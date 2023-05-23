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Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постало питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Маляр заявила у коментарі УП

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", - зазначила Маляр.

Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони.

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", - підкреслила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маляр про обстановку на Бєлгородщині: Передбачувана внутрішня російська криза. Люди повстали проти путінського режиму

Автор: 

Маляр Ганна (525) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+8
80 человек возьмут белгород...
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23.05.2023 23:12
+5
Тільки що у Фейгіна лідер РДК сказав що це тільки початок,та попросив запасатись попкорном
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23.05.2023 22:50
+5
остальные 50 всю область...
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23.05.2023 23:41
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Я так зрозумів, що події в Білгородщині це і є анонсований контрнаступ?
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23.05.2023 22:48 Відповісти
80 человек возьмут белгород...
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23.05.2023 23:12 Відповісти
30
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23.05.2023 23:37 Відповісти
остальные 50 всю область...
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23.05.2023 23:41 Відповісти
Візмуть. Чим це потім скінчиться не знаємо. Але противник взяв весь наш Південь і дійшов до Києва також не арміями. А звичайними батальонами. То ж бо маємо шанс.
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24.05.2023 00:07 Відповісти
Тільки що у Фейгіна лідер РДК сказав що це тільки початок,та попросив запасатись попкорном
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23.05.2023 22:50 Відповісти
Та вже ж що обміркує,як що "міркувалка" гімном не запливла...
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23.05.2023 22:51 Відповісти
Потрібно там показати яка на справді ущербна путінська власть.
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23.05.2023 22:51 Відповісти
Звідки знати що москалі там плануватимуть?Просто мобілізують ще 500 тисяч,викопають там окопи й роздадуть якусь вогепальну зброю.Перегруповувати може армія,а банда.
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23.05.2023 22:52 Відповісти
А що про це думає стратегічний гіпераналітик Данілов?
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23.05.2023 22:55 Відповісти
* * * 22:13

В ООН назвали атаку "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область России "вызывающей обеспокоенность", об этом пишет Страна.ua.

"Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность", - заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик призвал "стороны" воздержаться от дальнейшей эскалации.

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23.05.2023 22:56 Відповісти
а этот степан в курсе, что они все граждане росии?
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23.05.2023 23:02 Відповісти
наверно его кремлевские кураторы умолчали об этом
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23.05.2023 23:15 Відповісти
Страна.юа. ето Гужва?
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24.05.2023 00:12 Відповісти
Страна ua. Достойне джерело інформації...
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24.05.2023 12:42 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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23.05.2023 23:00 Відповісти
А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. " стратегічні гіганти".Поки в Бахмутській "м'ясорубці " збоку рашистів воювали "вагнерівців" брашист весь цей час мабуть десь "натаскував" не малу кількість війскових,яку і використає
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23.05.2023 23:00 Відповісти
именно так. Первую часть чмобиков они кинули осенью на затыкание дыр, а основную массу натаскивали в лагерях пока вагнеры воевали в Бахмуте. + заливали бетоном Запорожскую область в 5 линий.
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23.05.2023 23:28 Відповісти
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23.05.2023 23:25 Відповісти
Вумна тьолка… прігожин напевне скористається її підказкою щоб драпанути на кацапію
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23.05.2023 23:25 Відповісти
Поясніть мені, можливо хтось знає, патчі та форму у Гани Маляр, у адвоката, не військової, заступника МОУ, як це? Не розганяю зраду, хочу зрозуміти, як це може бути? Хто це така?

Є однострій, в неї патчі зсу. Я дихнути не можу без документального підтвердження своїх дії, а тут типу офіційний представник… представник чого??? МОУ без звання. Як це?

ВСП, де ви є
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23.05.2023 23:28 Відповісти
Наивный ты. Друзьям - все, остальным - закон.
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23.05.2023 23:30 Відповісти
кіно і кацапи...
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24.05.2023 00:00 Відповісти
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24.05.2023 00:05 Відповісти
чорне море, сине море, мое рідне чорно море - гей гей гєй!
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24.05.2023 00:08 Відповісти
а хочете не вбитими в депутати ради?
та лехко - в нас вся радовня ваша - кацапнячя...
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24.05.2023 00:22 Відповісти
кацапи - вам *******....
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24.05.2023 00:11 Відповісти
кацапи - , а нічого шо ми вас зажмуримо за падлючисть?
без претензій і стонов потім?
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24.05.2023 00:32 Відповісти
а і по запару і білу русню?
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24.05.2023 00:36 Відповісти
ну нет так да...
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24.05.2023 00:40 Відповісти
кацапня сдриснула з дізеля, а з якого ґуя біла кацапня ще тута?
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24.05.2023 00:43 Відповісти
друзі *****....
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24.05.2023 00:51 Відповісти
саме арміями-колоннами кацапня йшла до Київа,
але чомусь киянам це не сподобалося - спалили бурятню....
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24.05.2023 01:42 Відповісти
🤢🤮 як людина не професіонал у даних питаннях взагалі може, щось коментувати? А вона просто сипле перлами останні дні...
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24.05.2023 07:22 Відповісти
 
 