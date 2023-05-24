Українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52, - Генштаб

Минулої доби українські воїни знищили ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

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