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Новини
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"Слугу народу" фінансували з порушеннями, - НАЗК

слуга,сн,народу

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу". Інформацію передали до Нацполіції.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі", - йдеться у повідомленні.

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В НАЗК вважають: можливо, особи, які здійснили внески, були "підставними" - вони лише розпоряджалися коштами тих, хто хотів профінансувати партію, але залишитися при цьому анонімним.

Анонімне фінансування політичних партій заборонене законом.

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НАЗК передало до поліції висновок про вчинення кримінального правопорушення. Покарання за таке порушення правил фінансування партій - штраф в сумі від 1700 грн до 5100 грн, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

Автор: 

фінансування (3113) НАЗК (1685) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+14
Та не може бути
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24.05.2023 10:31
+11
Три фізичні особи від Ігор Валєріча
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24.05.2023 10:32
+10
их даже не оштрафуют - депутаты на поруки возьмут.
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24.05.2023 10:37
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Все, як завжди....
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24.05.2023 10:29 Відповісти
Партії завжди так фінансувались. Брали валізу відмитих бабок, купку паспортів, запозичених, вкрадених чи ще якихсь й від імені власника паспорта робили внесок, на суму яка не підпадає під фінансовий моніторінг. Там і бомжі, і нарки, і песіонери. Багато хто навіть не в курсі, що щось фінансував.
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24.05.2023 10:34 Відповісти
Це свята народна партія, в якій прості і порядні хлопці і дівчата дбають про простий народ і не ******* олігархів.....у них все прозоро....
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24.05.2023 10:43 Відповісти
Аха, вже німби в них проявляються й спини чухають - крила ріжуться))
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24.05.2023 12:58 Відповісти
Так де ці жертводавці липові? Вони ж закон порушили !
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24.05.2023 10:31 Відповісти
Та не може бути
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24.05.2023 10:31 Відповісти
Три фізичні особи від Ігор Валєріча
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24.05.2023 10:32 Відповісти
Непослушні слуги... Що робити?
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24.05.2023 10:34 Відповісти
Штраф то добре- хоча замалий..., але може треба примусити щє і сплатити податок...!?! Другого разу бажаючих поменшає...
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24.05.2023 10:37 Відповісти
их даже не оштрафуют - депутаты на поруки возьмут.
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24.05.2023 10:37 Відповісти
Дивно
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24.05.2023 10:38 Відповісти
На Запорізькому напрямку ЗСУ наваляло кацапам люлєй.
ЗСУ відпрацювали по місцях дислокації окупантів у Запорізькій області: відомо про втрати ворога
https://sprotyv.info/news/zsu-vidpraczyuvali-po-misczyah-dislokaczi%d1%97-okupantiv-u-zaporizkij-oblasti-vidomo-pro-vtrati-voroga/
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24.05.2023 10:46 Відповісти
Ого какой большой штраф
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24.05.2023 10:53 Відповісти
Знову зелені відмітилися.
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24.05.2023 10:55 Відповісти
Ну-ну. Адже Зеленський прийшов, щоб поламати систему. Але він поламав.... Україну.
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24.05.2023 11:07 Відповісти
+100500!!!
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24.05.2023 11:28 Відповісти
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24.05.2023 11:13 Відповісти
Думаю перед виборами президента (Зе актора) буде зроблен хід конем - розгон всієї партії "Слуги олігархів" і звільнено на "заслужений отдих", одного, двух які відбились від Зе стада може засудять під домашній браслєт, а дЄрмака скоріш за все Вова зеленський зробе премєр міністром, ймовірно.

НАЙВЕЛИЧНІША АФЕРА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЦЕ ПЕРЕМОГА НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АКТОРА ТЕАТРУ КОЛОМОЙСЬКОГО

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24.05.2023 11:33 Відповісти
Не удивлюсь если вскроется что их в.в. ***** финансировал
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24.05.2023 11:59 Відповісти
Та на одні газєтьонки купу грошей викинули.
А ще ж ботву зелену фінансують. Тупі, але активні
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24.05.2023 12:03 Відповісти
Тоже мне открытие
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24.05.2023 12:08 Відповісти
Який контроль за ЦВК? Ви повноваження Президента читали?
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24.05.2023 12:25 Відповісти
Давайте так - якщо б все було по закону, то ні ЗЄ, ні СН зараз не були б у владі.

ЗЄ банально ніколи б не пройшов тест на наркоту.
СН погоріла б на фінансових мухляжах та перевірці кандидатів.

Но у нас же ще є 73%, яким пох, що мабйтній през дебіл та кокаінщик, а його партія налічує всього 1 тисячу пройдісвітів на всю Україну.
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24.05.2023 12:43 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1661333432847290369 4 ч

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу" Це вже відпрацьований матеріал. Єрмак готує нову структуру
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24.05.2023 18:58 Відповісти
 
 