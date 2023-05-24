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Держдеп США про терміни навчання українських пілотів на F-16: "Потрібні тижні й тижні"

f16

Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню винищувачами F-16.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиму F-16 в Україну", - зазначив він.

Радник Держдепартаменту США не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16.

"Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе", - пояснив він.

Водночас Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні F-16, посилення української ППО та надання боєприпасів, - Пентагон

Автор: 

Держдепартамент США (1625) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+12
Головне що зрушилось, а далі справа за хлопцями, а вони у нас завзяті ))
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24.05.2023 11:45
+10
Ну, "тижні і тижні" звучить набагато приємніше за "місяці і місяці" чи "роки й роки"
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24.05.2023 12:03
+6
Добре й добре.
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24.05.2023 11:41
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24.05.2023 11:41 Відповісти
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24.05.2023 11:59 Відповісти
Головне що зрушилось, а далі справа за хлопцями, а вони у нас завзяті ))
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24.05.2023 11:45 Відповісти
А хіба ті хто вже вміє на цих літаках літати у відпустку не ходять??? Та і літак такий же можна у воєнторзі купити навіть на OLX вчора бачив...
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24.05.2023 11:45 Відповісти
Ще ж і в шахтах можна пошукати. У нас люди хазяйновиті - десь обов'язково сховали на "чорний день".
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24.05.2023 11:50 Відповісти
Якщо знайти в шахті то будь який шахтар зможе упрявляти таким літаком!
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24.05.2023 11:55 Відповісти
Відставні пілоти НАТО вже висловлювали бажання літати на F-16 в Україні. Чекаємо. Можливо справа не так у підготовці пілотів, як у створенні необхідної інфраструктури.
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24.05.2023 12:02 Відповісти
Ты безмозглых даунов анацефалов на тысячелетнем соколе решил обучать? Ничего принципиально нового в пилотировании там нет, поэтому обучение можно организовать в течение нескольких месяцев.
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24.05.2023 11:45 Відповісти
Це тобі так здається.
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24.05.2023 11:58 Відповісти
Ну що там такого нового? Принципи керування одні й ті ж самі, різниця у швидкості, маневреності та системі кермування, чим можна оволодіти в лічені місяці.
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24.05.2023 12:25 Відповісти
Ви - пілот-винищувач?
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24.05.2023 12:00 Відповісти
Мабудь автомобіліст, максимум.
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24.05.2023 12:06 Відповісти
Він ..... перехоплювач.
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24.05.2023 12:22 Відповісти
Шляхетно на ТИ казати ВИ... мої вподобання..
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24.05.2023 12:14 Відповісти
Навчитися літати на F-16 можна за тиждень-два, більше часу потрібно на опанування озброєння, - Ігнат

На підтвердження моїх слів
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24.05.2023 12:32 Відповісти
Не думаю, що Ігнат літав на F-16. Більше вірю пілотам США. На їхню думку навіть для аса, який пересідає з іншого літака, треба місяці 4.
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Ну, "тижні і тижні" звучить набагато приємніше за "місяці і місяці" чи "роки й роки"
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24.05.2023 12:03 Відповісти
Підготовка не вчора почалась))
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24.05.2023 12:07 Відповісти
Теж так вважаю. Навіть думаю, що підготовка почалась ще ДО перших публічних згадок про західні літаки
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24.05.2023 12:10 Відповісти
український пілот показує американському колезі, що він може зробити на F-16.

американський пілот, відкрив рота від подиву та захоплення і каже: "Але в інструкції цього не було написано!"

український пілот: "в якій інструкції?"
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24.05.2023 12:46 Відповісти
 
 