Ввечері 24 травня внаслідок обстрілу Херсонщини поранено жінку, - ОВА
Російські окупанти обстріляли с. Іванівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 60-річна жінка.
Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Гатила армія Росії і по Іванівці. Унаслідок обстрілу поранення дістала 60-річна жінка, її госпіталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також ворог завдав авіаудару по Бериславу. У результаті зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожиток освітнього закладу, крім цього, пошкоджено житлові будинки.
Через ворожі мінометні обстріли Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці події працюють рятувальники.
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