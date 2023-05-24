Після ДТП експертиза не показувала наркотиків у крові моєї доньки. Подібні звинувачення - дискредитація та помста за критику Єрмака і захист Червінського, - Ар’єв

Звинувачення щодо доньки Володимира Ар’єва Ярини стосовно скоєння ДТП нібито у стані наркотичного сп’яніння є дискредитацією та політичною помстою політику за критику Єрмака та Офісу Президента, а також за захист офіцера-розвідника Романа Червінського.

Про це нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не було чим владі вдарити по мені - вдарили по дитині. Підло. Очевидна помста за мою критику Єрмака і Ко та за захист офіцера-розвідника Романа Червінського, який викрив офіс президента у зриві спецоперації по вагнерівцях і якого кинули за грати", - зауважує депутат.

За його словами, пів року тому, 27 листопада, його дочка потрапила в ДТП - під час блекауту вона на своєму VW Polo збила жінку, яка раптово вийшла на дорогу в повній темряві без світловідбивачів на одязі.

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"Нам дуже шкода, що так сталося, і Ярина не знімала з себе відповідальності. Ми допомагали з лікуванням і все робили, щоб допомогти жінці одужувати. Людина жива - і це головне! Тоді ж у дочки взяли аналізи на алкоголь і наркотики, як належить після ДТП. Нічого не знайшли, у неї навіть не забрали водійські права! Саму справу порушили за статтею без наркотиків. Дочка ходила на всі слідчі дії, аж раптом два дні тому слідчий і прокурор змінюють статтю на жорсткішу і видають підозру. Півроку у справі не було навіть згадки про якісь наркотики і раптом зʼявились. Так не буває. Тобто, це фальсифікація. Головне, тепер провести повторну експертизу, яка би спростувала фальсифіковану, вже неможливо, бо минуло пів року", - зазначає він.

"А те, що Ярина останні тижні активно брала участь в акціях біля Лаври проти московських попів дало кумулятивний ефект - більшість столичної правопохоронної системи є прихожанами моспатріархату. Ну і ще додам. Вона не ходить на вечірки, а натомість гуртує навколо себе патріотичну молодь. Вона не втекла з Києва на початку вторгнення, а пішла до тероборони. Але прокуратура Києва, очільник якої Олег Кіпер не раз відвідував росію після 2014 року, маніпулятивно видала на публіку тригери: депутат-ДТП-наркотики. Бо хто ж буде розбиратись у деталях і протиріччях? Метою є дискредитація", - додає нардеп.

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"Хто за цим усім стоїть - мені очевидно. Особливо очевидно було в суді, де прокуратура вимагала безальтернативного арешту для Ярини. Чи є ця ситуація особливою? Лише з огляду на політичну складову. Насправді, від свавілля влади і її ручної системи покарань потерпали і потерпають десятки тисяч українців і зламати цей порядок можна буде лише тоді, коли правники почнуть діяти за законом, а не з власних чи чиїхось інтересів. Поки право закону слабше телефонного права, все буде йти по колу", - впевнений Ар'єв.

"Чи вони закриють мені рота? Ні. Просто ОП на чолі з Єрмаком і його вірним Татаровим хочуть, щоб всі мовчали. Якщо йдеш проти них - відіграються на родині. Але Україна не росія. Тут таке довго не триває", - резюмує політик.