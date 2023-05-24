Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає, - ОВА

У середу ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються", - написав Лисак.

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