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Дякую за стійкість та результативність, - Зеленський відзначив кілька бригад, які відзначилися у боях 27 травня

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 27 травня відзначив низку бригад, які відзначилися під час бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні. 

Український президент зазначив: "І, як завжди, дякую нашим воїнам, кожному й кожній, хто особливо відзначився на тижні.

Бахмутський напрямок… 80-та окрема десантно-штурмова бригада – дякую, воїни, за ваші активні дії! Це саме те, що потрібно. Славетна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – дякую вам за стійкість і за вашу сміливість! Молодці!

Лиманський напрямок… 81-ша окрема аеромобільна бригада – дякую вам, хлопці, за вашу результативність у знищенні ворога!

ОСУВ "Таврія"… 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, 59-та окрема мотопіхотна бригада й десантники нашої "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні! Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Слава Україні!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ще один наш санкційний день. Ми ввели нові санкції проти 220 компаній та 51 особи, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) 59 окрема мотопіхотна бригада (126) 93 окрема механізована бригада (293) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) 81 окрема аеромобільна бригада (68) 55 артилерійська бригада (20) 36 окрема бригада морської піхоти (204) 35 окрема бригада (64)


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Топ коментарі
+4
10 лямов USD за водичку в крым и сухкоридорчик. оман - по рукам
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27.05.2023 23:32
+2
Чому тебе не було при передачі на озброєння ЗСУ катера "Буча". Де ти шлявся?
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27.05.2023 23:26
+2
Що там з Бульбофюрером?! Щось чутки надто добрі гуляють)).
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27.05.2023 23:33
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Чому тебе не було при передачі на озброєння ЗСУ катера "Буча". Де ти шлявся?
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27.05.2023 23:26 Відповісти
А з якого дива він власноруч передавав в лікарні Гросіни швидкі наче він має до цього відношення?
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28.05.2023 08:25 Відповісти
То ви визначтесь - у вас претензії до того, що він це робить, чи у вас претензії до того, що він це не робить?
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28.05.2023 11:26 Відповісти
10 лямов USD за водичку в крым и сухкоридорчик. оман - по рукам
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27.05.2023 23:32 Відповісти
Що там з Бульбофюрером?! Щось чутки надто добрі гуляють)).
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27.05.2023 23:33 Відповісти
Источник так себе...

Cостояние Лукашенко признано нетранспортабельным, проводятся процедуры по очистке крови, - https://twitter.com/ValeryTsepkalo/status/1662397252411830272?cxt=HHwWgMC9mcnfgpIuAAAA белорусский оппозиционер Цепкало

По его словам, все усилия по спасению белорусского диктатора направлены на то, чтобы рассеять слухи о предполагаемой причастности Кремля к его отравлению.
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27.05.2023 23:42 Відповісти
Якщо вчасно картоплю не з"їсти чи не посадити в грунт, то вона почне гнити та пропаде. Пора вже закопувати, пора.
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28.05.2023 08:33 Відповісти
Верховний головнокомандувач" Зеленський замість наступу на ворога, оголосив наступ на ще вціліле на четвертий рік його правління, населення України, запланувавши підвищення ціни для населення на електроенергію до 2,88 гр. за кВТ. Остаточна перемога планується в межах до 5,22-6.0 гр.
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28.05.2023 05:56 Відповісти
ахмєтов витратив усі гроші , купив у Монако найстаріший замок в Європі , в Італії сталеробний завод , і саме головне .... палкін - сєпарменеджер заявив що " у шахтьора закончілісь дєньгі " !
Отже давайте , любителі квартала , любіть цього гундоса підлого далі , а він у свою чергу оманські домовленості виконує справно по знищенню України !!!
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28.05.2023 09:49 Відповісти
Небритий акин-дякула.

В Середній Азії є шановані народами - АКИНИ, співці. Принцип їхнього виконання пісень - "Лес вижу- лес пою, горы вижу - горы пою, степь вижу - степь пою, что вижу, то и пою..."
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28.05.2023 08:39 Відповісти
 
 