"Слугу народу" фінансували з порушеннями, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу". Інформацію передали до Нацполіції.
Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
"Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі", - йдеться у повідомленні.
В НАЗК вважають: можливо, особи, які здійснили внески, були "підставними" - вони лише розпоряджалися коштами тих, хто хотів профінансувати партію, але залишитися при цьому анонімним.
Анонімне фінансування політичних партій заборонене законом.
НАЗК передало до поліції висновок про вчинення кримінального правопорушення. Покарання за таке порушення правил фінансування партій - штраф в сумі від 1700 грн до 5100 грн, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.
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А ще ж ботву зелену фінансують. Тупі, але активні
ЗЄ банально ніколи б не пройшов тест на наркоту.
СН погоріла б на фінансових мухляжах та перевірці кандидатів.
Но у нас же ще є 73%, яким пох, що мабйтній през дебіл та кокаінщик, а його партія налічує всього 1 тисячу пройдісвітів на всю Україну.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1661333432847290369 4 ч
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу" Це вже відпрацьований матеріал. Єрмак готує нову структуру