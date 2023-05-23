Міжнародний реєстр збитків від російської агресії запрацює з серпня, – Мін’юст

Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ, запрацює з серпня 2023 року.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра, інформує Цензор.НЕТ.

Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. Наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.

"Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації", — повідомила Мудра.

Участь у Реєстрі є відкритою: після підписання Договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього Реєстру.

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Мудра розповіла, що в ЄС була створена робоча група для розгляду можливості використання заморожених російських активів для відбудови України.

"Першим нагальним питанням є сформувати розуміння, де такі активи зосереджені, в яких юрисдикціях і в яких сумах. Адже все, чим ми оперуємо на сьогоднішній день, — це відкриті дані з самого Центробанку РФ, які були опубліковані на початку 2022 року. Якщо ми говоримо про суверенні активи, а це близько 300 млрд доларів, — то це дані, опубліковані ними ж. Тому, ЄС й іншим країнам необхідно розуміти, скільки саме цих активів є в їхніх юрисдикціях", — зазначила заступниця міністра юстиції. Наступним етапом для робочої групи є відпрацювання правових підстав для отримання доступу до цих активів, їх конфіскації.