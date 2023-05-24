Держдеп США про терміни навчання українських пілотів на F-16: "Потрібні тижні й тижні"

Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню винищувачами F-16.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиму F-16 в Україну", - зазначив він.

Радник Держдепартаменту США не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16.

"Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе", - пояснив він.

Водночас Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".

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