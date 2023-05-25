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Ввечері 24 травня внаслідок обстрілу Херсонщини поранено жінку, - ОВА

херсонщина

Російські окупанти обстріляли с. Іванівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 60-річна жінка.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Гатила армія Росії і по Іванівці. Унаслідок обстрілу поранення дістала 60-річна жінка, її госпіталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також ворог завдав авіаудару по Бериславу. У результаті зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожиток освітнього закладу, крім цього, пошкоджено житлові будинки.

Через ворожі мінометні обстріли Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці події працюють рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 3 райони Херсонщини, пошкоджено низку будівель, кілька сіл залишилися без електрики та водопостачання. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28414) Херсонська область (5738)


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