Прикордонники вночі знищили ворожий "Шахед" над Чернігівщиною. ВIДЕО+ФОТО
Один з БПЛА наші прикордонники збили над Чернігівською областю 28 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Уночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час виявлення цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших засобів ураження.
"Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі", - повідомили в ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цензор, а шо есть "дружественные шахеды?