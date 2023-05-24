Нідерланди вже надали Україні військової допомоги на 1,6 млрд євро

Загальний обсяг військової допомоги Нідерландів Україні з початку російського вторгнення становить близько 1,6 мільярда євро.

Про це повідомили у Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Загальна вартість військової допомоги, наданої Україні, наразі становить близько 1,6 млрд євро. Балансова вартість поставленого обладнання становить 732 мільйони євро. До цієї суми також входять комерційні поставки і внески до різних фондів – як військових, так і гуманітарних", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від середини квітня, коли Міноборони востаннє звітувало парламенту про військову допомогу Україні, Нідерланди знову передали низку товарів військового призначення: системи протиповітряної оборони, боєприпаси малого калібру, прилади нічного бачення, вантажівки й логістичне обладнання, як-то крани та екскаватори.

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Крім того, очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила підготовку плану, аби якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"У цьому проєкті Нідерланди об'єднують зусилля з Данією, Бельгією і Великою Британією. Очікується, що до нього приєднається більше країн", – зазначила вона.