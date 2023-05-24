ПЦУ переходить на новий календар: Різдво відзначатимуть 25 грудня

З цього року Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня за григоріанським календарем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, за рішення проголосували єпископи на Архієрейському соборі.

На Собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спершу відбулась загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалось обговорення та погодження нового календаря. Напередодні священослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати прихожани ПЦУ свята в інші дні.

Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята: Покрова на 1 жовтня, Водохреще на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.

Раніше стало відомо, що рішенням Архирейського Синоду УГКЦ з 1 вересня переходить на Григоріанський календар і церква святкуватиме Різдво 25 грудня, оголосив у лютому Блаженніший Святослав.

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