Над Кримським мостом - задимлення. Міст закрили нібито через навчання. ВІДЕО+ФОТО

Над переправою Кримського мосту помітили задимлення. Окупанти твердять, що проводять там планові навчання.

Фото задимлення опублікувало окупаційне видання "Керчь.инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

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В "Управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що дим пов'язаний з навчаннями.

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Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст закрито через навчання.

"Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено через кілька годин", - написав він у телеграмі.

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Прессекретар окупаційної "влади" в Криму Олег Крючков уточнив, що навчання нібито є плановими. Пізніше він повідомив, що рух транспорту мостом відновили.