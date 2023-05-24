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Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб

ка-52

Минулої доби українські воїни знищили ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині

Автор: 

Генштаб ЗС (6558) знищення (7209) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+22
Ударився об ракету ппо...
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24.05.2023 07:57
+20
Як богуслаєв отримав дозвіл на доставку моторів на вертольоти і літаки свого заводу на росію?

«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».

Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:

1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.

2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:

-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».

А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.

Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
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24.05.2023 08:16
+16
БНР. Підбити техніка рашистів бійцями РДК.
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24.05.2023 08:34
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Ударився об ракету ппо...
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24.05.2023 07:57 Відповісти
Пішов до пекла вертоліт разом із пілотами 😠
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24.05.2023 08:01 Відповісти
Читал что сбили и в Белгородской области... Этот или другой?
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24.05.2023 08:04 Відповісти
То було уже в минулому, 22 чи 23 травня. Одного ЗСУ, а інший сам.
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24.05.2023 08:07 Відповісти
А може "самі"? З переляку! Подумали що то летять "бендеры"!
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24.05.2023 12:47 Відповісти
В Бєлгородській Мі-8.
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24.05.2023 08:16 Відповісти
Так в них же в юанях .
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24.05.2023 08:09 Відповісти
Рупій побільше, рупій то сила а можна трошкі і в юанях))
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24.05.2023 08:15 Відповісти
они наверное не знали что это лучший вертолёт в мире летающий танк и убийца танкоф наты и разящая смерть сверху и что его оболочка прочнее яйца Чака Норриса...
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24.05.2023 08:16 Відповісти
Як богуслаєв отримав дозвіл на доставку моторів на вертольоти і літаки свого заводу на росію?

«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».

Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:

1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.

2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:

-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».

А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.

Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
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24.05.2023 08:16 Відповісти
заборону на експорт двигунів зняли при Зеленському. Чому про це мовчить Єдиний Дурафон?
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24.05.2023 08:43 Відповісти
Бо Зе лиже , аж підвискує !
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24.05.2023 10:11 Відповісти
шо оп"ять ? єто какая то руSSа - фобійя ....
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24.05.2023 08:32 Відповісти
БНР. Підбити техніка рашистів бійцями РДК.
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24.05.2023 08:34 Відповісти
Молода республіка БНР відстояла своє право на повітряний простір.
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24.05.2023 08:43 Відповісти
Когда броня крепка и вертолёты быстры,

Ракеты виден радужный полёт,

Внизу, в земле, лежат рашисты

По направленью, кажется, вперёд.
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24.05.2023 08:53 Відповісти
І ще 1000............0 лайків!
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24.05.2023 10:13 Відповісти
 
 