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В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу

В Києві, Київській, Чернігівській та Херсонській областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу 01

Станом на 00:05 також оголошено повітряну тривогу у Кіровоградській області.

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Після 3 години ночі в областях, крім західних, почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

О 4:25 відбої почалися і в західних областях.

О 5:47 відбої оголосили в усіх західних областях.

Автор: 

повітряна тривога (918)


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Москвабад в ці хвилини
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25.05.2023 00:19 Відповісти
Що горить у московітів ?
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25.05.2023 00:29 Відповісти
Наверное очередные учения
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25.05.2023 00:34 Відповісти
Вiйну вже об'явили цим ******? Чи ще рано?
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25.05.2023 00:21 Відповісти
Їх вже на ремені розмотують, ти тільки прокинувся?
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25.05.2023 00:33 Відповісти
 
 