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Новини Війна
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Навчитися літати на F-16 можна за тиждень-два, більше часу потрібно на опанування озброєння, - Ігнат

ігнат

Українським пілотам знадобиться більше часу для опанування озброєння F-16. Літати на них можна навчитися за тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Підготовка пілотів - це проблема, тому що західна техніка має іншу філософію пілотування. Це зовсім інші технологічні речі. Літаки МіГ-29 та F-16 - вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації", - зазначив він.

Ігнат повідомив, що на навчання відправлять молодих пілотів.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами тощо... Сенсорні екрани - все це є у F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює - як дитина грає в комп'ютерну гру, дитина опановує її поетапно. Для того треба деякий час, щоб адаптуватися, навіть ручка керування... В МіГ-29 радянському вона посередині знаходиться, а тут вона збоку", - пояснив він.

"І основне – це навчитися на ньому воювати. Це головне. Літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки. А от застосовувати всі типи озброєння, по повітряних, наземних, надводних цілях. Працювати у складі пари, ланки, застосовувати всі типи цього озброєння ефективно - на це треба польотні години, на це треба час польотів з інструктором, потім самостійні польоти, в простих метеоумовах, складних...  Це все досягається рівнем підготовки", - додав речник.

Ігнат також зазначив, що у Повітряних силах оцінили, що навчання триватиме пів року, водночас у США дійшли висновку, що до 4 місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про терміни навчання українських пілотів на F-16: "Потрібні тижні й тижні"

Автор: 

Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+7
наймите пилотов, в мире их тысячи...
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24.05.2023 12:31
+5
За неделю -две можно из клоуна слепить президента.

Держдеп США про терміни навчання українських пілотів на F-16: "Потрібні тижні й тижні" Джерело:
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24.05.2023 12:36
+4
авжеж, літати на дивані то взагалі без проблем
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24.05.2023 13:10
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молоде покоління сильно переоцінено! а досвід, як то кажуть - не пробухаєшь
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24.05.2023 12:28 Відповісти
Сильно залежить від окремо взятої людини. Проте в більшості люди вже після 30-ти починають інтелектуально пересихати і важко сприймати щось нове. Дуже добре якщо при цьому вони хоча-б можуть розвиватися в тій галузі, в якій працюють.

Щоб такого не було потрібно прикладати постійних зусиль і не переставати вчитися. Нажаль, мало хто цим займається.
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24.05.2023 12:34 Відповісти
😂🤣
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24.05.2023 12:39 Відповісти
Я конечно не украинец, но заявление Игната явно "зайве". В Госдепе уже все сказали по этому поводу. Или Игнат хочет просто без вооружения на F-16 полетать и покрасоваться перед украинцами? Как ребенок, честное слово...
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24.05.2023 12:29 Відповісти
За неделю -две можно из клоуна слепить президента.

Держдеп США про терміни навчання українських пілотів на F-16: "Потрібні тижні й тижні" Джерело:
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Нашого клоуна більше 2 років активно по телику крутили, щоб зробити президентом
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24.05.2023 14:53 Відповісти
наймите пилотов, в мире их тысячи...
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24.05.2023 12:31 Відповісти
ігнат хоче угробити і летунів і літаки.. урод
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24.05.2023 12:32 Відповісти
пока сісти в кабіну літака треба пару місяців на тренажерах "політати"
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24.05.2023 12:33 Відповісти
Це якщо ти до цього не був навіть пасажиром цивільного літака?)
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24.05.2023 13:03 Відповісти
авжеж, літати на дивані то взагалі без проблем
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24.05.2023 13:10 Відповісти
Його арестович покусав?
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24.05.2023 12:36 Відповісти
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24.05.2023 12:37 Відповісти
Что-то Игната прет... Сенсорное, не сенсорное... А вот что молодых пилотов обучаться отправят это правильно. У них нет наработанных рефлексов управления советскими истребителями и наши пилоты смогут "врасти" в эти самолеты.
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24.05.2023 12:37 Відповісти
едина можливість літати - це керуватися рефлексами
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24.05.2023 12:40 Відповісти
Сколько часов налета на истребителях?
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24.05.2023 13:05 Відповісти
більше ніж в тебе
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24.05.2023 13:58 Відповісти
Лучший ответ.
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24.05.2023 14:52 Відповісти
Вася, ты вообще к авиации не имеешь отношения.
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24.05.2023 14:54 Відповісти
Ігнат правий. Без інраструктури та добре підготовленого технічного персоналу сама наявність Ф-16 з пілотами-асами мало шо значить. Скільки людей обслуговують ОДИН Ф-16 в ВПС США, або, наприклад, в Нідерландах, хтось може сказати?
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Ну гугл може сказати .
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24.05.2023 15:35 Відповісти
Бляха, були політологи, потім вірусологи, потім артилеристи, потім танкісти, тепер пілоти... Мудрий нарід)))
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24.05.2023 13:15 Відповісти
 
 