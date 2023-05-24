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Норвегія долучиться до підготовки українського персоналу на F-16

самолет,f-16,f16

Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Арільд Ґрам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Ґрама, норвезький уряд "позитивно ставиться до ініціативи".

"Норвегія розгляне різні способи докластися до навчання та підготовки українського персоналу на F-16", – сказав міністр.

Також читайте: Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів на F-16 не раніше червня, - міністр оборони Поульсен

Автор: 

Норвегія (765) F16 F-16 (673)


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пошла жара!
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24.05.2023 21:39 Відповісти
Dzienki!
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24.05.2023 21:42 Відповісти
и немного AGM-154, AGM-84 и АІМ-120 отсыпьте, please.
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24.05.2023 21:53 Відповісти
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25.05.2023 09:26 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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25.05.2023 09:34 Відповісти
 
 