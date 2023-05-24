Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині за проукраїнську позицію, - голова ОВА

Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали його на допити. Хотіли зламати.

"Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці. При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти - щодня просинатимуться в страху", - зазначає Лисогор.

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