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Австрія виділяє Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування

сапер,розмінування

Австрія виділить два мільйони євро для гуманітарного розмінування України.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ.

"З першого дня російської навали ми твердо стоїмо на боці України, яка щоденно є жертвою російської агресії. Ми будемо допомагати й надалі - скільки буде потрібно!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, за даними аналітичного центру GLOBSEC, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. 174 тис. кв. км потребують огляду та очищення від величезної кількості вибухонебезпечних предметів, залишених загарбниками.

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Автор: 

Австрія (959) розмінування (989)


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Топ коментарі
+3
Хай краще не гроші виділяють, а купують на них техніку для того розмінування Бо зелене кодло половину грошей розікраде, а решту витратить на якесь гімно втридорога (щоб і там ще "відкат" отримать)
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28.05.2023 10:18
+2
Краще технічні засоби, бо гроші зелені розпіляють!!!
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28.05.2023 10:34
+1
Нехай краще зброю дадуть
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28.05.2023 11:04
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а чи не збідніють ці срані пропутинські австріяки?
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28.05.2023 10:14 Відповісти
Хай краще не гроші виділяють, а купують на них техніку для того розмінування Бо зелене кодло половину грошей розікраде, а решту витратить на якесь гімно втридорога (щоб і там ще "відкат" отримать)
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28.05.2023 10:18 Відповісти
Думаю,що зарано ще розміновувати.Ще будуть москальські дрг шастати й там,то нехай і здихають.Розмінування має,на мою думку,починатися після перемоги і чітких гарантій безпеки та кордонів.
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28.05.2023 10:30 Відповісти
Краще технічні засоби, бо гроші зелені розпіляють!!!
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28.05.2023 10:34 Відповісти
Отримавши живі гроші, ця камарілья і не подумає щось розміновувати: гроші украдуть, розфасують по кишенях і напишуть австріякам якісь "звіти про тисячі виявлених і знешкоджених вибухових предметів". Потрібні ******* міношукачі, спецтехніка і курси з підготовки українських саперів. Бо міни так і залишаться у землі на роки чекати на свої жертви...
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28.05.2023 10:38 Відповісти
Ну звичайно, в Австрію виїхав цілий віденський батальйон, вивіз декілька лярдів євро, частину можна і вернути, щоб віденський батальйон все прокрутив ще раз.
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28.05.2023 10:41 Відповісти
"Ми будемо допомагати й надалі - скільки буде потрібно!"
Дякуємо дуже. Але підкажіть їому хтось, що потрібно більше ніж по двадцять центів.
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28.05.2023 10:47 Відповісти
Австрія виділяє гроші. А вона свідомо виділяє гроші, які вкрадуть або вони знають, що отримають свою частину?). Якщо знают, що отримають, то куди дивиться весь ЄС?
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28.05.2023 10:47 Відповісти
В зеленому болоті пожвавлення.
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28.05.2023 11:02 Відповісти
Нехай краще зброю дадуть
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28.05.2023 11:04 Відповісти
а ЯКЩО Б ТАК--АВСТРІЯ видає УКР фірташа,бахматюка-ЯКІ ЗА те.щоб УКР їх відправила до США-як підозрюваних-повертають в УКР близько 2млрд доларів УКРАДЕНИХ--і що СТРИМУЄ ВІД ЦЬОГО !!??
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28.05.2023 18:26 Відповісти
 
 