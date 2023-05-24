Квартиру Зеленського в Криму збираються відібрати окупанти
Окупаційна "влада" Криму збирається 24 травня "націоналізувати" квартиру родини президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія.
Про це заявив голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленого росіянами півострова Сергій Аксьонов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас на сесію (окупаційного "парламенту" Криму. - Ред.) іде чергова партія майна, великі виноробні підприємства, банківські структури, квартира Зеленського та інше майно всіх пособників антиросійського режиму в Україні", - заявив Аксьонов.
Дружина президента України Олена Зеленська є власницею квартири в елітному ЖК "Імператор" в селищі Лівадія в окупованому Криму. Квартиру площею 130 квадратних метрів там вона придбала у 2013 році за 160 тис. доларів.
За даними Reuters, станом на 2019 рік квартиру було виставлено на продаж.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Чудовй варіант фінансуваня агенів.
Бувають поганими цілі, з якими гроші прогоняють через офшори.
У Пороха це була податкова оптимізація, що жодним законом жодної розвинутої країни не заборонено.
У ЗЄ це було відмивання брудних коштів Коломойського, набутих злочинним шляхом, що є злочином за законодавством будь-якої розвинутої країни.
Адвокати сплатили тільки реєстаційний збір, ніякіх коштів туди не ходило, всі налоги сплачувались за законами України в Україні!
Це так мабуть продати хотіли, що 3 роки не вистачило. Та і як продати, якщо це за рос. законами було б? - це незаконно
А може, щоб очі відвести? тоді під травневі шашлички та оманські домовленності все зрозуміло стає.
"Ми би умєрлі, но Крим би не сдали"
https://www.radiosvoboda.org/a/news/26983468.html
Квартира Зєлі була недоторканною 4 роки його презедентсва, рік великої війни.
Так кого вважає Кремль своїм більшим ворогом?
А якщо платив, значить фінансував окупантів.
А про те, що квартира є у Лєнкі, він ні сном, ні духом!
Кто владеет самыми популярными СМИ в стране, тот владеет умами.
Эти СМИ могут легко из любого говна сделать популярную конфетку, а нормального государственника превратить в говно
До цього
1. Розкрадання стратегічних запасів Держрезерву
2. Ліквідація військових оборонних програм.
3. Передача під контроль РФ зон розведення
4. Розмінування зони прикриття на Чонгарі.
А дальше брехати ...брехати ... брехати
І красти ....красти .... красти 😠
Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на 25-50% .
Перший етап підвищення тарифів на електроенергію для населення реалізовано.
Наступною жертвою зграї корупціонерів Зеленського будуть кінцеві споживачі - все населення України.
Зеленському потрібні гроші - ваші гроші !
Порошенко арештовують і конфіскують майно на раше і окупованих.
Зеленський отримує фінансуваня як в Украні так і на раше.
2019 рік.
Порошенко втратив до 40% своїх статків.
Зеленський став офіційним мільйонером.
2022 рік.
Порошенко на мільйони фінансує ЗСУ.
Зеленський купує апартаменти у Лондоні( Ахметов плаче у пентхаусі від зазлрощі). Стає офшорним $ мільярдером.
А щодо порохна - скільки після 14-го року працювала липецька кондитерська фабрика?