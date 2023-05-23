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Новини За кордоном
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Спроби заморозити війну - це помилка, - Сунак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сунак

Припинення вогню не означатиме надійний та справедливий мир для України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

На заяву опонента в Палаті громад про те, що, хоча припинення вогню не є миром, будь який мирний процес починається з припинення вогню, Сунак відповів:

"Це дійсно так: припинення вогню - це не справедливий та надійний мир для України. Росія вчинила неспровоковане та незаконне вторгнення на територію України. Вона вчинила там жахливі воєнні злочини. Єдина адекватна відповідь на це - відведення російських військ. Усі інші плани, що маскуються під мирні плани, є по суті спробами заморозити конфлікт".

Він додав, що ці плани є хибними та мають бути засуджені. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак

Раніше він заявляв, що мир в Україні - це питання безпеки всієї Європи. 
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Топ коментарі
+10
Terror Alarm @Terror_Alarm 1 ч
Израиль рассматривает возможность передачи Украине 24 старых Apache в обмен на получение из США новой модели Apache, сообщает Jpost.
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22.05.2023 23:46
+8
шведские танчики CV90 куда-то едут..... никто не знает, куда..., но все знают, куда.....
https://twitter.com/i/status/1660735185149743117
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22.05.2023 23:45
+5
Дуже слушна та раціональна думка. Змістовно, коротко, стисло, лаконічно, логічно.
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22.05.2023 23:53
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шведские танчики CV90 куда-то едут..... никто не знает, куда..., но все знают, куда.....
https://twitter.com/i/status/1660735185149743117
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22.05.2023 23:45 Відповісти
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22.05.2023 23:45 Відповісти
Це не серйозно - по перше пірамідки були проти танків, по друге вхід групи ДРГ до Болотландії розкрутили до маштабів оборони Зміїного чи Азовсталі.
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23.05.2023 11:11 Відповісти
Там були так і БТР-и, шо тобі "несерьозно"? 500-тисячне місто почало тікати!

На Зміїному була "оборона"? Подивися його фото, чи там можливо оборонятися!
А от знищення групи елітного спецназу с технікою на забаганку Гундосіка дійсно було
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23.05.2023 11:20 Відповісти
Що зробили твої актори с телеспектаклю, зайшли у Бєлгород, закріпились там, підірвали всі військові склади, чи може відвоювали всю Белгородську область ? Де вони зараз.
Кацапи і з Криму почали тікати і що з того, 20 % України як були окуповані, так і залишились окуповани кацапами
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23.05.2023 11:41 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm 1 ч
Израиль рассматривает возможность передачи Украине 24 старых Apache в обмен на получение из США новой модели Apache, сообщает Jpost.
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22.05.2023 23:46 Відповісти
Дуже слушна та раціональна думка. Змістовно, коротко, стисло, лаконічно, логічно.
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22.05.2023 23:53 Відповісти
Це з якого крісла дивитись. Для зельоних це єдиний вихід залишитись при владі. Для Пуйла теж. Так що тут спільний інтерес.
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23.05.2023 00:05 Відповісти
Цікаво, а хто в Палаті громад був його опонентом? ФСБешна агентура і туди вже дісталася?
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23.05.2023 02:51 Відповісти
Дякую Великій Британії за дружнє виважене ставлення. Слава ЗСУ!
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23.05.2023 08:57 Відповісти
Война с рф идёт с 1991г. А иногда и применялось оружие (Тузла). Не имея существенных успехов для себя,она целенаправленно начала готовиться к вооружённой войне. Её представители пришли в государственные институты,подписание преступных харьковских соглашений, рф сделала из януковича дресировонное животное и вела его на поводке,да и другие её действия в конечном итоге она совершила международное преступление,перейдя границу с приминением оружия. А наше население даже не понимали и не видели,что с рф идёт война с 1991г.Особенно это касается любителей ссср, квартала95 и его организаторов.Перестать стрелять,договорится посередине,посмотреть в глаза путлера и подобную галиматью,можно было услышать или от глубочайшего совка или от полного дебила, не видящего последствия которые могут быть.Сунак абсолютно прав и нужна только ПЕРЕМОГА Украины при помощи всех международных сил. Наша настоящая ПЕРЕМОГА а не временный успех будет тогда,когда в рф не будет рашизма и не появится желание на присвоение чужих территорий.Что-то на подобие современной Германии.
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23.05.2023 10:06 Відповісти
Хоч хтось АДЕКВАТНО розмірковує.
А дЄрмак хоче новий БУДАПЕШТСЬКИЙ меморандум навязати Україні
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23.05.2023 11:18 Відповісти
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23.05.2023 11:46 Відповісти
Йдуть кулурні домовленості зрадницької ОПи з агресором і агентами впливу агресора у Європі та світі щодо замороження війни в Україні та блокування вступу України до НАТО.

Для відволікання уваги і можливо ще якоїсь антиукраїнської мети ( за можливою співучастю з ворожим фсб) здійснюється театральний показ "прориву" московіцького кордону ДРГ з української території, піарного "взяття" прикордонних сіл кількістю пари десятків чоловік.
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23.05.2023 12:29 Відповісти
 
 