовні бібліотеки з безкоштовними книжками українською.
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23.05.2023 19:01 Відповісти
Знаете , чи була сильна Австро - угорська імперія ? Тим , що діти ДАЖЕ з сіл Львівської області ОБУЧАЛИСЬ У віденському університете БЕЗКОШТОВНО.
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23.05.2023 19:18 Відповісти
І до сіх пір Західна Україна памятае хороші моменти з сумісного життя з Австро - угорською імпериею.

а потім прийшли більшовики , зробили кровавий терор, і прнавезли своїх голів сільрад і вчителів із глухих ДЕРЕВЕНЬ РАШИ, котри унітазу в житті не бачили .
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23.05.2023 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/@rudraksha5241 https://www.youtube.com/@rudraksha5241

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23.05.2023 19:11 Відповісти
Я вже не читаю дитячих книжок, а авторка комента скаржиться на відсутність їх в електронному вигляді
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23.05.2023 19:16 Відповісти
Я так розумію синок і зятьки ветеринара данілова проводять успішну оборонну операцію своїх дуп у маямі.
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23.05.2023 18:58 Відповісти
Раненых оккупантов негде складировать, - вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Информация на шесть вечера 23 мая.
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23.05.2023 18:59 Відповісти
а наших?
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23.05.2023 20:46 Відповісти
"Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача." Ну если бы не присутствие Зели с Дерьмаком на заседаниях ставки, то ничего бы и не получилось.
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23.05.2023 19:00 Відповісти
У ветеринарній практиці, при огляді хворої чи травмованої тварини ставлять такий діагноз: - "Вимушений забій".
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23.05.2023 19:09 Відповісти
І яке значення мають слова зелебнутого ветеринара?
Думаю, що думка фахового генерала Кривоноса має значно більше значення!
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23.05.2023 19:14 Відповісти
Ще б знати за наші втрати, аби зрозуміти ціну...
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23.05.2023 19:36 Відповісти
краще б це ссучене чьмо не пзділо.
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23.05.2023 19:46 Відповісти
Зелена гнида, навмисно почав операцію з Бахмутом, щоб зірвати весняний наступ на Мелітополь, і своє завдання перед ****** виконав. Наступу запізнився, резерви розтрачено на оборону непотрібного пункту. В січні США вимагали залишити Бахмут і готовитись до наступу, зелений підар зірвав наступ.
"Американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії"
"Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ - її очевидні наступні цілі"
"Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу."
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23.05.2023 20:00 Відповісти
А куди треба було відступити, якщо не секрет? І на новому рубежі хіба не треба було б стримувати ворога і витрачати резерви?
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23.05.2023 20:55 Відповісти
Якщо так радили США, то все було продумано і враховано, там військові специ працюють.
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23.05.2023 20:59 Відповісти
Завдання США - не перемога України, а ослаблення рашки ціною життів українців, щоб вона, рашка, не становила для США ні загрози, ні конкуренції. І все. Скільки в нас після війни залишиться території США глибоко начхати. Тому до порад США треба дослухатись, але робити по-своєму.
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23.05.2023 23:10 Відповісти
Це все рашиська пропаганда яку повторюють зелені, раша США взагалі не конкурент, знищити її штати можуть економічно елементарно, для цього нема потреби впрягати Україну, достатньо вбити економіку.
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24.05.2023 12:06 Відповісти
А чому ж не знищать? І яким чином? Санкціями? Смішний... Іран під санкціями вже більше 20 років. Багато знищився?
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24.05.2023 13:55 Відповісти
І що собою представляє сьогодні Іран, він навіть не вийшов на колишній рівень. Не сміши захочуть знищать і що собою представляє раша, в чому вона конкурент США? Санкції проти Ірану введені з 1980.
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24.05.2023 14:50 Відповісти
Що Іран? З голоду не вимер. І не планує. За військовими технологіями обганяє навіть США. Захочуть - знищать? Кого? Асада навіть не змогли. Схоже, ти просто ура-патріот, зовсім відірваний від реальності.
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24.05.2023 15:45 Відповісти
Цікаво за якими військовими технологіями обігнав США? І чого Ви вирішили що США мають знищити Асада?, Ви зовсім далекі від економіки і політики.
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24.05.2023 15:51 Відповісти
"Асад должен уйті"...
Дрони, хоча б.
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24.05.2023 16:01 Відповісти
Шахіди, зібрані з китайських комлектуючих?, навіть не смішно, порівняйте ТТХ штатівських й іранських, навіть Китай немає нічого подібного. З Асадом все простіше, часи коли когось мочили без вигоди пішли в минуле. Розділили Сирію по Євфрату, зробили курдську автономію, на півдні забрали під контроль територію радіусом 50 миль, північ віддали під протекторат Туреччині. Забрали основні родовища нафти, газу, спалили 500 росіян які спробували відбити в курдів завод, турки також не дуже церемоняться з Асадом і РФ. В результаті опустили нижче плінтуса Росію, показавши всьому світові що вона ні нащо не здатна, і не захистить своїх союзників, залишили Асада без економіки та коштів, змусили РФ утримувати уряд Асада за свої кошти.Тепер просто чекають, коли прихильникам Асада це все набридне і повториться історія з Каддафі.
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24.05.2023 19:08 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64698353
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23.05.2023 20:01 Відповісти
цыплят по осени считают.

враг уже отступил? Бахмут освобожден?
как можно что-то считать успешным, если оборона Бахмута продолжается... или может успешно - это состояние Бахмута?
т.е. в результате успешной операции по обороне Бахмута, город Бахмут перестал существовать.
сколько можно пробивать дно...
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23.05.2023 20:02 Відповісти
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23.05.2023 20:07 Відповісти
Наш ветеринар : просрал ЮГ , остановил военные программы , остановил оборонпром , отдал АЭС , НЕ подготовил страну к вторжению - иии ХОДИТ НА СВОБОДЕ !!! Но ведь это мы ( 73 % ) выбрали себе такое счастье ......
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23.05.2023 20:10 Відповісти
данілов, під носом шось коричневе, витрися
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23.05.2023 20:11 Відповісти
Компетентності нуль. Так обороняли, що нічого не залишилось. А чому б не обороняти міста так, щоб вороги не стирали їх з лиця землі. Україна втратила місто. Воно перестало існувати. Це не перемога
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23.05.2023 20:25 Відповісти
А вот генерал Кирпонос считает по-другому. И заявление Байдена про потери русни в 100 т. ставит под сомнение.
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23.05.2023 20:45 Відповісти
...генерал Кирпонос считает...
Оккультизмом увлекаетесь?)
...И, да, ставлю под сомнение, что вы - украинец, исходя из заспамленного комментария выше.
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23.05.2023 21:36 Відповісти
это был тест на внимательность. Прошел 1 человек
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23.05.2023 22:17 Відповісти
Кстати, о внимательности. Я здесь лишь с одним форумчанином на "ты", но только после того, когда узнаЮ его под очередным ником. Много лет общения,..скажем так. Почему-то мне кажется...Ну, да, ладно /очень не люблю ошибаться/
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23.05.2023 22:29 Відповісти
Лариса, я тебе в отцы гожусь, так что не дуйся
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23.05.2023 22:37 Відповісти
 
 