Австрія виділяє Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування
Австрія виділить два мільйони євро для гуманітарного розмінування України.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ.
"З першого дня російської навали ми твердо стоїмо на боці України, яка щоденно є жертвою російської агресії. Ми будемо допомагати й надалі - скільки буде потрібно!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, за даними аналітичного центру GLOBSEC, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. 174 тис. кв. км потребують огляду та очищення від величезної кількості вибухонебезпечних предметів, залишених загарбниками.
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+3 Яр Холодний
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