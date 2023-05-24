В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу
В Києві, Київській, Чернігівській та Херсонській областях оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 00:05 також оголошено повітряну тривогу у Кіровоградській області.
Після 3 години ночі в областях, крім західних, почали оголошувати відбої повітряної тривоги.
О 4:25 відбої почалися і в західних областях.
О 5:47 відбої оголосили в усіх західних областях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар25.05.2023 00:19 Відповісти Мені подобається 13
Amber
показати весь коментар25.05.2023 00:29 Відповісти Мені подобається 4
Виталий #548501
показати весь коментар25.05.2023 00:34 Відповісти Мені подобається 2
Ceilidh
показати весь коментар25.05.2023 00:21 Відповісти Мені подобається 0
✘
Boruh Zackelberger
показати весь коментар25.05.2023 00:33 Відповісти Мені подобається 2
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль