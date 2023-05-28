Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали по області 19 ударів. Окупанти тероризували 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, смт Очеретине, Велика Новосілка, села Времівка, Григорівка, Іванопілля, Карлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Острівське, Пречистівка.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосував авіацію, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", артилерію, міномети, танки. Знищено та пошкоджено 44 цивільних об‘єкти – 30 житлових будинків, завод, господарчі споруди, гараж, автомобілі, газові труби, електромережі.

Костянтинівку російські загарбники накрили з артилерії, вбили цивільну особу. Руйнувань зазнали 18 приватних будинків і комунікації. У Кураховому артилерійським снарядом росіяни поцілили в приватну оселю. Поранено двох цивільних мешканців.

Ракету "Іскандер" армія РФ спрямувала на Краматорськ, влучила в цех заводу. Інформації про постраждалих не надходило.

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