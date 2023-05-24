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Квартиру Зеленського в Криму збираються відібрати окупанти

квартира,зеленський,зеленська,лівадія

Окупаційна "влада" Криму збирається 24 травня "націоналізувати" квартиру родини президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія.

Про це заявив голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленого росіянами півострова Сергій Аксьонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас на сесію (окупаційного "парламенту" Криму. - Ред.) іде чергова партія майна, великі виноробні підприємства, банківські структури, квартира Зеленського та інше майно всіх пособників антиросійського режиму в Україні", - заявив Аксьонов.

Дружина президента України Олена Зеленська є власницею квартири в елітному ЖК "Імператор" в селищі Лівадія в окупованому Криму. Квартиру площею 130 квадратних метрів там вона придбала у 2013 році за 160 тис. доларів.

Читайте: Росіяни вивезли з "Херсонеса Таврійського" золото Візантії та інші артефакти

За даними Reuters, станом на 2019 рік квартиру було виставлено на продаж.

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) квартира (297) Крим (14139) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+46
Ну от і напрямок контрнаступу визначився
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24.05.2023 10:43
+45
Невже Боневтік заборгував за 1 місяць комуналку ?
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24.05.2023 10:47
+45
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24.05.2023 11:00
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Ну от і напрямок контрнаступу визначився
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24.05.2023 10:43 Відповісти
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24.05.2023 10:45 Відповісти
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24.05.2023 10:55 Відповісти
И самое интересное что весь этот "праздник невиданной роскоши" они наколядовали при абсолютно официально "убыточном" бизнесе, не платя налоги - т.е. обворовывая страну.
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24.05.2023 11:01 Відповісти
Коли це телебачення і кіно було "убиточним "...??? Нема що сказати - краще промовч..
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24.05.2023 11:04 Відповісти
Зебіл, по деклараціям, кагал-95 з десяток років - сбиткові підприємства
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24.05.2023 11:10 Відповісти
Это вы спросите у вашего зеленого кумира. Как это он умудрился.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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24.05.2023 11:12 Відповісти
У звітах,і потребувало дотацій!
Чудовй варіант фінансуваня агенів.
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24.05.2023 14:05 Відповісти
А мені ще цікаво: "Хто, зараз, проживає в готельних номерах, в Грузії? "Хорошіє руськіє" які "втекли від путінського режиму" (мобілізації) чи біженці з України?"
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24.05.2023 14:03 Відповісти
Невже Боневтік заборгував за 1 місяць комуналку ?
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24.05.2023 10:47 Відповісти
А ее оплата все это время - это уже тянет на ст.111 УК Украины? Это уже "барыга на крови"?
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24.05.2023 10:56 Відповісти
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24.05.2023 11:00 Відповісти
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24.05.2023 11:23 Відповісти
Почнемо з того, що офшори не бувають корисними чи поганими також, як гроші.
Бувають поганими цілі, з якими гроші прогоняють через офшори.

У Пороха це була податкова оптимізація, що жодним законом жодної розвинутої країни не заборонено.
У ЗЄ це було відмивання брудних коштів Коломойського, набутих злочинним шляхом, що є злочином за законодавством будь-якої розвинутої країни.
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24.05.2023 12:50 Відповісти
У "Пороха" це НЕ БУЛО ПОДАТКОВОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ! Той офшор не мав навіть банківського рахунку! С права була у власності по британському праву для трастового керування бізнесом!
Адвокати сплатили тільки реєстаційний збір, ніякіх коштів туди не ходило, всі налоги сплачувались за законами України в Україні!
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24.05.2023 17:27 Відповісти
Не просто Боневтiк не оправдал высочайшего доверия бункерного деда (он не справился)...
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24.05.2023 14:43 Відповісти
Так з неї хоч фєтіш такий не робили, як з Ліпєцкои фабрікі ...
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24.05.2023 10:47 Відповісти
тому і відбирають - не спрацювало. У нас г+г зараз сильніше за роспропаганду.
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24.05.2023 10:54 Відповісти
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24.05.2023 10:58 Відповісти
Так и фабрику фактически отобрали через аресты акций и счетов еще в марте 2014. Как, кстати, и Севморзавод, который национализировали сразу. Только это "секрет" для плебса. Про это по Г+Г не расскажут.
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24.05.2023 10:59 Відповісти
Так отож бо ...
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24.05.2023 11:00 Відповісти
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24.05.2023 10:49 Відповісти
Зеленський введи війська в Крим наведи порядок з москалями
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24.05.2023 10:49 Відповісти
" Ті самі люди, котрі з офіційного мільйонера зліпили "прастова парня із народа", із асистента Бені в грабунках - "честнава", із чотириразового ухилянта - хлопа з залізними яйцями, із малороса- патріота, нині сміються над якутським скульптором, котрий ліпить свої шедеври із гівна.
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24.05.2023 10:51 Відповісти
100%
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24.05.2023 11:13 Відповісти
Забирають хатинку у Бубеняточки. Йому ж 42 рочки і він не лох якийсь.
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24.05.2023 10:51 Відповісти
У когось, страшно незручного для зельоних, все майно в Криму "націоналізували" зразу після окупації, і арештували майно на території Кацапії. Але пропаганда олігархічних каналів трубила протилежне. Так як і тепер не помічає очевидне, а бореться за виживання відвертою брехнею. І це так само використають для піару. Що ще робити, якщо український народ не дає домовитись.
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24.05.2023 10:51 Відповісти
О це так поворот! Несподівано! Геть зовсім несподівано! І це після всього, що він зробив?!! неблагодарні тварі, ці московити.
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24.05.2023 10:52 Відповісти
"За даними Reuters, станом на 2019 рік квартиру було виставлено на продаж.

Це так мабуть продати хотіли, що 3 роки не вистачило. Та і як продати, якщо це за рос. законами було б? - це незаконно

А може, щоб очі відвести? тоді під травневі шашлички та оманські домовленності все зрозуміло стає.

"Ми би умєрлі, но Крим би не сдали"
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24.05.2023 10:53 Відповісти
"Ми би умєрлі,но Ким би не сдали" - здали 30% теріторії України,і не умєрлі! Це як?!!
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24.05.2023 14:09 Відповісти
Горе , горе то какое " Сейчас борщ доем и такую истерику закачу" (с)
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24.05.2023 10:53 Відповісти
А скумбрія справно комунальні все платила в бюджет росіі, і шо все одно відперуть
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24.05.2023 10:54 Відповісти
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24.05.2023 10:59 Відповісти
Прикро, що навіть російське громодянство не допомогло.
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24.05.2023 11:12 Відповісти
Вот интересно. Получается что президент до сих пор оплачивал счета за эти "царские апартаменты" в Левадии. Это уже тянет на финансирование агрессора или он снова будет жужжать - "а ваш Порошенко"?
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24.05.2023 10:54 Відповісти
Скинемось всім світом , бо бубочка буде безхатько.
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24.05.2023 10:55 Відповісти
Та він, на великому будівництві, ще на одні апартамети заробить. Краще вже донатити для ЗСУ!
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24.05.2023 11:02 Відповісти
хай в Чорнобиль їде, там вільних хат дохєра
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24.05.2023 11:37 Відповісти
Та не партесь хлопці, дЄрмак усьо з кацапами парєшає!
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24.05.2023 10:58 Відповісти
На Липецьку фабрику Порошенка рашисти наклали арешт менше ніж за рік його президентства, в квітні 2015 року.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/26983468.html

Квартира Зєлі була недоторканною 4 роки його презедентсва, рік великої війни.

Так кого вважає Кремль своїм більшим ворогом?
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24.05.2023 10:59 Відповісти
І якби Зєля за неї не платив, то її давно забрали би за борги.
А якщо платив, значить фінансував окупантів.
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24.05.2023 11:05 Відповісти
Фабрика была арестована в марте 2014. Это уже продление. А самое интересное, что плебс долго еще кормили сказками про работающую фабрику, хотя с фабрики в Липецке в Киев 16 марта 2016 согласно данным деклараций официально привезли насосы, теплообменники и холодильные машины. Груз оформили на Сумской таможне ГФС. А в октябре 2015 года с фабрики Roshen в Липецке в Украину перевезли поточные линии производства, обертывающие машины, линии упаковки и прочее. Но мудрому нариду сие неизвестно.
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24.05.2023 11:07 Відповісти
А ми всі думали, що бізнес і нерухомість на Засрашці мав тільки Порошенко, а виходить, що ні, там все це мав, той що брехав на Порошенко. Як там "свати"?
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24.05.2023 11:00 Відповісти
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24.05.2023 11:33 Відповісти
"ми всі думали"? це ти за кого розписуєшься? за 73 відсотки тупарєй?
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24.05.2023 12:18 Відповісти
Навіть російське громадянство не допомогло !
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24.05.2023 11:05 Відповісти
Чекаємо заяви Бубочки про те, що немає у нього жодної квартири на території окупованого Криму!
А про те, що квартира є у Лєнкі, він ні сном, ні духом!
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24.05.2023 11:07 Відповісти
а як же бізнес у Москві.
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24.05.2023 11:09 Відповісти
Это Ленка, ой, первая леди квартплату давно не вносила!
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24.05.2023 11:21 Відповісти
Липецкая фабрика эта другое.
Кто владеет самыми популярными СМИ в стране, тот владеет умами.
Эти СМИ могут легко из любого говна сделать популярную конфетку, а нормального государственника превратить в говно
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24.05.2023 11:26 Відповісти
Что и произошло 2019,а результа в 2022
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24.05.2023 14:13 Відповісти
Головне завдання держави - зміцнення України та посилення оборони, - Зеленський.

До цього
1. Розкрадання стратегічних запасів Держрезерву
2. Ліквідація військових оборонних програм.
3. Передача під контроль РФ зон розведення
4. Розмінування зони прикриття на Чонгарі.

А дальше брехати ...брехати ... брехати
І красти ....красти .... красти 😠
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24.05.2023 11:26 Відповісти
а можна уточнити як власники оплачували комунальні послуги починаючи з 2013року? а з травня 2019?
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24.05.2023 11:36 Відповісти
Ціна підозріло мала, як до будинку практично на території лівадійського паласу царя. В той час хрущовка на так званій Нижній дорозі коштувала дорожче, в розрахунку за метр квадратний.
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24.05.2023 11:40 Відповісти
Збрехав , як завжди , щоб не платити великих податків !
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Дивна річ, якщо не платити за комуналку мінімум 9 років, то цю квартиру конфіскують за борги. Тобто всі ці роки зелений кондом справно сплачував у бюджет параши чималі гроші. Ей зебіли, це вже "ліпєцька фабрика" клоуна - чи ще нє?
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24.05.2023 11:42 Відповісти
виніпанімаєтєетадругоє!
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24.05.2023 11:58 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 23.‎05.‎2023

Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на 25-50% .

Перший етап підвищення тарифів на електроенергію для населення реалізовано.

Наступною жертвою зграї корупціонерів Зеленського будуть кінцеві споживачі - все населення України.

Зеленському потрібні гроші - ваші гроші !
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24.05.2023 12:02 Відповісти
Всіх вітаю з покращенням від зелених клептоманів !
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24.05.2023 12:46 Відповісти
На здоров'я
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24.05.2023 12:54 Відповісти
Какая разница !
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24.05.2023 13:12 Відповісти
Давно пора забрать у этого идиота зеленского всё что он наворовал,через офшоры с Аразамией и без..: И в Крыму и в киеве и уж тем более в Лондоне..!!! Всё украл у Украинцев и через офшоры перевёл за рубеж..пусть теперь платит налоги со всего этого имущества с процентами.. Эй..Налоговики .. Вы какого хрена там делаете??!! Что ШАВКИ??? сцыте перед Зеленским!!! Только бедных людей можете прессовать..СУКИ!!
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24.05.2023 13:47 Відповісти
Тільки факти. 2014 рік.
Порошенко арештовують і конфіскують майно на раше і окупованих.
Зеленський отримує фінансуваня як в Украні так і на раше.
2019 рік.
Порошенко втратив до 40% своїх статків.
Зеленський став офіційним мільйонером.
2022 рік.
Порошенко на мільйони фінансує ЗСУ.
Зеленський купує апартаменти у Лондоні( Ахметов плаче у пентхаусі від зазлрощі). Стає офшорним $ мільярдером.
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24.05.2023 14:24 Відповісти
На четвертому році президентства...
А щодо порохна - скільки після 14-го року працювала липецька кондитерська фабрика?
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24.05.2023 17:41 Відповісти
Час повертати Крим!
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24.05.2023 20:57 Відповісти
все равно Зеленскому она уже не понадобится. после суда в Гааге его там обеспечат госжильем... пожизненно.
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24.05.2023 22:28 Відповісти
 
 