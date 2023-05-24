"Слугу народу" фінансували з порушеннями, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу". Інформацію передали до Нацполіції.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Депутат Київради від "Слуги народу" Трубіцин, якого НАБУ взяло на хабарі, зник, – журналіст

В НАЗК вважають: можливо, особи, які здійснили внески, були "підставними" - вони лише розпоряджалися коштами тих, хто хотів профінансувати партію, але залишитися при цьому анонімним.

Анонімне фінансування політичних партій заборонене законом.

Також читайте: Недостовірне декларування: НАБУ повідомило про підозру депутатці від "Слуги народу" Саладусі

НАЗК передало до поліції висновок про вчинення кримінального правопорушення. Покарання за таке порушення правил фінансування партій - штраф в сумі від 1700 грн до 5100 грн, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.