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Новини
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До України повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця, - Мінреінтеграції

діти,маріуполь

В Україну повернули 17-річного В’ячеслава, якого росіяни примусово депортували з захопленого Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції

У повідомленні зазначається: "Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава.

Хлопець зростав без батьків. Навчався у Маріуполі. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.

Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва".

Мінреінтеграції зазначило, що до повернення хлопця долучилися МЗС України, Служба у справах дітей Деснянського району м. Києва, головний спеціаліст відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліна Долженко, програмний директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар’я Касьянова, а також "Українська мережа за права дитини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі за тиждень ліквідовано 450 російських окупантів, - міськрада

Автор: 

депортація (721) Маріуполь (3226) викрадення (818) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+22
Давай про шатли до Криму, під які розмінували Чонгар, через який прийшли до Маріуполя.
Витягла одного - либиться.
Угробила тисячи - мовчить.
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27.05.2023 22:10
+15
Либу щирить. Ні честі, ні совісті. Як воно на себе в дзеркало дивиться?
-----------------------------------------------------------------
З поверненням, дитинко.
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27.05.2023 22:19
+8
Хлопець та якась істота.
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27.05.2023 22:18
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Давай про шатли до Криму, під які розмінували Чонгар, через який прийшли до Маріуполя.
Витягла одного - либиться.
Угробила тисячи - мовчить.
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27.05.2023 22:10 Відповісти
Осудженого за державну зраду київського гумориста Яна Таксюра обміняли на полоненого українського вояка. Саме він є автором вірша-фейку, що приписують Тарасові Шевченку: "Отак подивишся здаля / На моляля, / І ніби справді він людина…" Шевченко такого не писав. Раніше пушкіністи не хотіли міняти своїх письменників на вояків. Це відкриває великі можливості. Це ж можна обміняти на наших хлопців весь музей Булгакова.

... На музеї Булгакова оновили меморіальну табличку, тепер на ній напис «Михаїл Булгаков, квартирант» українською. Якщо напис інший, пропоную таки дописати, що це дім архітектора Листовничого. https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/
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27.05.2023 22:16 Відповісти
Хлопець та якась істота.
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27.05.2023 22:18 Відповісти
"Мері Жопінс"!
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28.05.2023 05:07 Відповісти
Либу щирить. Ні честі, ні совісті. Як воно на себе в дзеркало дивиться?
-----------------------------------------------------------------
З поверненням, дитинко.
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27.05.2023 22:19 Відповісти
Будь Українцем.. пишайся цим..
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27.05.2023 22:22 Відповісти
Піарщиця.
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27.05.2023 22:25 Відповісти
я ця Маруся Попкінс вже будку наїла... у них там фейс-контроль?
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27.05.2023 22:51 Відповісти
Мівіна)))
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28.05.2023 15:25 Відповісти
а де її парасолька ? загубила
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27.05.2023 22:57 Відповісти
Чекає що "Завтра ветер переме-енится! Завтра прошламу кане-ец!" Вітер перемінився Але дме він не так, як вона очікувала півтора року тому Вітер все більше починає задувать в бік тюремної камери!
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28.05.2023 05:10 Відповісти
Хлопець стане справжнім козаком. А мавпочку поряд треба повернути до зоопарку.
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28.05.2023 07:14 Відповісти
Ця ************ була припхалась в Запоріжжя. Покрутилась там, пропіарилась, пофоткалась і втекла, а через якийсь час туди прилетіло.
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28.05.2023 08:34 Відповісти
Дцуже радію за хлопця. Вірю, що все в нього буде добре. Хай береже Тебе Господь, синочку.

Спочатку подумала мати, вдягнула окуляри- верещучка. Дуже сподіваюсь, що з рідними цього хлопця все добре.

А ця пика з дебільною посмішкою поруч із хлопцем, викликає тільки огиду.
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28.05.2023 15:22 Відповісти
 
 