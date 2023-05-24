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Квартиру Зеленського в окупованому Криму "націоналізували": "парламент" проголосував одностайно

зеленський

"Парламент" окупованого Криму "націоналізував" квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії і ще 57 об’єктів, що належать українцям та Меджлісу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Крім квартири родини Зеленського, окупанти відібрали:

  • виноробню "Алеф-Виналь-Крим", що належить Вадиму Єрмолаєву;
  • торговельні площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких російські ЗМІ називають Арсенія Яценюка;
  • сільгосппідприємство "Семисотка і компанія", яке, як вони твердять, пов’язане з оточенням Арсена Авакова;
  • будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

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Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що ця будівля була захоплена окупантами з вересня 2014 року. Нею не користувалися, вона руйнувалася. Власник будівлі подав позов до ЄСПЛ.

"Російських окупантів не зупинило і те, що в даний час позов Благодійної організації "Фонд "Крим"" про незаконний арешт будівлі, що належить йому, і про перешкоди з її використання власником, комуніційований Європейським судом з прав людини і чекає свого розгляду по суті", - зазначив Чубаров.

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Квартиру Зеленського в окупованому Криму націоналізували: парламент проголосував одностайно 01

Колишній прем'єр Арсеній Яценюк у Facebook зазначив, що окупаційна влада в Криму заявила про так звану "націоналізацію" якихось торгових площ у Ялті, де, як вони заявили, "бенефіціаром є колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк".

"Розповсюджена інформація є тупою брехнею. У кримських колаборантів у передчутті українського контрнаступу і звільнення українського півострова починаються відчайдушні спроби вислужитися перед фюрером путіним з розрахунку випросити собі тепле місце після втечі з Криму.

"Торгові площі" в Ялті – така сама маячня сивої кобили аксьонова, як і безліч фейків російської пропаганди про 24 вілли в Маямі, проживання за кордоном, участь у чеченській війні, "перший мільярд" тощо", - пояснив Яценюк.

Квартиру Зеленського в окупованому Криму націоналізували: парламент проголосував одностайно 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Крим (14139) Меджліс (329)


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Топ коментарі
+68
А чого чекали 4 роки? Все йшло згідно Оманським домоленостям?
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24.05.2023 13:46
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24.05.2023 14:01
+49
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24.05.2023 14:07
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Зеленский зол.
Наступление объявит сегодня ночью прямо на Крым, отбивать квартиру.
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24.05.2023 17:19 Відповісти
Правильно и сделали!!! Эти скоты зеленские ,яценюки ,козломойские . ахметовы. таруты , аваковы,порошенки, Прокурор "Цвиркун", предатель Шуфрич и прочая воровитая банда из Украины всё равно приобрели это имущество К рыму на ворованные у украинского народа деньги и при этом ещё и налоги не заплатили... Меня интересует сегодня другое... Допустим нам крупно повезёт и мы освобождаем КРЫМ,.И..Что далее???......Попадут эти имущества в общий списокт гос реестра имущества УКраины и заплатят ли эти скоты уже на этот раз налоги. в казну.... Или опять всё заныкают по-тихому???.. как до войны....
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24.05.2023 18:50 Відповісти
Пока есть хата в Лондоне, все ОК.
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24.05.2023 19:47 Відповісти
Краще б вони мали ії в Китаї.
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24.05.2023 20:07 Відповісти
вже було

"все что нажито непосильным трудом"??
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24.05.2023 20:30 Відповісти
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