Квартиру Зеленського в Криму збираються відібрати окупанти

Окупаційна "влада" Криму збирається 24 травня "націоналізувати" квартиру родини президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія.

Про це заявив голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленого росіянами півострова Сергій Аксьонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас на сесію (окупаційного "парламенту" Криму. - Ред.) іде чергова партія майна, великі виноробні підприємства, банківські структури, квартира Зеленського та інше майно всіх пособників антиросійського режиму в Україні", - заявив Аксьонов.

Дружина президента України Олена Зеленська є власницею квартири в елітному ЖК "Імператор" в селищі Лівадія в окупованому Криму. Квартиру площею 130 квадратних метрів там вона придбала у 2013 році за 160 тис. доларів.

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За даними Reuters, станом на 2019 рік квартиру було виставлено на продаж.