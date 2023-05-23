Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постало питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маляр заявила у коментарі УП

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - зазначила Маляр.

Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони.

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - підкреслила Маляр.

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