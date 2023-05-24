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Над Кримським мостом - задимлення. Міст закрили нібито через навчання. ВІДЕО+ФОТО
Над переправою Кримського мосту помітили задимлення. Окупанти твердять, що проводять там планові навчання.
Фото задимлення опублікувало окупаційне видання "Керчь.инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
В "Управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що дим пов'язаний з навчаннями.
Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст закрито через навчання.
"Кримський міст закрито через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено через кілька годин", - написав він у телеграмі.
Прессекретар окупаційної "влади" в Криму Олег Крючков уточнив, що навчання нібито є плановими. Пізніше він повідомив, що рух транспорту мостом відновили.
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+22 Юрій Ан #552238
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синемуЧёрному пошли,
Море
синееЧёрное зажгли.»
Мабуть вибрали нового *****.
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg&t=12s
ось для цілої людини у виді гагаріна місця вистачило, а вже для зовсім невеликого фотоапарата, щоб зробити знімок самого себе на фоні землі з космосу, то місця вже не вистачило???
також, що цікаво, коли після так званого польоту у космос гагаріна полетів титов, то якимось магічним чином у капсулі знайшлось місце і для камери, і вже ТИТОВ ЗРОБИВ ФОТО ЗЕМЛІ З КОСМОСУ!
тому, якщо вірити ТВЕРДИМ доказам - першою людиною у космосі був титов, а не гагарін!
https://www.youtube.com/watch?v=jRjThGxOa7M