У Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу: "Далекобійна артилерія важливіша за F-16"
Частина республіканських законодавців хочуть підштовнути адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу. Частина законодавців вважає, що це мають бути винищувачі F-16 американського виробництва та зброя більшого радіусу дії. Щодо того, яка з цих двох видів зброї зараз є найактуальнішою, чи найпотрібнішою, точаться дискусії.
Цього тижня під час 49-го саміту G7 в японській Хіросімі, американський лідер повідомив, що планується розпочати тренування українських пілотів та пізніше передача Україні літаків F-16. Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова запитала у американських законодавців про можливість надання літаків F-16 після тренування, а також про можливість надання Києву американських ракет високої дальності, передає Цензор.НЕТ.
"Далекобійна артилерія важливіша ніж F-16", - вважає конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф. Коментуючи плани адміністрації Байдена розпочати тренування українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, він сказав, що на цьому етапі війни далекобійні ракети потрібніші Україні за винищувачі.
"Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", - зауважив законодавець у коментарі.
Натомість демократка Мадлен Дін, вважає що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше, але за умови невторгнення на територію Росії.
"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, - це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", - вважає конгресвумен від штату Пенсільванія. Вона додає, що хоча вона не є експерткою щодо зброї, вона вважає, що треба надати Україні усе необхідне для перемоги. Водночас, ця перемога має бути безпечною, вважає Дін.
"Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати", – наголошує законодавиця.
А от за словам Енн Вагнер, конгресвумен-республіканки зі шату Міссурі, адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.
"Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", - наголошує конгресвумен.
"Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там, ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внеси у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців", - додала законодавиця.
Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу.
"Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-357 Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України", – каже конгресмен.
"Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, - але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", - зауважив законодавець від штату Каліфорнія в коментарі.
Стосовно ж ракет виликої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.
"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", - підсумовує Коста.
За словами сенатора-республіканця Джона Говена головною ціллю допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Говен вважає, що саме від цього варто відштовхуватись, надаючи будь-яку допомогу Києву.
"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, – ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", - розповів сенатор від штату Північна Дакота.
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Відсутність рік тому відповідних аеродромів рік тому є перешкодою для навчання (яке - я нагадаю - спочатку планувалось як однорічне!)? Це ще один аргумент?
Я вже мовчу, що з якосгось дива оце звертається до мене на ТИ, і як до якогось Васі, причому він завчасно знає, чи служив я, і де саме./
Ще раз - це поведінка рашиста, якій ліпше за мене знає мене, і моє життя!
Невже це так складно зрозуміти?
Задовбали вже ці дрочили із ф16ми..чеснслово.
"...Питання в тому, які саме це літаки будуть. Всі мріють про F-16, я б теж про них мріяв, але треба зробити дещо з аеродромами. Ми провели консультації з фахівцями, вони сказали, що в принципі можливо буде дещо дообладнати на аеродромах. Тому, я думаю, ми будемо здатні приймати літаки і такого класу", - зазначив Олексій Резніков..."
Так що про невідповідність аеродромів - це теж пук у воду - за час підготовки пілотів їх десть раз можно було підготувати!
Они бы уже полгода кацапов выдрачивали бы везде. И крымсого моста давно бы уже не было и не было бы и черноморского флота росии.
А так идет какая то тупая игра и платят за все это украинцы.
Тим не менш, і ваші повітряні сили також скажуть вам це саме: літак, який не може літати через проблеми з обслуговуванням, - це даремний літак. Тому їх потрібно належним чином обслуговувати, як і автомобіль, ви повинні робити технічне обслуговування. На ньому є регулярний графік технічного обслуговування для різних речей.
Наші ВПС використовують програму регулярної перевірки різних частин літака. Після кожного польоту виконуються певні речі. В деяких аспектах перевірки відбуваються кожні 50 або 100 годин польоту, але існує регулярний графік технічного обслуговування літаків, тому ми маємо високий показник здатності наших літаків до польотів. Від 80% до 90% з них придатні для польотів, тому що ми їх дуже добре обслуговуємо, і я впевнений, що коли Україна отримає F-16, усе це також надійде."
https://ukrainian.voanews.com/a/hampton-f-16/7106621.html?nocache=1 "Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною" - Ден Гемптон назвав переваги й недоліки цих винищувачів.
А ''ядерка'' в бульбашів це вже ескалація, чи ні?
І от уявімо ситуацію, що повинен робити наш командир батареї гаубиць 777 ("Три сокири") з боєкомплектом 155-мм снарядів, в досяжності яких стоїть артилерія ворога? Якщо виконувати вимоги Байдена і його компанії ліваків-лібералів, то хіба що кусати собі лікті, рвати чуб і волати "боже допоможи".
Абсурдна ситуація? Не більш абсурдна, ніж "неодобрямс" крізь зуби дій ЗСУ, коли вони знайшли та переобладнали кілька старих крилатих ракет, які долетіли до баз ************ стратегічних бомбардувальників та знищили там пару літаків та з десяток їхнього персоналу.
Ф-16 - будуть довше (пілоти, техніка, інфраструктура, яке там пальне?), і після контрнаступу. Причому успішного. Для позиційної боротьби рахують що вистачить ППО. Може Зе крутять виконати якісь умови. Надання ф-16 дуже серйозний крок, його не зроблять «просто так»
То що ж це виходить, нам, Україні, допомагають тільки виходячи з того, як виходить логічно, щоб йухлоїди нищили населення та економіку країні чим і де їм заманеться, а українцям ДОЗВОЛЕНО тільки ВІДБИВАТИСЬ на своїй суверенній території, не зачіпаючи ворога, навіть якщо він з своєї території стріляє в нас впритул?
Про що це я?
От читайте самі про що:
"Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії."
Про це на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із КЛЮЧОВОЮ УМОВОЮ, що Сполучені Штати НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", - зазначив він.
Вони (Байден та ліберали) точно разом з Йухлом вирішили ліквідувати українців, як націю. Інакше для чого цей кошмар без кінця?
Дякувати їм за зброю, амуніцію, фінанси? Особисто я вважаю, що за таку допомогу пішли вони кудись так далеко ... А за що дякувати, якщо вся допомога надається нам не для перемоги, а для затягування петлі на шиї нації?
До Ведани мені не було ніякого діла. Деякий час. Допоки її "пустощі" не стали причиною великих неприємностей у шанованих людей на форумі.
І зауважте: просто так адміністрація форуму її б не деактивовувала після кожної нової реінкарнації. Отже, диму без вогню не буває.
Вважаю, що альтернативні думки чи інформація- корисні, а ганяти сцаними ганчірками, треба тільки кацапів та запроданців із повчаннями.
Щодо "пустощів" тої мадами, то, на моє переконання, вони мають відверто деструктивний характер і цілком тягнуть на "художества запроданця-малороса". Тому не трапиться трагедії, коли альтернативні думки ми пошукаємо де-інде.
Щоб могли бити по заводах, де виготовляються ракети "кинджал", "калібр", Х22, C-300/C-400!
Пасибки, добрі людоньки, але нам і якісь там F-16 згодяться.
Только по возможности оперативно, не надо тянуть опять )
Латаки будуть тільки після того як захід зрозуміє що конфлікт не заморожений і у влади є бажання звільняти території. Півроку - позиційна війна. Контрнаступ затянуто вже об'єктивно.
Після контраступу будуть літаки, в акурат на «Кримську кампанію».
Захід рашку валити не хоче, щоб не підкласти під Китай посиливши його таким чином. І хто знає ще чого.
РИА Новости
@rianru
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May 10
В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html
А що треба захистити цю артилерію від ударів з повітря,це питання другорядне.