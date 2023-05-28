Прикордонники вночі знищили ворожий "Шахед" над Чернігівщиною. ВIДЕО+ФОТО

Один з БПЛА наші прикордонники збили над Чернігівською областю 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Уночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виявлення цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших засобів ураження.

"Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі", - повідомили в ДПСУ.

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