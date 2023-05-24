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Окупанти готуються до вивезення дітей з Луганщини, - Центр національного спротиву

діти

Окупанти запланували проведення нових "медичних оглядів" для дітей на окупованих територіях Луганщини, щоб підготувати їх до подальшого вивезення на територію РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так звані "медичні огляди" на тимчасово окупованих територіях є лише фікцією, яку росіяни використовують як привід для подальшого вивезення дітей до РФ. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, ця процедура є складовою державної політики РФ, спрямованої на геноцид українців. Так, уряд РФ виділив понад 1,4 млн рублів на проведення "профілактичних медичних оглядів" у 2023 році.

"Центр Національного Спротиву закликає мешканців ТОТ в жодному разі не пускати своїх дітей на будь-які "медичні огляди", які проводять окупанти. Це призведе лише до того, що дітей примусово вивезуть "на лікування" до РФ, де вони зрештою потраплять до російських дитбудинків", - додали в ЦНС.

Також читайте: Верещук - до іноземних урядів: Не відправляйте дітей до окупованого Криму. Росіяни можуть використати їх як живий щит

Автор: 

діти (5063) Центр національного спротиву (814) Луганська область (4876)


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Де звільнення окупованих територій? Де воно? Весняний наступ де? Кому із командувачів подарувати календар? Там 24 травня. Весна закінчується. Зброю дали. Наступу немає.
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24.05.2023 07:13 Відповісти
Пані , прийміть заспокійливе і не перейматеся ви військовими справами , бо це не ваше😠,
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24.05.2023 07:59 Відповісти
Дійсно не моє. Але у мене родичі близькі на лівому березі Дніпра. Вони мають змогу інколи дивитись наше телебачення і постійно чують про звільнення і наступ от-от. Але там вже кацапський режим. Вони зневірені повністю і базікання про наступ сприймають ледь не як знущання.
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24.05.2023 08:46 Відповісти
Таких дітей?
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24.05.2023 08:11 Відповісти
І таких теж 🙁
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24.05.2023 08:28 Відповісти
 
 