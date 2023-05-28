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Прикордонники вночі знищили ворожий "Шахед" над Чернігівщиною. ВIДЕО+ФОТО

Один з БПЛА наші прикордонники збили над Чернігівською областю 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Уночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виявлення цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших засобів ураження.

"Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі", - повідомили в ДПСУ.

Також читайте: Авіація залучалася до збиття дронів минулої ночі. Гарантувати 100-відсотковий захист неба вона не може, - Ігнат

Прикордонники вночі знищили ворожий Шахед над Чернігівщиною 01
Прикордонники вночі знищили ворожий Шахед над Чернігівщиною 02

Автор: 

прикордонники (1095) Чернігівщина (1584) дрони (4656)


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Якщо тільки відбиватись, то завжди будеш в програші.
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28.05.2023 14:02 Відповісти
Талібам танки треба дати поки не пізно ...Іншого шансу може й не бути
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28.05.2023 14:10 Відповісти
Складно зрозуміти як рашисти збирались воювати з Америкою з її Іджисами, Тхадами, коли тут пара Петріотів та 50 літні ВПС збивають майже все. Кончені створіння накрутили себе пропагандою, де вони "пуп Землі" а не 0,5% світової економіки
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28.05.2023 14:25 Відповісти
Уявляете, у мене прямо над центром мiста щось збивали. Чому не написали?
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28.05.2023 14:35 Відповісти
Місто С?
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28.05.2023 16:48 Відповісти
Мiсто х. Для Вас .
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Молодці! Шахед капут.
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28.05.2023 14:35 Відповісти
"... знищили ворожий "Шахед"."

Цензор, а шо есть "дружественные шахеды?
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28.05.2023 17:52 Відповісти
 
 