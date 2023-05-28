В окупованому Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух. Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку зросла кількість російських військових. Ліквідованих поблизу Токмака і Пологів окупантів вивозять у братську могилу.

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