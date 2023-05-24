ВООЗ ухвалила резолюцію із засудженням агресії РФ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
"За" резолюції проголосували 80 країн-членів ВООЗ, "проти" - 9. 52 утрималися і 36 країн були відсутні.
Також резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.
Росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.
Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти "політизації" цього органу.
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lammer ya
показати весь коментар24.05.2023 15:33 Відповісти Мені подобається 5
Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар24.05.2023 15:37 Відповісти Мені подобається 1
Pressa Kropyvnutsky
показати весь коментар24.05.2023 16:46 Відповісти Мені подобається 0
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