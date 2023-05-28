Минулої доби рашисти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області, - ОВА

Протягом 27 травня російські окупанти 77 разів обстріляли територію Запорізької області, зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об’єктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з БПЛА здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське. Удари з РСЗВ прийшлися по Кам'янському та Єгорівці. 68 артилерійських обстрілів були націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села", - йдеться в повідомленні.

Чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі - 39-річний місцевий житель. Поранені перебувають під медичним наглядом.

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