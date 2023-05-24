Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині за проукраїнську позицію, - голова ОВА
Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали його на допити. Хотіли зламати.
"Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці. При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти - щодня просинатимуться в страху", - зазначає Лисогор.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
Мабуть кілька таких ватників повісили - і жили б собі , як в Польщі або країнах Балтики..
Все палачи должны быть отловлены и покараны!
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1661381464208883717 12 мин
Российские оккупанты в посёлке Нижняя Дуванка Сватовского района Луганской области, повесили Василия Старченко, который непобоялся россиянам в глаза высказывать свою проукраинскую позицию. Ушёл из жизни ещё один смелый патриот Украины.Убейте кацапов всех у кого в руках оружие!