У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу

Вночі, о 0-45 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією рашисти запускають "шахеди"!

Прохання пройти в укриття!





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