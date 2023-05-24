У Росії засудили кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії
Суд у Ростові-на-Дону засудив кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська солідарність на своїй Facebook-сторінці в середу, 24 травня.
Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу.
Зазначається, що у грудні 2019 року цей самий суд засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата - Енвера Сейтосманова.
"Ернеса Сейтосманова російський суд засудив до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму: перші чотири з них він проведе у в'язниці в найважчих умовах, потім Сейтосманова відправлять у виправну колонію", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення суд призначив йому півтора року обмежень. Обмеження полягають у необхідності відмічатися у ФСВП двічі на місяць, не залишати житло з 22.00 до 6.00, не змінювати місце проживання і роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.
"Тероризм - це особливо тяжка стаття. В ісламі це є злочином, категорично засуджується. Я як мусульманин категорично проти тероризму, а статтю, яку мені інкримінують, вважаю наклепом", - заявив Ернес Сейтосманов у суді, виступаючи з останнім словом.
37-річний політв'язень наголосив, що суттю тероризму є залякування, а він нікого не залякував і жодної шкоди суспільству не завдав - навпаки, влада залякувала його та інших кримчан.
Захист має намір оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях.
До арешту Сейтосманов відвідував судові процеси над кримськими татарами в Криму і в Ростові-на-Дону, допомагав сім'ям політв'язнів у вирішенні соціально-побутових питань, брав участь у громадських ініціативах.
Нагадаємо, раніше суд Ростова-на-Дону оголосив "вирок" кримським татарам - Олександру Сізікову, Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову. Російська судова інстанція засудила їх на тюремні строки від 12 до 17 років.
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