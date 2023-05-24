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Над Кримським мостом - задимлення. Міст закрили нібито через навчання. ВІДЕО+ФОТО

Над переправою Кримського мосту помітили задимлення. Окупанти твердять, що проводять там планові навчання.

Фото задимлення опублікувало окупаційне видання "Керчь.инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Над Кримським мостом - задимлення. Міст закрили нібито через навчання 01Над Кримським мостом - задимлення. Міст закрили нібито через навчання 02

В "Управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що дим пов'язаний з навчаннями.

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Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст закрито через навчання.

"Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено через кілька годин", - написав він у телеграмі.

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Прессекретар окупаційної "влади" в Криму Олег Крючков уточнив, що навчання нібито є плановими. Пізніше він повідомив, що рух транспорту мостом відновили.

Автор: 

Крим (14153) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+22
Дим білий.
Мабуть вибрали нового *****.
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24.05.2023 12:36
+16
Що за навчання? Взірвали 2 прольоти і вчаться ремонтувати?)
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24.05.2023 12:34
+15
То шашликі підгоріли
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24.05.2023 12:36
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Буржуйкою хтось грівся?
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24.05.2023 12:34 Відповісти
То шашликі підгоріли
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24.05.2023 12:36 Відповісти
«А лисички
Взяли спички,
К морю синему Чёрному пошли,
Море синее Чёрное зажгли.»
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24.05.2023 13:22 Відповісти
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24.05.2023 14:03 Відповісти
Що за навчання? Взірвали 2 прольоти і вчаться ремонтувати?)
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24.05.2023 12:34 Відповісти
Шото мне не нравится фсе это 😁
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24.05.2023 12:34 Відповісти
Надіюсь то наші вїбали по мосту
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24.05.2023 12:35 Відповісти
Ми нє знаєм што ето такоє
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24.05.2023 12:35 Відповісти
Шторм шедов???
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Якась дивно-димна завіса... на головній арці...
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Дим білий.
Мабуть вибрали нового *****.
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Хтось може сказати це вже ГОЙДА чи ще ні???
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Там так багато пари - гейзери появилися в керченській протоці)))
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24.05.2023 12:39 Відповісти
Не знаю насколько правдивая информация, но пишут что: "Сегодня ранним утром российский разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками."
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24.05.2023 12:41 Відповісти
Під час війни Туреччина згідно Конвенції Монтрьо не пропускає військові кораблі.
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Так турки і атакували. Бо по обидва береги Босфора розташований 10 млн. Стамбул. Навряд чи ЗСУ вже в Стамбулі, при всій повазі...
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24.05.2023 13:35 Відповісти
Нехай скаржуться в лігу сексуальних реформ
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24.05.2023 14:48 Відповісти
кацапы опять учились курить за мостом?
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24.05.2023 12:42 Відповісти
маскують міст - падли
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24.05.2023 12:43 Відповісти
Вони його так під час кожної повітряної тривоги будуть маскувати?
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24.05.2023 13:36 Відповісти
''Бавовнятко'' в гості завітало.
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Тревожно как то это все..
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24.05.2023 12:48 Відповісти
Це папу кримського обирають ватніки, тому такий дим. Всьо ідьот по плану.
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24.05.2023 12:50 Відповісти
правду никто не узнает
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24.05.2023 13:12 Відповісти
Контрольне питання - те, що Гагарін літав у Космос це правда, чи неправда?
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24.05.2023 13:17 Відповісти
В те времена не жили в параллельном мире - летал! Сейчас же, когда я встречаю россиянина, у меня в голове крутится одно: его пересидент - пистабол хронический.
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24.05.2023 13:37 Відповісти
Релігія - це віра, що не потребує доказів. Жодного доказу польоту Гагаріна нема. Значить в тебе релігійна свідомість.
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24.05.2023 13:40 Відповісти
А разве есть доказательства, шо он не летал?
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24.05.2023 13:51 Відповісти
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg&t=12s
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24.05.2023 13:54 Відповісти
это не док, а голословное утверждение
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24.05.2023 13:58 Відповісти
А що для тебе є доказом його польоту?
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24.05.2023 14:06 Відповісти
телеметрия
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24.05.2023 14:14 Відповісти
А фотографії Гагаріна Землі з орбіти є? (нема), бо достовірність та приналежність телеметрії перевірити неможливо, а достовірність фото можливо. Єдине у чому росіяни займають першість у світі, то це по брехні.
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24.05.2023 14:30 Відповісти
в таком случае все вокруг нас фикция, в том числе и мы
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25.05.2023 08:51 Відповісти
коли іноземні журналісти запитали гагаріна про ТВЕРДІ докази (фото чи відео) польоту у космос, то гагарін сказав, що в капсулі не вистачило місця для фото чи відео камери!
ось для цілої людини у виді гагаріна місця вистачило, а вже для зовсім невеликого фотоапарата, щоб зробити знімок самого себе на фоні землі з космосу, то місця вже не вистачило???
також, що цікаво, коли після так званого польоту у космос гагаріна полетів титов, то якимось магічним чином у капсулі знайшлось місце і для камери, і вже ТИТОВ ЗРОБИВ ФОТО ЗЕМЛІ З КОСМОСУ!
тому, якщо вірити ТВЕРДИМ доказам - першою людиною у космосі був титов, а не гагарін!
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24.05.2023 19:29 Відповісти
Це щоб ракети заблукали?
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24.05.2023 13:15 Відповісти
Город подумал - ученья идут...
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24.05.2023 13:30 Відповісти
Вот бы наши щас расхерачили кримский мост....представьте шо там бы началось ,орды п*даров кричавших про камни с неба ломанутся вплаь тикать через пролив....такие видеокадры для истории можно будет снять,покруче бегства белых в 1920.
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24.05.2023 13:35 Відповісти
То працює димова машина, щось накшталт цієї.
https://www.youtube.com/watch?v=jRjThGxOa7M
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24.05.2023 13:39 Відповісти
Це кацапи маскують міст від військових супутників. Завтра привезуть гілки та минулорічне листя. Тому міст працювати не буде впродовж літа.
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24.05.2023 13:49 Відповісти
Схоже завісу поклала лоханка, що біля мосту.
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24.05.2023 14:24 Відповісти
Первым делом - прикрыть завесой - как гундяев Аурус целлофаном.
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24.05.2023 14:24 Відповісти
Кто знает, ВСУ оповестили крымскую область - до которого времени будет функционировать мост?
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24.05.2023 23:24 Відповісти
Мінували і димом прикрили роботу. Вони ж не проголошували алаверди за розміновані мости Чонгару - не мінувати Кримський.
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24.05.2023 23:36 Відповісти
 
 