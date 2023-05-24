В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу

В Києві, Київській, Чернігівській та Херсонській областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 00:05 також оголошено повітряну тривогу у Кіровоградській області.

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Після 3 години ночі в областях, крім західних, почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

О 4:25 відбої почалися і в західних областях.

О 5:47 відбої оголосили в усіх західних областях.