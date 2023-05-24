Посли ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досі не погодили 11 пакет санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.
"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посли ЄС знову зустрінуться у п’ятницю", - написав журналіст.
За його словами, ще є надто багато деталей, які потрібно вирішити.
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побажаємо кацапам більше витрачати дєнюх на протези...
мєждуушниє..