Минулої доби поблизу Бахмуту відбулося лише одне бойове зіткнення, - Череватий

На Бахмутському напрямку інтенсивність ворожих атак значно знизилася

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь. В результаті цих дій знищено 80 осіб особового складу окупантів, 99 — зазнали поранень, а одного військовослужбовця РФ було взято в полон, знищено 3 САУ, станція РЕБ та склад з боєприпасами. Наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК "вагнера" на інші підрозділи", - зазначив Череватий.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойові зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 — поранено. Також наші захисники знищили гармату Д-20.

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Череватий нагадав, що наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК "Вагнер" на інші підрозділи.