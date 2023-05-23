Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постало питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маляр заявила у коментарі УП
"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - зазначила Маляр.
Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони.
"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - підкреслила Маляр.
Топ коментарі
+8 Великая Исландия #550909
показати весь коментар23.05.2023 23:12
+5 Максім ХОЙ #398010
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+5 Великая Исландия #550909
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В ООН назвали атаку "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область России "вызывающей обеспокоенность", об этом пишет Страна.ua.
"Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность", - заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик призвал "стороны" воздержаться от дальнейшей эскалации.
Є однострій, в неї патчі зсу. Я дихнути не можу без документального підтвердження своїх дії, а тут типу офіційний представник… представник чого??? МОУ без звання. Як це?
ВСП, де ви є
та лехко - в нас вся радовня ваша - кацапнячя...
без претензій і стонов потім?
але чомусь киянам це не сподобалося - спалили бурятню....