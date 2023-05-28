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Минулої доби поблизу Бахмуту відбулося лише одне бойове зіткнення, - Череватий

бахмут

На Бахмутському напрямку інтенсивність ворожих атак значно знизилася

Про це  повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь. В результаті цих дій знищено 80 осіб особового складу окупантів, 99 — зазнали поранень, а одного військовослужбовця РФ було взято в полон, знищено 3 САУ, станція РЕБ та склад з боєприпасами. Наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК "вагнера" на інші підрозділи", - зазначив Череватий.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойові зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 — поранено. Також наші захисники знищили гармату Д-20.

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Череватий нагадав, що наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК "Вагнер" на інші підрозділи.

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, чому тоді ЗСУ не нанесе їм удару? Ставка змирилися з втратою Бахмуту?
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28.05.2023 14:16
+3
Після того, як відійшли від Бахмуту, щоб Зеленський не втратив лице, він же обіцяв прилюдно не здавати місто, придумали казку про те напівкільце і оточення кацапів і про те, що в Бахмуті до цього часу є наші військові.
А потім, так тихенько, все навколо Бахмута замовкло.....
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28.05.2023 16:03
+2
Не розумію чому їм дають змогу спокійно зайти в укріпрайони а потім починати їх вибивати з зайнятих позицій.
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28.05.2023 14:57
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Вони пішли захищати свої кордони від НАТИ.
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28.05.2023 13:24 Відповісти
Гру зупинено - в команді суперника заміна.
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28.05.2023 13:26 Відповісти
Цікаво, чому тоді ЗСУ не нанесе їм удару? Ставка змирилися з втратою Бахмуту?
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28.05.2023 14:16 Відповісти
якого удару? ФАБами по руїнам, в яких вони ховаються? чи хаймарсами по підвалам? що би що?
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28.05.2023 15:00 Відповісти
штурм на втрачені позиції
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28.05.2023 17:25 Відповісти
*******? людей класти? хай там сидять у підвалах. Нам зараз важливіші посадочки за Кліщіївкою, та лісосмуги за Хромовим.
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28.05.2023 21:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662365493955575809 там з вагнерів залишилися льолік і болік... чи біба та боба, чи як там їх...
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28.05.2023 14:57 Відповісти
Не розумію чому їм дають змогу спокійно зайти в укріпрайони а потім починати їх вибивати з зайнятих позицій.
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28.05.2023 14:57 Відповісти
по перше - щоб "спокійно" туди дойти, вони "спокійно" там поклали десятки тисяч різного штибу *******.
по друге - це не укріпрайон, а руїни міста.
по третє - ніхто їх не починає вибивати, хай там сидять.
по четверте - рух іде по інших напрямках біля Бахмуту.
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28.05.2023 15:07 Відповісти
Після того, як відійшли від Бахмуту, щоб Зеленський не втратив лице, він же обіцяв прилюдно не здавати місто, придумали казку про те напівкільце і оточення кацапів і про те, що в Бахмуті до цього часу є наші військові.
А потім, так тихенько, все навколо Бахмута замовкло.....
показати весь коментар
28.05.2023 16:03 Відповісти
 
 