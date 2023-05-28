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Новини Агресія Росії проти України
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У Росії заявили про чергову атаку на НПЗ у Краснодарському краю

нпз,ільский

У Краснодарському краї Росії, який межує з Україною, сьогодні, 28 травня, нібито атакували нафтопереробний завод.

Про це повідомляє BBC із посиланням на російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька безпілотних літальних апаратів спробували наблизитися до Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, всі вони були "нейтралізовані", інфраструктура заводу не пошкоджена", - йдеться в повідомленні.

Про те Telegram-канал Baza повідомив, що уламки БПЛА впали на території заводу.

Нагадаємо, безпілотники невідомого походження в ніч на 4 травня атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії.

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Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4317) росія (65035)


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Топ коментарі
+6
Чекайте , кляті москалі , чергових пташичок, бо вони скоро прилетять 😡
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28.05.2023 08:55
+3
То Порох літає на Посейдонах і скидує бімби на вас. Патамушта Кубань це Україна.
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28.05.2023 08:54
+3
Да, атакавали....???
У ***** благодаря БЛ@ДСКИМ АЯТОЛЛАМ есть шахеды на тысячу кмилометров, а у нас благодаря ЗЕленой ПАДАЛИ, только какие-то ИГРУШКИ с АлибабаЭкспресса.
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28.05.2023 08:59
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То Порох літає на Посейдонах і скидує бімби на вас. Патамушта Кубань це Україна.
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28.05.2023 08:54 Відповісти
Про такі "атаки" кацапи можуть вигадувати хоч по десять разів на день.
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28.05.2023 08:55 Відповісти
Даже нет сомнений. Когда эти твари пишут "все нейтрализовано", значит чистый пи*дешь, никакой атаки не было.
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28.05.2023 11:30 Відповісти
Чекайте , кляті москалі , чергових пташичок, бо вони скоро прилетять 😡
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28.05.2023 08:55 Відповісти
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28.05.2023 11:07 Відповісти
Да, атакавали....???
У ***** благодаря БЛ@ДСКИМ АЯТОЛЛАМ есть шахеды на тысячу кмилометров, а у нас благодаря ЗЕленой ПАДАЛИ, только какие-то ИГРУШКИ с АлибабаЭкспресса.
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28.05.2023 08:59 Відповісти
А ***** було папріколу голосувати. Це раз, ці шахеди в принципі може робити кожний клуб авіамоделювання. Але не роблять
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28.05.2023 10:03 Відповісти
Ну, и что? НПЗ вырабатывает топливо, топливом пользуется армия рифи, значит НПЗ ЗАКОННАЯ цель для ВСУ. Кацаездолы ведь так поясняют с осени свои удары по нашей инфраструктуре.
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28.05.2023 09:03 Відповісти
Кто только не пользуется этим топливом

Я тут прочитал, что саудиты скупают у них бензин, а свой продают.
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28.05.2023 10:25 Відповісти
Дизель.
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28.05.2023 11:32 Відповісти
ну да, дизель, мазут, газойль
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28.05.2023 12:19 Відповісти
Москальня вивела на орбіту новий супутник "кондор", який буде спостерігати за поверхнею Землі. Це погано для нас.
"космический аппарат «Кондор-ФКА» позволит проводить круглосуточное наблюдение за поверхностью Земли, не зависящее от погодных условий. Что фактически означает гарантированное получение изображений в заявленный срок".
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28.05.2023 09:08 Відповісти
І що? Ви вважаєте, що супутник "висить" над поверхнею, чи що?
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28.05.2023 09:23 Відповісти
Може і висіти. Але зо 10 приблизно раз проходження над одною точкою в добу може проходити і показувати зміну на Землі.
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28.05.2023 09:37 Відповісти
може "висіти" тільки над екватором, по "10 раз на точкою за добу" - бачу потужно Ви вчили фізику
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28.05.2023 09:41 Відповісти
Задану точку спостережень проходить кожні 94.64 хвилин, полоса огляду +- 500 км. І це практично "висить".
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28.05.2023 09:38 Відповісти
таких орбіт не існує

тут головне не переплутати з періодом обертання
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28.05.2023 09:53 Відповісти
ШІ видав: "Извините за недопонимание. После расчета периода обращения спутника "Кондор" с использованием предоставленных данных, получается, что он вращается вокруг Земли примерно 15,63 раза в сутки".
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28.05.2023 11:00 Відповісти
Ліл. А нічого, що Земля обертається, і після кожного оберту супутник знаходиться над іншою місцевістю? Над одній і тій самій поверхні вдається хіба що пару разів за добу.
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28.05.2023 12:21 Відповісти
А як часто міняється обстановка на Землі? Заводи, житлові будинки, бліндажі, окопи і т.д. хіба що пару разів за добу міняють своє місцезнаходження?
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30.05.2023 08:38 Відповісти
Звісно що такий супутник дає цінну інформацію, але точно не у реальному часі.
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30.05.2023 12:19 Відповісти
 
 