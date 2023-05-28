У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу
Вночі, о 0-45 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією рашисти запускають "шахеди"!
Прохання пройти в укриття!
Топ коментарі
+7 Amber
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+5 Goga Gruzin
показати весь коментар28.05.2023 02:12
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Щоб ви всі там здохли від чуми , скільки ж можна знущатися над
мирними громадянами України ? 😡
Чекайте інфу про прильоти . Навели на щось серйозне ! Зелені підори роблять усе щоб зірвати наступ ! І куйловська новососія залишилась у куйла !!!
А ви .. хахли ! веселіться в одеській " ібіці " грайте у футбол , платіть ****** ахмєтову нові тарифи за електрику, і дивіться зрадницький долбомарафон !!!