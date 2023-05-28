УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 346 0

Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

донеччина

Протягом доби війська РФ завдали по області 19 ударів. Окупанти тероризували 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, смт Очеретине, Велика Новосілка, села Времівка, Григорівка, Іванопілля, Карлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Острівське, Пречистівка.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосував авіацію, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", артилерію, міномети, танки. Знищено та пошкоджено 44 цивільних об‘єкти – 30 житлових будинків, завод, господарчі споруди, гараж, автомобілі, газові труби, електромережі.

Костянтинівку російські загарбники накрили з артилерії, вбили цивільну особу. Руйнувань зазнали 18 приватних будинків і комунікації. У Кураховому артилерійським снарядом росіяни поцілили в приватну оселю. Поранено двох цивільних мешканців.

Ракету "Іскандер" армія РФ спрямувала на Краматорськ, влучила в цех заводу. Інформації про постраждалих не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 01
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 02
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 03
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 04
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 05
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 06
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 07
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 08

Автор: 

обстріл (28357) Донецька область (8394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 