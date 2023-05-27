Дякую за стійкість та результативність, - Зеленський відзначив кілька бригад, які відзначилися у боях 27 травня

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 27 травня відзначив низку бригад, які відзначилися під час бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Український президент зазначив: "І, як завжди, дякую нашим воїнам, кожному й кожній, хто особливо відзначився на тижні.

Бахмутський напрямок… 80-та окрема десантно-штурмова бригада – дякую, воїни, за ваші активні дії! Це саме те, що потрібно. Славетна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – дякую вам за стійкість і за вашу сміливість! Молодці!

Лиманський напрямок… 81-ша окрема аеромобільна бригада – дякую вам, хлопці, за вашу результативність у знищенні ворога!

ОСУВ "Таврія"… 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, 59-та окрема мотопіхотна бригада й десантники нашої "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні! Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Слава Україні!".

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