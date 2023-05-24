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Норвегія долучиться до підготовки українського персоналу на F-16
Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Арільд Ґрам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Ґрама, норвезький уряд "позитивно ставиться до ініціативи".
"Норвегія розгляне різні способи докластися до навчання та підготовки українського персоналу на F-16", – сказав міністр.
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Ahmad silos
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