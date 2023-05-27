До України повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця, - Мінреінтеграції
В Україну повернули 17-річного В’ячеслава, якого росіяни примусово депортували з захопленого Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції
У повідомленні зазначається: "Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава.
Хлопець зростав без батьків. Навчався у Маріуполі. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.
Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва".
Мінреінтеграції зазначило, що до повернення хлопця долучилися МЗС України, Служба у справах дітей Деснянського району м. Києва, головний спеціаліст відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліна Долженко, програмний директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар’я Касьянова, а також "Українська мережа за права дитини".
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Витягла одного - либиться.
Угробила тисячи - мовчить.
... На музеї Булгакова оновили меморіальну табличку, тепер на ній напис «Михаїл Булгаков, квартирант» українською. Якщо напис інший, пропоную таки дописати, що це дім архітектора Листовничого. https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/
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З поверненням, дитинко.
Спочатку подумала мати, вдягнула окуляри- верещучка. Дуже сподіваюсь, що з рідними цього хлопця все добре.
А ця пика з дебільною посмішкою поруч із хлопцем, викликає тільки огиду.