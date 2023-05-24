УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 921 28

Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині за проукраїнську позицію, - голова ОВА

окупанти,рашисти

Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали його на допити. Хотіли зламати.

"Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці. При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти - щодня просинатимуться в страху", - зазначає Лисогор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть полковника армії РФ, який розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

армія рф (17329) воєнні злочини (1859) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
вони набагато гірші за нацистів і вже такими народжуються...
показати весь коментар
24.05.2023 12:14
+29
Москалі, рашисти ЗАВЖДИ були гірші за німецьких нацистів. Просто їм повезло писати історію, тому вони про свої звірства скромно мовчать. А подвиги списали з німців - присвоїли їх історії, бо не мали своїх.
показати весь коментар
24.05.2023 12:15
+24
З кожним днем рашисти все більше переворюються на нацистів, часів другої світової. Ті теж любили вішати патріотів.
показати весь коментар
24.05.2023 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
покарання яке? обмін після суду чи 5 років умовно?
показати весь коментар
24.05.2023 12:10 Відповісти
З кожним днем рашисти все більше переворюються на нацистів, часів другої світової. Ті теж любили вішати патріотів.
показати весь коментар
24.05.2023 12:10 Відповісти
вони набагато гірші за нацистів і вже такими народжуються...
показати весь коментар
24.05.2023 12:14 Відповісти
Я розумію, що ви всі думаєте модними, висловлюваннями, але це не зовсім правда. Ніхто не може бути гірший за німецьких нацистів часів другої світової. Бо це було абсолютне зло. До нього можна лише наблизитись, але перевищити неможливо. Нацисти робили все, що тільки можна собі уявити. Травили газом, спалювали міста, гвалтували, вішали цілими селами( НКВД більше любило розстрілювати, чим вішати), нацисти робили дослідження над людьми, вирізали органи, нацисти робили сумки і абажури з шкіри жінок, і робили попільничкі з дитячих черепів, варили мило з мервих людей, катували голодом мільони " низших рас ", у тому числі слов'ян у канцтаборах, поділяли людей на низшу і висшу расу за формою черепу , робили генетичні експерименти над людьми, вбивали з тортурами мільонами євреїв. Тому їх перевершити неможливо, тільки можна наблизитись до них, що росія і намагається робити. До речі і за за законом України комуністи прирівнються до нацистів.
показати весь коментар
24.05.2023 12:39 Відповісти
Ваш наратив про "абсоютне зло" дуже небезпечний. Бо так можна дійти до твердження , що А КРАЩИЙ ніж Б , бо вбив на 1 людину менше і вбив гуманно , не молотком гатив по голові , а бензопилкою відрізав миттєво.
показати весь коментар
24.05.2023 13:37 Відповісти
Шешеня, навіщо колупатися та сортирувати авно?
показати весь коментар
24.05.2023 14:54 Відповісти
Москалі, рашисти ЗАВЖДИ були гірші за німецьких нацистів. Просто їм повезло писати історію, тому вони про свої звірства скромно мовчать. А подвиги списали з німців - присвоїли їх історії, бо не мали своїх.
показати весь коментар
24.05.2023 12:15 Відповісти
Процитую сам себе: https://censor.net/ua/news/3420377/*********************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_80259297
показати весь коментар
24.05.2023 12:40 Відповісти
Вся проблема в тому, що історію пише переможець. І якщо про звірства нацистів відомо все. То про звірства комуністів та червоної армії інформація закрита. Тому десь у когось, може скластись хибне враження про реальний стан справ.
показати весь коментар
24.05.2023 12:49 Відповісти
Під час служби в окупаційней арміі в середині 80-х радєцкей" в м. Лєгніца знайома старшого віку полячка розповілала про звірства "асвабадітєлєй". Її родина постаждала від німців і я не думаю що пані Ірена мала якісь симпатії до швабів. Тим більше що в той час її син иайор Війська Польського був слхачем в якійсь військовій академії в масквє.
показати весь коментар
24.05.2023 13:08 Відповісти
Мені бабці розповідали про окупації. Про німців розповідали багато цікавих і навіть смішних історій. А коли питав про "наших" - замовкали і не говорили ні слова.
показати весь коментар
24.05.2023 13:30 Відповісти
Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
показати весь коментар
24.05.2023 12:26 Відповісти
саме так-бо якщо нічого приховувати то навіщо приховувати...
показати весь коментар
24.05.2023 12:46 Відповісти
Во-первых, именно расстреливали, а не вешали. Вешать именно нацисты любили. Это более жестоко, чем расстрелять. Во-вторых, жечь живьем, расстреливать, взрывать, это очень плохо, это никто НКВД не простит. Но никто не превзойдет то, что нацисты варили мыло из человеческого жира, меряли высшую и низкую расу по форме черепа, делали перчатки из человеческой кожи, делали пепельницы из детских черепов. Выжившие в Бухенвальде говорили, что человеческая кожа использовалась в лагере для изготовления любых предметов, включая книжные переплеты и кошельки.
показати весь коментар
24.05.2023 12:49 Відповісти
Зі шкіри кацапів все одно нічого путнього не зробиш. Вони всі мають шкірні хвороби, підсилені алкоголізмом і наркоманією.
показати весь коментар
24.05.2023 13:54 Відповісти
повісьте 100 полонених касабів а ще 200 відрубайте руки
показати весь коментар
24.05.2023 12:19 Відповісти
Добре було б (років 20-30 тому) вішати за проросійську позицію .👈
Мабуть кілька таких ватників повісили - і жили б собі , як в Польщі або країнах Балтики..
показати весь коментар
24.05.2023 12:19 Відповісти
"А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных загрянотрядов и успеют убежать ..." - очень много "если"!
Все палачи должны быть отловлены и покараны!
показати весь коментар
24.05.2023 12:21 Відповісти
Главное брать их в плен и давать покушать ,гладить и подушечку взбивать перед сном ,что б рашисты кушать могли лучше чем наши пенсионеры,за это они голову нашему солдату отрежут или член,или руки ноги поламают.не Нада их вешать прилюдно резать и душить,просто погладить по голове и дать покушать
показати весь коментар
24.05.2023 12:43 Відповісти
Москалів в полон НЕ брати! Ранених пристрілювати!
показати весь коментар
24.05.2023 12:46 Відповісти
"Мы белые и пушистые" (с) Путин
показати весь коментар
24.05.2023 12:55 Відповісти
Не треба терористам нічого доказувати, не треба демонструвати терористам свою проукраїнську позицію. Це просто даремно втрачене життя. Треба їм посміхатися і пригощати смачним обідом з ціаністим калієм )
показати весь коментар
24.05.2023 13:07 Відповісти
Судячи з заяв лубінця - що всім отримувачам рос.пашпортів буде амністія та верещук,яка домовилась впускати в ЄС по внутрішнім українським пашпортам з територіі рашистану,то вони або СПОКІЙНО переждуть,або спокіно виїдуть в ЄС і стануть біженцями.Мало того,що дев'ятий рік,за рахунок українського бюджету,утримуємо лугандонів які воюють в лавах рашенSS так ще й формуємо рашистське лоббі в ЄС з громадян з українськими пашпортами.
показати весь коментар
24.05.2023 13:29 Відповісти
местная сепарня просто сдали мужика
показати весь коментар
24.05.2023 14:07 Відповісти
слава Герою України! пам,ятатимемо....
показати весь коментар
24.05.2023 16:47 Відповісти


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1661381464208883717 12 мин

Российские оккупанты в посёлке Нижняя Дуванка Сватовского района Луганской области, повесили Василия Старченко, который непобоялся россиянам в глаза высказывать свою проукраинскую позицию. Ушёл из жизни ещё один смелый патриот Украины.Убейте кацапов всех у кого в руках оружие!
показати весь коментар
24.05.2023 17:53 Відповісти
Потрібно наших колаборантів в 100 раз більше карати, ніж кацапів.
показати весь коментар
25.05.2023 01:25 Відповісти
 
 