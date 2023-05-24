Навчитися літати на F-16 можна за тиждень-два, більше часу потрібно на опанування озброєння, - Ігнат

Українським пілотам знадобиться більше часу для опанування озброєння F-16. Літати на них можна навчитися за тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Підготовка пілотів - це проблема, тому що західна техніка має іншу філософію пілотування. Це зовсім інші технологічні речі. Літаки МіГ-29 та F-16 - вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації", - зазначив він.

Ігнат повідомив, що на навчання відправлять молодих пілотів.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами тощо... Сенсорні екрани - все це є у F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює - як дитина грає в комп'ютерну гру, дитина опановує її поетапно. Для того треба деякий час, щоб адаптуватися, навіть ручка керування... В МіГ-29 радянському вона посередині знаходиться, а тут вона збоку", - пояснив він.

"І основне – це навчитися на ньому воювати. Це головне. Літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки. А от застосовувати всі типи озброєння, по повітряних, наземних, надводних цілях. Працювати у складі пари, ланки, застосовувати всі типи цього озброєння ефективно - на це треба польотні години, на це треба час польотів з інструктором, потім самостійні польоти, в простих метеоумовах, складних... Це все досягається рівнем підготовки", - додав речник.

Ігнат також зазначив, що у Повітряних силах оцінили, що навчання триватиме пів року, водночас у США дійшли висновку, що до 4 місяців.

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