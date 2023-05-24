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Новини Війна
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Російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі, - Волкер

окупанти

Російські війська вже не в змозі просуватися на фронті. Причиною цього є погане оснащення та командування.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На його думку, Україна вже має певну перемогу, адже російський диктатор Володимир Путін хотів знищити державу в цілому, але цього не сталося.

"Щодо подій на полі бою, то очевидно, що російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі. Вони намагалися, вони дуже сильно намагалися протягом останніх кількох місяців і взимку, але вони не організовані, вони не можуть закріплюватись на позиціях", - сказав Волкер.

Він додав, що російська армія не має успіхів на фронті через погане оснащення, командування, контроль та координацію.

"В той же час, українські війська добре підготовлені, добре оснащені, інтегровані, і вони знаходяться під потужним командуванням. Це зіграє вирішальну роль в найближчі місяці, коли Україна просуватиметься далі", - додав колишній спецпредставник США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно починати підготовку для отримання F-16, - Волкер

Він зазначив, що не знає деталей майбутнього контрнаступу, але впевнений, що боротьба України триватиме і надалі.

Автор: 

армія рф (17329) Волкер Курт (609)


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а шо скаже нам буданов на підставі інформації своїх агентів по картам торо ?
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24.05.2023 09:28 Відповісти
Буданов в карти не грає. Він читає Нострадамуса. А там всЬо вже розписано по плану. Не спецоперації, а спеціального знищення дідом своєї держави.
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24.05.2023 09:32 Відповісти
В нього мапи торо.
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24.05.2023 09:41 Відповісти
Вообще-то Буданов как основное средство предсказаний использует магический шар, а карты Таро на ряду с астрологией у него как вспомогательный инструмент
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24.05.2023 11:41 Відповісти
пригожин зі своїми "псами войны" потребують відпустки. 25 травня всі рейси на Сейшели заброньовані з міст московії. Будуть там займатись ... йогою.
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24.05.2023 09:30 Відповісти
Свинособаки мордорівські , мають подякувати ботоксному , що показав всьому світу, які вони ніщеброди безродні !
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24.05.2023 09:31 Відповісти
Ну то підженіть ЗСУ більше зброї і поставимо ''хрест'' на мордорі!
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24.05.2023 09:35 Відповісти
 
 