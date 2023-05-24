Західні союзники готові роками підтримувати Україну, - Сунак

Підтримка Києва Заходом може тривати "роками".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, західні союзники України готові підтримувати країну в тривалому конфлікті проти Росії.

Заява Ріші Сунака у вівторок прозвучала після саміту G7 в Японії на вихідних. Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак сказав, що російська стратегія "вичікує..." коли люди на заході втомляться, занудьгують та не допомагатимуть".

"Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", - сказав британський прем’єр.

Очікується, що члени НАТО вирішуватимуть форму цих угод на саміті у Вільнюсі в липні. Хоча більшість НАТО не погоджується на прийняття України до Альянсу уже цього року, але західна підтримка Києва посилилася і дедалі частіше йдеться про надання західних оборонних гарантій Україні.

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Сунак також сказав, що західні обіцянки щодо довгострокової підтримки спрямовані як на те, щоб дати Україні впевненість у її здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильним і єдиним напрямом дій для (Росії. - Ред.) є вихід і припинення конфлікту", - сказав Сунак.

Він додав, що контрнаступ України мав "усі шанси на успіх", сказавши, що "варто мати на увазі, що те, що Україна робила протягом останнього року, є контрнаступом".