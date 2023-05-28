У Росії заявили про чергову атаку на НПЗ у Краснодарському краю

У Краснодарському краї Росії, який межує з Україною, сьогодні, 28 травня, нібито атакували нафтопереробний завод.

Про це повідомляє BBC із посиланням на російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька безпілотних літальних апаратів спробували наблизитися до Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, всі вони були "нейтралізовані", інфраструктура заводу не пошкоджена", - йдеться в повідомленні.

Про те Telegram-канал Baza повідомив, що уламки БПЛА впали на території заводу.

Нагадаємо, безпілотники невідомого походження в ніч на 4 травня атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії.

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