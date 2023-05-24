Посли ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досі не погодили 11 пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посли ЄС знову зустрінуться у п’ятницю", - написав журналіст.

За його словами, ще є надто багато деталей, які потрібно вирішити.

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