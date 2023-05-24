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Новини Війна
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Західні союзники готові роками підтримувати Україну, - Сунак

сунак

Підтримка Києва Заходом може тривати "роками".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, західні союзники України готові підтримувати країну в тривалому конфлікті проти Росії.

Заява Ріші Сунака у вівторок прозвучала після саміту G7 в Японії на вихідних. Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак сказав, що російська стратегія "вичікує..." коли люди на заході втомляться, занудьгують та не допомагатимуть".

"Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", - сказав британський прем’єр.

Очікується, що члени НАТО вирішуватимуть форму цих угод на саміті у Вільнюсі в липні. Хоча більшість НАТО не погоджується на прийняття України до Альянсу уже цього року, але західна підтримка Києва посилилася і дедалі частіше йдеться про надання західних оборонних гарантій Україні.

Також читайте: Спроби заморозити війну - це помилка, - Сунак

Сунак також сказав, що західні обіцянки щодо довгострокової підтримки спрямовані як на те, щоб дати Україні впевненість у її здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильним і єдиним напрямом дій для (Росії. - Ред.) є вихід і припинення конфлікту", - сказав Сунак.

Він додав, що контрнаступ України мав "усі шанси на успіх", сказавши, що "варто мати на увазі, що те, що Україна робила протягом останнього року, є контрнаступом".

Автор: 

НАТО (6439) допомога (8340) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+7
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24.05.2023 10:18
+6
Вы опуели....войну нужно закончить победой Украины в этом году...каждый день гибнут люди...какие ,,года"?
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24.05.2023 10:09
+6
Краще цивілізованому світові зрозуміти, що таке росія і дружно разом за кілька місяців роздавити цю гадину, ніж "роками допомагати..."
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24.05.2023 10:14
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А кацапи ладні роками тут здихати, аби лише максимально нагадити.
Оце їх сутність.
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24.05.2023 10:06 Відповісти
Всратись, але живим не здатись... політика кремля...
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24.05.2023 10:16 Відповісти
Вы опуели....войну нужно закончить победой Украины в этом году...каждый день гибнут люди...какие ,,года"?
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24.05.2023 10:09 Відповісти
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24.05.2023 10:18 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 24.‎05.‎2023

Останні події в Україні, крім усього іншого, дозволили нам нарешті ідентифікувати політичну приналежність Зеленського. Зеленський - троцькіст. Формула Лейби Бронштейна (Л. Троцький) "Ні війни, ні миру, головне тримати владу" ідеально вписується в дії нинішнього президента України.
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24.05.2023 11:03 Відповісти
Краще цивілізованому світові зрозуміти, що таке росія і дружно разом за кілька місяців роздавити цю гадину, ніж "роками допомагати..."
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24.05.2023 10:14 Відповісти
Досить нести хєрню. парашия ядерна держава - ніхто на заході не хоче третю і останню світову війну. Там вже не буде ні переможців, ні переможених. Буде просто знищена планета Земля
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24.05.2023 12:02 Відповісти
Салюту на мацквє не буде. На честь взяття Бахмуту. Ще вагнерівці не доповзли до багатоповерхівок на ОКРАИНЄ міста. Європа буде ще довго підтримувати Україну, щоб кацапи вже відповзали з України.
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24.05.2023 10:14 Відповісти
йдіть до біса! Не потрібно нас "підтримувати" роками, ми не хочему ту війну на роки/десятиріччя! Не тягніть кота за бейци, дайте все, що потрібно швидко, і ми переможемо! Чи ви хочете, щоб ми роками втрачали наших кращих синів??
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24.05.2023 10:17 Відповісти
Так дід Бідон казав , що 98% того що просили дали...
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24.05.2023 10:25 Відповісти
чекаємо на винищувачі !
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24.05.2023 10:35 Відповісти
На жаль до кінця цього року і наступного теж, війна не заеінчиться в будь якому випадку.
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24.05.2023 10:41 Відповісти
Хто зна
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24.05.2023 11:08 Відповісти
Бутусов каже про мінімум 2-3 роки.
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24.05.2023 12:03 Відповісти
Чи ви хочете, щоб ми роками втрачали наших кращих синів??--щось дуже схоже саме на те, знесилення московії,не вступаючи з ними в глибокий конфлікт, це їхній пріоритет, якими методами це буде досягнуто, їх на жаль мало цікавить,
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24.05.2023 11:39 Відповісти
нас цікавить!!! Тож і "правила гри" диктувати маємо право, бо ми кров проливаємо, захищаючи себе, а паралельно країни східної Європи, та і не тільки східної.
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24.05.2023 12:56 Відповісти
Я з вами цілком згодний,але це,треба казать нашім союзникам,котрі ВЖЕ готові,підримувати нас бАгато років!,(,Замість того,щоб набратися сміливості,забити на *****,та прийняти нас в НАТО!,(,але цеж сцикотно,бо вдруХ ваЄвать прійдьотцА!,(,,
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24.05.2023 15:45 Відповісти
Промовисте відео про те, хто в Україні із ху: https://twitter.com/13Hellis_13/status/1661150147005542401
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24.05.2023 10:19 Відповісти
Рузьге пердаки зараз масово виконують Баха або Бомбалейло.
Заслухаєшся!
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24.05.2023 10:19 Відповісти
Війну треба закінчувати у цьому році.. запас міцності у Держави може й бути на роки... а запас міцності у Українця залишився лише в душі і в серці...
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24.05.2023 10:30 Відповісти
Ой дай Бог його слова богові в вуха. А то є ризик, що якщо ЗСУ нічого до осені не вдається в наступі, то вимагатимуть від Києва йти на переговори з путіним.
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24.05.2023 10:39 Відповісти
Thank you very much, our friends
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24.05.2023 11:05 Відповісти
Для Зелі це нічого не означає. Він не поспішає.
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24.05.2023 11:21 Відповісти
А не пішли би ви в сраченьку з такими намірами.Нам зброя потрібна зараз.Бо якщо ми її отримаємо ми зможемо викинити орків.А не роками народ щоб офігівав.Ви тянете кота за яйця .
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24.05.2023 16:09 Відповісти
 
 