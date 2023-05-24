Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності "зернової угоди", - Держдеп
Держдеп США назвав "явними порушеннями" Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії, яка намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном в одному з трьох обумовлених угодою морпортів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер,
"Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи", - підкреслив Міллер.
Він зауважив, що це не є чимось новим, адже від самого початку, відколи "висохли чорнила" на вперше укладеній зерновій угоді, Росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.
"Ми повинні чітко розуміти, що тут діється: сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати судна до одного з цих трьох, і це є явним порушенням їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - пояснив Міллер.
Він нагадав, що така обструкція з боку РФ та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства", - заявив речник Держдепартаменту США.
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