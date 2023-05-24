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Новини Війна
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ВООЗ ухвалила резолюцію із засудженням агресії РФ

вооз

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"За" резолюції проголосували 80 країн-членів ВООЗ, "проти" - 9. 52 утрималися і 36 країн були відсутні.

Також резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.

Читайте: ВООЗ закриває свій офіс у Москві

Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти "політизації" цього органу.

Автор: 

ВООЗ (770) резолюція (281) росія (65114)


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24.05.2023 15:33 Відповісти
Ще б побачити хто й як голосував
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24.05.2023 15:37 Відповісти
Пройди засуджують нелюдей. Це як гонококи засуджували б психопата-садиста.
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24.05.2023 16:46 Відповісти
 
 