Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає, - ОВА
У середу ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу жертв і постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні російська армія вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються", - написав Лисак.
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