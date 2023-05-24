Окупанти готуються до вивезення дітей з Луганщини, - Центр національного спротиву

Окупанти запланували проведення нових "медичних оглядів" для дітей на окупованих територіях Луганщини, щоб підготувати їх до подальшого вивезення на територію РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так звані "медичні огляди" на тимчасово окупованих територіях є лише фікцією, яку росіяни використовують як привід для подальшого вивезення дітей до РФ. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, ця процедура є складовою державної політики РФ, спрямованої на геноцид українців. Так, уряд РФ виділив понад 1,4 млн рублів на проведення "профілактичних медичних оглядів" у 2023 році.

"Центр Національного Спротиву закликає мешканців ТОТ в жодному разі не пускати своїх дітей на будь-які "медичні огляди", які проводять окупанти. Це призведе лише до того, що дітей примусово вивезуть "на лікування" до РФ, де вони зрештою потраплять до російських дитбудинків", - додали в ЦНС.

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