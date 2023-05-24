Три офіцери і 25 солдатів зі 110 бригади армії РФ здалися в полон поблизу Авдіївки. ВIДЕО
28 російських окупантів зі 110 бригади армії РФ здалися у полон українським воїнам поблизу Авдіївки.
Серед них три офіцери. Найстарший за званням - капітан. Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише у коментарі до відео Бутусов.
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Погляд з Америки:
Вони ж вам, дебілам, прямо в очі кажуть, що якби забезпечення було б добрим то і далі б "їбашили" вас. Просто вже не було чим "гасіть хахлов". В полон. Круто. Поклав 20 або й більше "хахлов" здався в полон щоби не вбили і спокійно чекаєш обміну, щоби знову "гасіть хахлов" знову полон і так дальше по колу..
https://www.youtube.com/watch?v=QascAp4zyk4
Будет пополнения для Легиона России.