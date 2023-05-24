Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб
Минулої доби українські воїни знищили ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.
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«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.
Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».
Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
Ракеты виден радужный полёт,
Внизу, в земле, лежат рашисты
По направленью, кажется, вперёд.