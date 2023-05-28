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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу

Вночі, о 0-45 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією рашисти запускають "шахеди"!

Прохання пройти в укриття!

Також читайте: В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу

У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу 01

Автор: 

безпілотник (4129) ППО (3169) повітряна тривога (911)


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Топ коментарі
+7
Москальня клята вже дістала 😠
Щоб ви всі там здохли від чуми , скільки ж можна знущатися над
мирними громадянами України ? 😡
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28.05.2023 01:09
+7
Самое больное место у кремлевского режима ето нефть, газ, аеродромы и корабли. А на холопов им начхать. Разве что по Барвихе и Рублевке начнет прилетать чтобы кремлевский бомонд по ночам в подвалах обсерался а на заседании в Думе только обговаривали кто какую кучу насрал
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28.05.2023 02:29
+5
Поки не буде адекватної відповіді по їхнім містам.
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28.05.2023 02:12
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в Киеве тревога прозвучала только в 1:05
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28.05.2023 01:06 Відповісти
Треба збивати іранські транспортні літаки, які привозять кацапами ті дрони!
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28.05.2023 07:22 Відповісти
хай цим талібан займається, нам поки є що робить.
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28.05.2023 13:05 Відповісти
Москальня клята вже дістала 😠
Щоб ви всі там здохли від чуми , скільки ж можна знущатися над
мирними громадянами України ? 😡
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28.05.2023 01:09 Відповісти
Поки не буде адекватної відповіді по їхнім містам.
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28.05.2023 02:12 Відповісти
не допоможе, пую його барани пофіг - "бабы ещё нарожают"
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28.05.2023 02:22 Відповісти
Я не мирне населення мав на увазі. Практично в кожному місті є якісь військові об"єкти: розташування вояків, склади, нафтобази, різні підприємства, де виготовляють та ремонтують військову техніку і т.д.
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28.05.2023 02:38 Відповісти
Вони вже грома бояться за 1200 км від Київа)) переспрашують -" а че это было", хай сцуться сцкі та їх опариши.
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28.05.2023 04:10 Відповісти
Самое больное место у кремлевского режима ето нефть, газ, аеродромы и корабли. А на холопов им начхать. Разве что по Барвихе и Рублевке начнет прилетать чтобы кремлевский бомонд по ночам в подвалах обсерался а на заседании в Думе только обговаривали кто какую кучу насрал
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28.05.2023 02:29 Відповісти
Холопів я і не пропоную вбивати. Якщо вони не військові, звичайно. Відповів вище.
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28.05.2023 02:40 Відповісти
Тільки що пролетів один мопед нами...
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28.05.2023 02:16 Відповісти
Пішла друга хвиля шахедів. А кацапські міста спокійно сплять... Зелене лайно взагалі планує воювати? Чи так і буде тільки розповідати, скільки ударів нанесли кацапи по нас за минулу добу та клепати безглузді відосіки?
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28.05.2023 03:40 Відповісти
Зелене лайно продовжує здавати Україну ! Зрадники процвітають !
Чекайте інфу про прильоти . Навели на щось серйозне ! Зелені підори роблять усе щоб зірвати наступ ! І куйловська новососія залишилась у куйла !!!
А ви .. хахли ! веселіться в одеській " ібіці " грайте у футбол , платіть ****** ахмєтову нові тарифи за електрику, і дивіться зрадницький долбомарафон !!!
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28.05.2023 05:42 Відповісти
В спам скотобаза кацапская
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28.05.2023 06:17 Відповісти
Британці лають Зеленського а українські патріоти обзивають їх скотобазою..
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28.05.2023 08:16 Відповісти
 
 