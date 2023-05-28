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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

вибух

У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух. Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку зросла кількість російських військових. Ліквідованих поблизу Токмака і Пологів окупантів вивозять у братську могилу.

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Автор: 

вибух (4443) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Никогда такого не было, и вот опять
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28.05.2023 08:11 Відповісти
Там майже щодня як не вибухає, так щось горить.
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28.05.2023 08:12 Відповісти
Маловато, понимаешь... Маловато будет! Тонкая, однако, работа!
Падал прошлогодний снег.
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28.05.2023 08:16 Відповісти
Ще один скотомогильник відкрився.
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28.05.2023 08:14 Відповісти
 
 