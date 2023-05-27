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У Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу: "Далекобійна артилерія важливіша за F-16"

сша,конгрес

Частина республіканських законодавців хочуть підштовнути адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу. Частина законодавців вважає, що це мають бути винищувачі F-16 американського виробництва та зброя більшого радіусу дії. Щодо того, яка з цих двох видів зброї зараз є найактуальнішою, чи найпотрібнішою, точаться дискусії.

Цього тижня під час 49-го саміту G7 в японській Хіросімі, американський лідер повідомив, що планується розпочати тренування українських пілотів та пізніше передача Україні літаків F-16. Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова запитала у американських законодавців про можливість надання літаків F-16 після тренування, а також про можливість надання Києву американських ракет високої дальності, передає Цензор.НЕТ.

"Далекобійна артилерія важливіша ніж F-16", - вважає конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф. Коментуючи плани адміністрації Байдена розпочати тренування українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, він сказав, що на цьому етапі війни далекобійні ракети потрібніші Україні за винищувачі.

"Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", - зауважив законодавець у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени у листі просять Байдена надати Україні ATACMS

Натомість демократка Мадлен Дін, вважає що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше, але за умови невторгнення на територію Росії.

"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, - це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", - вважає конгресвумен від штату Пенсільванія. Вона додає, що хоча вона не є експерткою щодо зброї, вона вважає, що треба надати Україні усе необхідне для перемоги. Водночас, ця перемога має бути безпечною, вважає Дін.

"Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати", – наголошує законодавиця.

А от за словам Енн Вагнер, конгресвумен-республіканки зі шату Міссурі, адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.

"Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", - наголошує конгресвумен.

"Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там, ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внеси у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців", - додала законодавиця.

Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу.

"Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-357 Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України", – каже конгресмен.

"Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, - але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", - зауважив законодавець від штату Каліфорнія в коментарі.

Стосовно ж ракет виликої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.

"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", - підсумовує Коста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени США закликали Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку

За словами сенатора-республіканця Джона Говена головною ціллю допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Говен вважає, що саме від цього варто відштовхуватись, надаючи будь-яку допомогу Києву.

"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, – ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", - розповів сенатор від штату Північна Дакота.

Автор: 

Конгрес США (1226) зброя (7447) США (22665)


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Топ коментарі
+13
Уже давно могли поставить эти Ф-16.
Они бы уже полгода кацапов выдрачивали бы везде. И крымсого моста давно бы уже не было и не было бы и черноморского флота росии.

А так идет какая то тупая игра и платят за все это украинцы.
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27.05.2023 20:13
+8
Логіка в декого з американських політиків дійсно дивна. Бо заявляти що набагато важливіше саме далекобійна зброя замість літаків - це виявляти явну необізнаність з наявністю ракет *повітря-поверхня* з суттєвими показниками далекобійності, деякі навіть перевершують ATACMS. Та й далекобійні ракети *повітря-повітря* в комплекті з F-16 дозволили б нашим льотчикам створити серйозні проблеми для авіації ворога з їх тактикою скидання керованих авіабомб. І для ППО F-16 не були б зайвими з огляду на здатність збивати ракети і прикривати міста та об'єкти інфраструктури. І так, ******* закордонна арта теж потрібна додатково. Тож нам потрібно не *або-або*, а *те й те* )
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27.05.2023 20:38
+7
Кожного дня в стрічках новин можна прочитати про обстріли з ствольної артилерії та РСЗВ прикордонних населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які ведуться з території ************. Згадаємо, що саме такими обстрілами з Ростовської обл. в 2014 році була розпочата ця війна.

І от уявімо ситуацію, що повинен робити наш командир батареї гаубиць 777 ("Три сокири") з боєкомплектом 155-мм снарядів, в досяжності яких стоїть артилерія ворога? Якщо виконувати вимоги Байдена і його компанії ліваків-лібералів, то хіба що кусати собі лікті, рвати чуб і волати "боже допоможи".

Абсурдна ситуація? Не більш абсурдна, ніж "неодобрямс" крізь зуби дій ЗСУ, коли вони знайшли та переобладнали кілька старих крилатих ракет, які долетіли до баз ************ стратегічних бомбардувальників та знищили там пару літаків та з десяток їхнього персоналу.
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27.05.2023 20:36
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Аргументы он тебе написал.
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27.05.2023 20:27 Відповісти
Серйозно??? Те, що вони не почали ще рік тому навчати пілотів - це аргумент?

Відсутність рік тому відповідних аеродромів рік тому є перешкодою для навчання (яке - я нагадаю - спочатку планувалось як однорічне!)? Це ще один аргумент?

Я вже мовчу, що з якосгось дива оце звертається до мене на ТИ, і як до якогось Васі, причому він завчасно знає, чи служив я, і де саме./

Ще раз - це поведінка рашиста, якій ліпше за мене знає мене, і моє життя!
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27.05.2023 20:36 Відповісти
На чий млин вода?
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27.05.2023 20:45 Відповісти
На тих, хто вимагає від адміністрації Байдена якнайскоршої передачі всієї необхідної Україні техніки!

Невже це так складно зрозуміти?
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27.05.2023 20:47 Відповісти
Да на чий млин не лийте, але поки не будуть готові аеродроми і обслуга літаків, тима ф16ми хіба що з катапульти можна пуляти. Польща витрачала десь 1,5 року на перебудову аеродрому і це у пришвидшеному темпі і без відкатів і тому подібного. Навчання персоналу від пів року до трьох років. І жоден літак не здатен доставляти стільки урожаючих елементів скільки здатна артилерія. От і всьо.
Задовбали вже ці дрочили із ф16ми..чеснслово.
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27.05.2023 23:42 Відповісти
Взагалі-то він "наїхав" не "просто так Літак і льотчик - це лише "вершина піраміди" Щоб літак піднявся в повітря та виконав бойове завдання потрібні зусилля десятків людей Зв"язківці, РЛС-ники, водії купи автомобілів обслуги, авіатехніки А хто на командно-диспетчерському пункті керуватиме польотами? Тобто їх усіх готувать треба Американці своїх пришлють? І заодно суміщену з літаком техніку аеродромного комплексу? Це не так просто зробить Навіть щоб злетіть з грутової смуги звичайного поля на легкомоторному гвинтовому літачку - теж потрібні спеціалісти
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27.05.2023 20:52 Відповісти
"Навіть щоб злетіть з грутової смуги звичайного поля на легкомоторному гвинтовому літачку - теж потрібні спеціалісти" - звісно правда жителі Аляски до прикладу і без спеціалістів обходяться ( ви писали про зліт а не ремонт чи подібне якщо що ) .
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28.05.2023 05:34 Відповісти
Ты видимо ещё не понял, что она дают оружие в зависимости от ситуации на фронте. Когда то даже небо боялись закрыть.
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27.05.2023 21:16 Відповісти
Вірно. Але дають рівно стільки, щоб був баланс. А то, не дай Бог, кацапів поженемо до мацквабаду.
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28.05.2023 07:29 Відповісти
Вышел из Крыма в 2014 году....
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27.05.2023 20:51 Відповісти
А важливо, хто кого читає? Я не даю дозволів і сам не прошусь. Робити нічого більше? Це тільки професійні боти/тролі переймаються рейтингами.
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27.05.2023 20:48 Відповісти
І https://defence-ua.com/army_and_war/u_zsu_znajshli_shljahi_dlja_doopratsjuvannja_aerodromiv_pid_f_16_u_chomu_mozhe_buti_problema-8294.html ще одна новина - ще від 25 липня 2022, 16:30 , тобто з середини минулого літа!

"...Питання в тому, які саме це літаки будуть. Всі мріють про F-16, я б теж про них мріяв, але треба зробити дещо з аеродромами. Ми провели консультації з фахівцями, вони сказали, що в принципі можливо буде дещо дообладнати на аеродромах. Тому, я думаю, ми будемо здатні приймати літаки і такого класу", - зазначив Олексій Резніков..."

Так що про невідповідність аеродромів - це теж пук у воду - за час підготовки пілотів їх десть раз можно було підготувати!
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27.05.2023 20:50 Відповісти
Десять раз? А может 20 раз? Вы специалист в этом вопросе? Вы вообще какое отношение к авиации и армии в целом имеете отношение? Ну чтобы я понял квалификацию оппонента.
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27.05.2023 20:55 Відповісти
А щоби я зрозумів вашу професійну пригодність, хотів би почути, скільки часу займає відновлення ЗПС після влучання у неї авіабомби.
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27.05.2023 20:58 Відповісти
После попадания какой авиабомбы? ФАБ-100-120, ФАБ-250 или БЕТАБ-500. Ты же специалист, уточни. Или тебе все бомбы одинаковые?
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28.05.2023 05:07 Відповісти
Хитрожопий васья захищає бездіяльність дєдушкі Жо.
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28.05.2023 06:37 Відповісти
Так і не зрозумів про кого йде мова
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28.05.2023 00:02 Відповісти
коли республіканці мавпують чарлі вілсона це прекрасно.
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27.05.2023 20:10 Відповісти
буба-шашличник та яйцеголовий пітор вважають інакше, спираючись на свій багатий бойовий досвід... врешті - не їм же воювати. то яка різниця
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27.05.2023 20:12 Відповісти
Уже давно могли поставить эти Ф-16.
Они бы уже полгода кацапов выдрачивали бы везде. И крымсого моста давно бы уже не было и не было бы и черноморского флота росии.

А так идет какая то тупая игра и платят за все это украинцы.
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27.05.2023 20:13 Відповісти
Куда поставить? У нас есть инфраструктура для них?
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27.05.2023 20:29 Відповісти
Аэродромы есть. Их за полгода могли давно переоборудовать под это все. Надеюсь хоть сейчас этим займуться. Уже слава Богу с ПВО что то сдвинулось. Надеюсь хоть через полгода уже дадут эти Ф-16.
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27.05.2023 20:35 Відповісти
И сколько из них подходят под Ф16? А обслуживание и прочее...
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27.05.2023 21:14 Відповісти
" ви знаєте, що багато критиків говорили, наскільки важко обслуговувати F-16 - і це неправда. Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною. Це дуже міцний літак, і його можна обслуговувати за допомогою набагато меншої інфраструктури, ніж люди говорять.

Тим не менш, і ваші повітряні сили також скажуть вам це саме: літак, який не може літати через проблеми з обслуговуванням, - це даремний літак. Тому їх потрібно належним чином обслуговувати, як і автомобіль, ви повинні робити технічне обслуговування. На ньому є регулярний графік технічного обслуговування для різних речей.

Наші ВПС використовують програму регулярної перевірки різних частин літака. Після кожного польоту виконуються певні речі. В деяких аспектах перевірки відбуваються кожні 50 або 100 годин польоту, але існує регулярний графік технічного обслуговування літаків, тому ми маємо високий показник здатності наших літаків до польотів. Від 80% до 90% з них придатні для польотів, тому що ми їх дуже добре обслуговуємо, і я впевнений, що коли Україна отримає F-16, усе це також надійде."
https://ukrainian.voanews.com/a/hampton-f-16/7106621.html?nocache=1 "Я злітав на F-16 з місць на Близькому Сході, де не проїхав би машиною" - Ден Гемптон назвав переваги й недоліки цих винищувачів.
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28.05.2023 07:08 Відповісти
Якщо немає достатньо ППО для захисту аеродромів навіщо тоді переоборудовать? Щоб рашисти все знищили наступного дня?
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28.05.2023 00:06 Відповісти
Тобі не докладали?
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27.05.2023 20:50 Відповісти
Ні, мені не докладали.
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27.05.2023 21:11 Відповісти
А тою далекобійною артилерією можна буде по кремлю лупити? Чи знову цілі обмежите щоб не було ескалації?
А ''ядерка'' в бульбашів це вже ескалація, чи ні?
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27.05.2023 20:15 Відповісти
По кремлю можно лупить. Но не натовским оружием.
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27.05.2023 20:31 Відповісти
Нельзя бить только натовским оружием. Все. То что у Украины нет своего не их проблема а наша.
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27.05.2023 21:17 Відповісти
ATACMS зараз було б краще навiть нiж F-16. Але якщо його постачання ухвалять, то треба буде усвiдомити хто вiддав наказ на перепрограмування постаченних хiмарсiв для унеможливлювання iх використовування пiд ATACMS
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27.05.2023 20:19 Відповісти
Чим краще? Може ракети та кацальоти збивати? Маячня. Потрібно і те, і те.
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27.05.2023 20:52 Відповісти
Хіба ATACMS вже у ЗСУ і їх не можуть запустити з Himars? Для чого ж їх тоді надали?
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28.05.2023 00:11 Відповісти
Такі дискусії - це добре для України. Зрозуміло, що F-16 потрібні, але до наступу ЗСУ їх ще не буде.
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27.05.2023 20:20 Відповісти
для наступу важливо одне і друге. Амерканці теж навчилися "квартал зелений "лохторату крутити
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27.05.2023 20:32 Відповісти
Кожного дня в стрічках новин можна прочитати про обстріли з ствольної артилерії та РСЗВ прикордонних населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які ведуться з території ************. Згадаємо, що саме такими обстрілами з Ростовської обл. в 2014 році була розпочата ця війна.

І от уявімо ситуацію, що повинен робити наш командир батареї гаубиць 777 ("Три сокири") з боєкомплектом 155-мм снарядів, в досяжності яких стоїть артилерія ворога? Якщо виконувати вимоги Байдена і його компанії ліваків-лібералів, то хіба що кусати собі лікті, рвати чуб і волати "боже допоможи".

Абсурдна ситуація? Не більш абсурдна, ніж "неодобрямс" крізь зуби дій ЗСУ, коли вони знайшли та переобладнали кілька старих крилатих ракет, які долетіли до баз ************ стратегічних бомбардувальників та знищили там пару літаків та з десяток їхнього персоналу.
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27.05.2023 20:36 Відповісти
Логіка в декого з американських політиків дійсно дивна. Бо заявляти що набагато важливіше саме далекобійна зброя замість літаків - це виявляти явну необізнаність з наявністю ракет *повітря-поверхня* з суттєвими показниками далекобійності, деякі навіть перевершують ATACMS. Та й далекобійні ракети *повітря-повітря* в комплекті з F-16 дозволили б нашим льотчикам створити серйозні проблеми для авіації ворога з їх тактикою скидання керованих авіабомб. І для ППО F-16 не були б зайвими з огляду на здатність збивати ракети і прикривати міста та об'єкти інфраструктури. І так, ******* закордонна арта теж потрібна додатково. Тож нам потрібно не *або-або*, а *те й те* )
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27.05.2023 20:38 Відповісти
100%!!!
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27.05.2023 21:06 Відповісти
Атакамс - привезли контейнери з ракетами і вони полетіли.
Ф-16 - будуть довше (пілоти, техніка, інфраструктура, яке там пальне?), і після контрнаступу. Причому успішного. Для позиційної боротьби рахують що вистачить ППО. Може Зе крутять виконати якісь умови. Надання ф-16 дуже серйозний крок, його не зроблять «просто так»
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27.05.2023 23:31 Відповісти
Ага, виконати умови. І чому це ми раніше не здогадалися? Професійний корупціонер дєдушка ЖО вимагає від корупціонера-аматора Зю здійснити, скажімо, рехворму суддівської системи, а той упирається.
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28.05.2023 06:42 Відповісти
У країни, громадяни, якої обрали професійного «корупціонера» Джо», 11 Авіаносних ударних груп.
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28.05.2023 08:35 Відповісти
Скотство "вищєй мєри", як казав Кучма колись!

То що ж це виходить, нам, Україні, допомагають тільки виходячи з того, як виходить логічно, щоб йухлоїди нищили населення та економіку країні чим і де їм заманеться, а українцям ДОЗВОЛЕНО тільки ВІДБИВАТИСЬ на своїй суверенній території, не зачіпаючи ворога, навіть якщо він з своєї території стріляє в нас впритул?

Про що це я?

От читайте самі про що:

"Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії."

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із КЛЮЧОВОЮ УМОВОЮ, що Сполучені Штати НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", - зазначив він.

Вони (Байден та ліберали) точно разом з Йухлом вирішили ліквідувати українців, як націю. Інакше для чого цей кошмар без кінця?

Дякувати їм за зброю, амуніцію, фінанси? Особисто я вважаю, що за таку допомогу пішли вони кудись так далеко ... А за що дякувати, якщо вся допомога надається нам не для перемоги, а для затягування петлі на шиї нації?
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27.05.2023 20:40 Відповісти
Пані Ведано, ви повернулись? Раджу вам щезнути. І не вертатися.
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28.05.2023 01:50 Відповісти
, а чому ви не сприймаєте Ведану чим вона не догодила??? Та взагалі, із-за чого цей булінг в її сторону, бо окрім цькування від певної примітивної курки із несприйняттям лактози, що є на цьому ресурсі, інших "вад" і не було...
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02.06.2023 02:31 Відповісти
Розумієте, колего, я б і не звернув уваги на той прикрий факт, що одна жінка тягає іншу за зачіску (поки що фігурально). То не чоловіча справа. У Ваші перепалки зі згаданою Вами форумчанкою я не маю наміру встрягати - врешті, ви обоє дорослі люди і дасте собі раду.
До Ведани мені не було ніякого діла. Деякий час. Допоки її "пустощі" не стали причиною великих неприємностей у шанованих людей на форумі.
І зауважте: просто так адміністрація форуму її б не деактивовувала після кожної нової реінкарнації. Отже, диму без вогню не буває.
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02.06.2023 23:14 Відповісти
дякую за змістовну відповідь і повірте, що встрягати й не потрібно, але ще двох форумчан із тих кого я читав (Австралійці), теж викинуто за її участі...
Вважаю, що альтернативні думки чи інформація- корисні, а ганяти сцаними ганчірками, треба тільки кацапів та запроданців із повчаннями.
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02.06.2023 23:37 Відповісти
Власне, так і є (принаймні, я згідний з Вашими міркуваннями).
Щодо "пустощів" тої мадами, то, на моє переконання, вони мають відверто деструктивний характер і цілком тягнуть на "художества запроданця-малороса". Тому не трапиться трагедії, коли альтернативні думки ми пошукаємо де-інде.
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02.06.2023 23:52 Відповісти
можливо, деякий час не переглядав тоді форум, а те, що побачив- це був булінг та переслідування у нав'язливій формі саме за альтернативу пропаганді ковідного психозу. Не суттєво вже, рухаємось далі.
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03.06.2023 00:22 Відповісти
Потрібні ракети на 1000+ км!
Щоб могли бити по заводах, де виготовляються ракети "кинджал", "калібр", Х22, C-300/C-400!
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27.05.2023 20:42 Відповісти
Далекобійна артилерія важливіша за F-16

Пасибки, добрі людоньки, але нам і якісь там F-16 згодяться.
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27.05.2023 20:47 Відповісти
Дьік, за чем остановка, надавиь на гундосика, мол, нехай навиколупує із асфальту. Позорисько , зеклоун мало того , шо вошел в роль попрошайки, еще и обвиняет, шо его забажанки виконуються не за його сценарієм. Але ж бо, песиголовець, півтора роки тому канючив у бульбофюрера лишень бітум, під велике крадівництво. Тоді йому на F-16 було начхати.
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27.05.2023 21:36 Відповісти
Прихований пацакський бот шамов радіє, що Зю просить, а гамериканці все одно дають Україні мало озброєння. Якби Зю не просив, то не давали б взагалі. Рашистський бот шамов і йому подібні пропонує мужньо стиснути зуби й мовчати. І зверніть увагу: що б Зю не робив , навіть щось абсолютно позитивне, приховані пацакські боти все одно нагнітають ненависть до нього. На кого працюєте, товарісчі, га? Втім, питання риторичне. (Застереження: я - далеко не прихильник Зю).
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28.05.2023 06:52 Відповісти
И того, и другого, сдачу положите на комод.
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27.05.2023 20:56 Відповісти
Вони мають рацію, щоб начати наступ треба мати бажання.
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27.05.2023 20:59 Відповісти
Літак - це літак. Кращими можуть бути тільки крилаті ракети, але їх треба запускати знову ж з літака.
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27.05.2023 21:01 Відповісти
Без всяких претензий дайте пару сотен АТАКМС и будет вам огромное "дякую" от Украины.
Только по возможности оперативно, не надо тянуть опять )
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27.05.2023 21:55 Відповісти
Професійний корупціонер дєдушка Жо твердо пообіцяв хутіну, що не дасть. Судячи з його поведінки.
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28.05.2023 06:54 Відповісти
Треба, у Конгресі, розпочати, розслідування, за надмірно використання грошей, Американців в Афгане та Іраці , якщо там можна було обійтися без авіації. А використовувати тільки далекобійну зброю. це щось, новеньке в ******** війні . Цікавр хто цей геній.
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27.05.2023 22:06 Відповісти
Хтось із Білого дому. Себто, не він сам, а його радники.
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28.05.2023 06:55 Відповісти
Атакамс зручний бо ми його можемо використати прямо зараз.
Латаки будуть тільки після того як захід зрозуміє що конфлікт не заморожений і у влади є бажання звільняти території. Півроку - позиційна війна. Контрнаступ затянуто вже об'єктивно.
Після контраступу будуть літаки, в акурат на «Кримську кампанію».
Захід рашку валити не хоче, щоб не підкласти під Китай посиливши його таким чином. І хто знає ще чого.
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27.05.2023 23:21 Відповісти
Що маєте на увазі контрнаступ затянуто об'єктивно? Я б сказав невиправдано і безпідставно.
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28.05.2023 00:21 Відповісти
може волонтьорів зацікавить

РИА Новости

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May 10

В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с Россией https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html

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28.05.2023 02:49 Відповісти
Звичайно,артилерія важливіша.Штати ж ніхто не бомбить,їм там видніше.

А що треба захистити цю артилерію від ударів з повітря,це питання другорядне.
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28.05.2023 05:10 Відповісти
Республіканці вимагають прискорити постачання зброї Україні? Що ж таке, як так? Вони ж погані!
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28.05.2023 07:49 Відповісти
 
 