Квартиру Зеленського в окупованому Криму "націоналізували": "парламент" проголосував одностайно

"Парламент" окупованого Криму "націоналізував" квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії і ще 57 об’єктів, що належать українцям та Меджлісу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Крім квартири родини Зеленського, окупанти відібрали:

виноробню "Алеф-Виналь-Крим", що належить Вадиму Єрмолаєву;

торговельні площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких російські ЗМІ називають Арсенія Яценюка;

сільгосппідприємство "Семисотка і компанія", яке, як вони твердять, пов’язане з оточенням Арсена Авакова;

будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

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Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що ця будівля була захоплена окупантами з вересня 2014 року. Нею не користувалися, вона руйнувалася. Власник будівлі подав позов до ЄСПЛ.

"Російських окупантів не зупинило і те, що в даний час позов Благодійної організації "Фонд "Крим"" про незаконний арешт будівлі, що належить йому, і про перешкоди з її використання власником, комуніційований Європейським судом з прав людини і чекає свого розгляду по суті", - зазначив Чубаров.

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Колишній прем'єр Арсеній Яценюк у Facebook зазначив, що окупаційна влада в Криму заявила про так звану "націоналізацію" якихось торгових площ у Ялті, де, як вони заявили, "бенефіціаром є колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк".

"Розповсюджена інформація є тупою брехнею. У кримських колаборантів у передчутті українського контрнаступу і звільнення українського півострова починаються відчайдушні спроби вислужитися перед фюрером путіним з розрахунку випросити собі тепле місце після втечі з Криму.

"Торгові площі" в Ялті – така сама маячня сивої кобили аксьонова, як і безліч фейків російської пропаганди про 24 вілли в Маямі, проживання за кордоном, участь у чеченській війні, "перший мільярд" тощо", - пояснив Яценюк.