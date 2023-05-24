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Новини Війна
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У Росії судитимуть п’ятьох полонених іноземців, що воювали на боці України

решетка

Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону 31 травня розпочне розгляд справи щодо п’ятьох іноземців, які воювали на Донбасі на боці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перед судом постануть швед Матіас Густавссон, громадяни Великої Британії Джон Гардінг, Ділан Гілі та Ендрю Гілл, а також громадянин Хорватії Векослав Пребег.

Густавссону, Пребегу і Гардінгу влада РФ висунула обвинувачення за статтями "насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади" і "участь найманця у збройному конфлікті або військових діях". Гіллу - за статтею про "участь найманця у збройному конфлікті або воєнних діях", Гілі - у "пособництві у вербуванні найманців для використання у збройному конфлікті".

За даними російських ЗМІ, іноземці входили до складу батальйону "Азов" та інших збройних формувань України, їх узяли в полон у Маріуполі, зокрема - на металургійному комбінаті "Азовсталь".

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Автор: 

іноземець (390) росія (65114) полонені (2261)


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Топ коментарі
+22
Насильницьке захоплення влади - у кого звинувачені її захоплювали?
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24.05.2023 20:24
+19
Кошеня хворе- пожалію. Кацапа- ніколи. Не дІждуться!
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24.05.2023 20:30
+15
паскуди рашистські
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24.05.2023 20:24
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паскуди рашистські
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24.05.2023 20:24 Відповісти
На самом деле это хорошая новость для тех парней. Если их берутся "судить", значит обмен уже с кем-то обговорен. То ли с СА как в прошлом году, толи еще с кем, но вопрос решен. кацап приговорит их к 100500 годам и уже через пару дней они будут дома.
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24.05.2023 23:31 Відповісти
Насильницьке захоплення влади - у кого звинувачені її захоплювали?
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24.05.2023 20:24 Відповісти
А вагнеровцев судить за вторжение, а чмобиков, а все орды что вторглись, не? Покидьки
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24.05.2023 20:25 Відповісти
Ну дык ета сваи !!!
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24.05.2023 20:31 Відповісти
Кошеня хворе- пожалію. Кацапа- ніколи. Не дІждуться!
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24.05.2023 20:30 Відповісти
Героям слава! тримайтеся....
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24.05.2023 20:35 Відповісти
кароче, шайка роттетбергив с ковальчуками нифиига не нацики заднеприводные..да и не переднеприводные...- просто ****** и ***** у них за главного...
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24.05.2023 20:35 Відповісти
Пора захоплювати їх послів і вішати, а нєбєнзю на кілок!
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24.05.2023 20:35 Відповісти
Ну і чого вони здались як каже мій брат здача в полон це останнє що може бути
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24.05.2023 20:36 Відповісти
Московия - йо.нутная бензоколонка, в которой правило "Был бы человек, а статья найдется" всегда актуален
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24.05.2023 20:37 Відповісти
Хорватии не было на карте 17 века! Как можно его судить?
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24.05.2023 20:49 Відповісти
Чергові кацапські обвинувачення,які висосані з *****🤷
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24.05.2023 20:51 Відповісти
Якби вони захопили і утримували владу -то кацапії вже не було!
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24.05.2023 20:53 Відповісти
Це ті самі Герої Азову, яких зелений пітор спочатку кинув у котел без снарядів і броні, а потім наказав їм здатися обіцяючи бути швидко на волі через екстракшн.
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24.05.2023 21:03 Відповісти
Эти страны должны выслать послов параши, если у них есть яйца конечно.
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24.05.2023 22:28 Відповісти
 
 