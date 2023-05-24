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ПЦУ переходить на новий календар: Різдво відзначатимуть 25 грудня

різдво

З цього року Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня за григоріанським календарем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, за рішення проголосували єпископи на Архієрейському соборі.

На Собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спершу відбулась загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалось обговорення та погодження нового календаря. Напередодні священослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати прихожани ПЦУ свята в інші дні.

Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята: Покрова на 1 жовтня, Водохреще на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.

Раніше стало відомо, що рішенням Архирейського Синоду УГКЦ з 1 вересня переходить на Григоріанський календар і церква святкуватиме Різдво 25 грудня, оголосив у лютому Блаженніший Святослав.

Також читайте: У травні ПЦУ прийме рішення щодо переходу на новий календар, - Епіфаній

Автор: 

календар (35) Різдво (262) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+45
От ты брехло. Вот результат голосования по всей Украине:
За празднование Рождества 25 декабря высказались 60% проголосовавших. За празднование Рождества 7 января - 25%. За празднование Рождества в обе даты - 12%. 3% сообщили, что не празднуют Рождество.
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24.05.2023 13:44
+36
Чуєш, всі радилися в своїх єпархіях з народом...
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24.05.2023 13:29
+34
ти шо плачеш? ) лєніна свалілі?
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24.05.2023 13:55
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Сторінка 4 з 4
Я в религии не разбираюсь, совковое ХАМсомольское наследие, но меня сильно удивляло, как так может быть, что после сурового поста в нарушение всех правил наступают новогодние пьянки, и потом - Рождество 6 января. В общем, как все в стране идиотов - совковой расее.
Так что Епифаний правильно все сделал, я его поддерживаю. И время выбрал правильное, что-бы толпы беснующихси старух из РПЦ не бузили, в военном положении у власти будут серьезные аргументы для запрета шабашей этих долбанутых старух.
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24.05.2023 16:24 Відповісти
Можу, тобі, комсомольцю відкрити одну таємницю - 1 січня , за епіфанієвським календарем, буде велике свято! Сходиш у храм?
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24.05.2023 19:37 Відповісти
Убогий, ты-то чего истеришь, дрыщ? Скажи своему обосранному куратору из Лахта 2 обновить методичку, а то Кот Бегемот послал тебя в анус. Да, и еще, ты сидишь на своем обосцанном диване, а твоего попа кыРыла я, Кот Бегемот послат вслед за кацапским крейсером. Сказать куда, лапоть козломордый?
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24.05.2023 20:39 Відповісти
підтримую ! весь світ так святкує !
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24.05.2023 16:39 Відповісти
Ау, вы этого брехливого идиота собираетесь в баню отправлять?
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24.05.2023 17:18 Відповісти
Знизу під постом пише керування спамом. Натискаєте і відправляєте.
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24.05.2023 17:36 Відповісти
То козаки і воїни УПА були рагулями для цих ідіотів! На чолі з думенком і шевчуком???? Новоявленні патріоти і " цивілізовані " ідіоти так постять, що переймаються " нелогічністю" Різдва після новорічної п'янки?)))) Вітаю вас убогі! Тепер після новорічної п,янки , ви маєте обовязково бути присутнім у храмі, бо 1січня у вас велике свято - Обоізання Господнього!
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24.05.2023 19:06 Відповісти
Так, для новоспечених патріотів козаки і воїни УПА були агєнтамі крємля, бо святкували Покрова 14ЖОВТНЯ і ніяк інакше!
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24.05.2023 19:23 Відповісти
так, 90% тих, які тут пісяються від цієї новини , в церкву і так не підуть... але, дурню писати будуть
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24.05.2023 20:32 Відповісти
та й х.р з ними! і з думенком , і з шевчуком... церква остаточно деградувала... (рпц - ніколи церквою не була)
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24.05.2023 20:34 Відповісти
25 грудня відмічають православні греки, болгари, румуни
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24.05.2023 20:57 Відповісти
Давно пора.
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24.05.2023 16:49 Відповісти
В світі цівілізований який свобрда релігіі та віросповідання. Хто як хоче так і віре. Так у нас 25 грудня тут святкують. Але я чомусь вважала (по незнанню, можливо), що це просто с католіцизмом повьязано.
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24.05.2023 17:17 Відповісти
Бо у нас тут католіки. Православних німців не знаю. Може й є
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24.05.2023 17:19 Відповісти
Печальбеда, раньше начинали бухать 1-го января и заканчивали 14-го, а теперь придётся начинать с 25 декабря ))))

Новое Рождество, Новый год, Старое рождество, старый Новый Год, прощай печень ))))
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24.05.2023 17:30 Відповісти
Благословляю вас не пити спиртне
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24.05.2023 17:37 Відповісти
Дякую пані ))))
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24.05.2023 17:59 Відповісти
довно так бухаем, как только переехали.
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24.05.2023 19:30 Відповісти
А з іншого боку, вся християнська Європа , ну майже вся, - це ж католіки. А де ще на Заході православні? Може й є. Напевнр є. Але це не більшість Європи. Більшість - католіцизм. А шоб іменно вся краіна православна? Європа - це католіцизм у більгісті своєй.
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24.05.2023 17:31 Відповісти
Більшість православних теж 25 грудня зустрічають.
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24.05.2023 17:39 Відповісти
Можливо. Я не сильно в релігіях. А де ще православні краіни? Не знаю просто таких
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24.05.2023 17:46 Відповісти
Болгарія, Сербія, в Африці є, здається Румуни і Молдавани. Греція, В Стамбулі усе керівництво. Грузини і вірмени теж щось близьке. В Польщі є і Американська церква. Одним словом 16 церков.
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24.05.2023 17:54 Відповісти
Цікавий взаємозв"язок релігії та добробуту країн, які сповідують християнство (маються на увазі єаропейські країни) - православні країни живуть найбедніше, далі за ними йдуть католицькі країни, які живуть в більшому достатку, а найліпше живуть протестантські країни. Релігія формувала менталитет та світосприйняття різних народів століттями, іноді тисячоліттями і зараз ми бачимо результати вибору, який колись зробили предки українців, англічан, німців, греків, болгар, поляків, італійців, данців, шведів тощо...
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24.05.2023 18:12 Відповісти
Західна Європа - не православна в більшості своєї. Це так. Чи є звьязок з менталітетом? Цікаве питання. Але ви знаєте, кожна країна все рівно індивідуальна.
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24.05.2023 18:16 Відповісти
Дякую. Я мала на увазі Західну Європу більш. В Німеччині теж різні віри. Католики і протестанти - більшість. Але це все - твоя віра - нікого не стосується! Це вільний вибір людини в цивілізованому світі.
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24.05.2023 18:13 Відповісти
Грузини - православні, вірмени - вірменська апостольська церква ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 ). Якась частина вірмен є католиками - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Між обома грамадами були конфлікти аж до різанини.
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24.05.2023 18:56 Відповісти
Якщо Ви "не сильно" то навіщо було коментувати?
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24.05.2023 18:03 Відповісти
Нарешті!
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Сторіччю початку святкування Різдва 7 січня комуняками присвячується.
З юбілеєм гебня!
УПЦ
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24.05.2023 18:20 Відповісти
наконец то!
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24.05.2023 18:40 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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24.05.2023 18:46 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1661386259913224201 н

1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрова - 1 жовтня, Водохреща - 6 січня, День Святого Миколая - 6 грудня. Ми уявляємо, як сміється Бог ...
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24.05.2023 18:57 Відповісти
Цікаво хто такий новий Юлій із календарем.
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24.05.2023 20:15 Відповісти
В Румынии так. Половина народу отмечает 25-го, половина 7-го. Будем как румыны, значит.
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24.05.2023 19:10 Відповісти
Геть від х*йлостана! Наст. крок - ЛАТИНИЦЯ!!!
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24.05.2023 19:19 Відповісти
и римские цыфры!
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24.05.2023 19:27 Відповісти
арабские цифры придумали на Московии?
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25.05.2023 03:46 Відповісти
Это очень хорошая новость...даже для немолодого атеиста.
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24.05.2023 20:41 Відповісти
Якщо подивитись на історію - уже незалежної україни,то це трохи на мою думку зарано,можливо і завтра буде норм ,але зараз це зарано...спішка нічим хорошим не зскінчиттся...сильно заполітизовано це все,а це не добре...так же само як порошенко через коліно ,призначив єпіфанія,так і далі все поспіхом....на все свій час.Ось би влада занялась тим щоб хануку я куйран бпрам обєднати,і перенести га інший час....За різдво в дії робили опитуванн,я.А от цікаво якщо зробити опитування на рахунок куйрану і хануки...а то за різдво голосують усі,навіть ті які не розрізняють різдва від тріці....хіба по порі року...не питання в числі,але дату мають погодити в україні,і не католики з мусульманами і іудеями і бабтистами мають це зробити - а віруючі прихожани...
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24.05.2023 22:19 Відповісти
війна з Московією,
Буча, Ірпінь, Харків, Бахмут, АзовСталь, Маріуполь, Херсон, Ізюм........

Ні? Не чули?

Або, "какая-разница"?

Таке.
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25.05.2023 03:53 Відповісти
Причім одне до іншого? Поперше зеленський війну не признав - він сказав що це агресія..а ви не чули коли різдво святкують на грецькому афоні? Чи єрусалимі? Не чули? Історично дати різдва не має....так щт для вас зеленський може об'єднати різдво куйианом байианом....історію вчи...якщо ти хочеш щоб на цій території було процвітання і спокій- то потрібно голову мати...в одного голова щоб думати ,а в іншого щоб груди на полі в зимовий період бити....я кажу ,що поки це рішення як завжди передчасне і принести може ільше проблем...от і все...а ти поносиш...випий лоперамід і щось від температури....
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26.05.2023 00:29 Відповісти
Schöne deutsche https://glueckwuensche.moonzori.com/******-geburtstagswunsche-kurze-gluckwunsche-mit-emojis-und-bilder-zum-verschicken/#:~:text=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch%20zum%20Geburtstag%2C%20Gesundheit%2C%20Erfolg%2****%20das%20all%20deine%20kleinen%2****%20gro%C3%9Fen%20W%C3%BCnsche%2***%20Erf%C3%BCllung%20gehen Geburtstagswünsche für Alle.
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29.05.2023 18:09 Відповісти
https://glueckwuensche.moonzori.com/frohe-weihnachten-weihnachtsgruesse-wuensche-und-bilder-fuer-whatsapp-kostenlos/ Frohe Weihnachten 2023
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17.11.2023 22:16 Відповісти
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