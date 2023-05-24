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Новини Війна
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Три офіцери і 25 солдатів зі 110 бригади армії РФ здалися в полон поблизу Авдіївки. ВIДЕО

28 російських окупантів зі 110 бригади армії РФ здалися у полон українським воїнам поблизу Авдіївки.

Серед них три офіцери. Найстарший за званням - капітан. Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Херсон. Вихід з оточення і контрнаступ: інтерв’ю офіцера ЗСУ Артема. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3585) Авдіївка (2342) полонені (2261)


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Топ коментарі
+82
І де тут "добровільно здалися"? Здалися, ті хто вижив у бою, тобто, вони стріляли, поки ********** не скінчились, а аж потім "здалися".
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24.05.2023 11:22
+75
Мясо жалуєцца мясніку на плохоє с нім абращеніє...
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24.05.2023 11:20
+53
Прямо сльози душать, яка жалість - вбивць не забезпечили зброєю для вбивства українців. І ні слова про злочинну війну.
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24.05.2023 11:23
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"загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та ***********"

Погляд з Америки:
Вони ж вам, дебілам, прямо в очі кажуть, що якби забезпечення було б добрим то і далі б "їбашили" вас. Просто вже не було чим "гасіть хахлов". В полон. Круто. Поклав 20 або й більше "хахлов" здався в полон щоби не вбили і спокійно чекаєш обміну, щоби знову "гасіть хахлов" знову полон і так дальше по колу..
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24.05.2023 19:19 Відповісти
Яка краса!
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24.05.2023 19:54 Відповісти
Це звернення щоб таким як вони видавали більше зброї і більш якісної. Ви думаєте, що знімаєте і який посил цього звернення?
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24.05.2023 21:06 Відповісти
такі каятись не будуть,там тільки куля прийме каяття
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24.05.2023 21:13 Відповісти
ШОЙГУ прозвітував про ситуацію в БІЛГОРОДСЬКІЙ області 😁 [Пародія]
https://www.youtube.com/watch?v=QascAp4zyk4

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25.05.2023 01:17 Відповісти
Их кинули на мясо.
Будет пополнения для Легиона России.
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25.05.2023 01:29 Відповісти
Им дают зарплату 200 000 руб в месяц, пусть себя сами и забеспечивают.
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25.05.2023 01:32 Відповісти
3грая бомzzzzів zzzорстокиx і цинічниx які прийшли вбивати і вбивали б далі а проблема не в покаянні а 3амало 3броі ім дали виродкам
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25.05.2023 13:53 Відповісти
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