Три офіцери і 25 солдатів зі 110 бригади армії РФ здалися в полон поблизу Авдіївки. ВIДЕО

28 російських окупантів зі 110 бригади армії РФ здалися у полон українським воїнам поблизу Авдіївки.

Серед них три офіцери. Найстарший за званням - капітан. Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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