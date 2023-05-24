ПЦУ переходить на новий календар: Різдво відзначатимуть 25 грудня
З цього року Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня за григоріанським календарем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, за рішення проголосували єпископи на Архієрейському соборі.
На Собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спершу відбулась загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалось обговорення та погодження нового календаря. Напередодні священослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати прихожани ПЦУ свята в інші дні.
Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята: Покрова на 1 жовтня, Водохреще на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.
Раніше стало відомо, що рішенням Архирейського Синоду УГКЦ з 1 вересня переходить на Григоріанський календар і церква святкуватиме Різдво 25 грудня, оголосив у лютому Блаженніший Святослав.
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Так что Епифаний правильно все сделал, я его поддерживаю. И время выбрал правильное, что-бы толпы беснующихси старух из РПЦ не бузили, в военном положении у власти будут серьезные аргументы для запрета шабашей этих долбанутых старух.
Новое Рождество, Новый год, Старое рождество, старый Новый Год, прощай печень ))))
З юбілеєм гебня!
УПЦ
@tZEinform
https://twitter.com/tZEinform/status/1661386259913224201 н
1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрова - 1 жовтня, Водохреща - 6 січня, День Святого Миколая - 6 грудня. Ми уявляємо, як сміється Бог ...
Буча, Ірпінь, Харків, Бахмут, АзовСталь, Маріуполь, Херсон, Ізюм........
Ні? Не чули?
Або, "какая-разница"?
Таке.