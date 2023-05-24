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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

санкції

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досі не погодили 11 пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посли ЄС знову зустрінуться у п’ятницю", - написав журналіст.

За його словами, ще є надто багато деталей, які потрібно вирішити.

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Автор: 

санкції (11819) Йозвяк Рікард (157)


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Просто кончені безхребетні виродки і не більше
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24.05.2023 22:32 Відповісти
Просто зажрались и уже не в состоянии действовать адекватно.
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24.05.2023 22:42 Відповісти
прикорм...давний.
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24.05.2023 22:44 Відповісти
бувайе...просто більше кальвадосу для амбасадорів...
побажаємо кацапам більше витрачати дєнюх на протези...
мєждуушниє..
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24.05.2023 22:43 Відповісти
угорщина гальмує
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24.05.2023 22:48 Відповісти
 
 