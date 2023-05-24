Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності "зернової угоди", - Держдеп

Держдеп США назвав "явними порушеннями" Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії, яка намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном в одному з трьох обумовлених угодою морпортів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер,

"Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи", - підкреслив Міллер.

Він зауважив, що це не є чимось новим, адже від самого початку, відколи "висохли чорнила" на вперше укладеній зерновій угоді, Росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.

Читайте: Росія продовжує блокувати вхідний флот на порт "Південний"

"Ми повинні чітко розуміти, що тут діється: сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати судна до одного з цих трьох, і це є явним порушенням їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - пояснив Міллер.

Він нагадав, що така обструкція з боку РФ та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.

"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства", - заявив речник Держдепартаменту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погодилася відновити перевірку суден, що прямують у два з трьох українських портів, - Мінінфраструктури