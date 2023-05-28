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Законопроєкт, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців", вже на фінальній стадії розробки, - Веніславський

веніславський

Робочі групи з питань виплат військовим завершують розробку законопроєкту, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців".

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Відбулось на рівні комітету засідання кількох робочих груп, за участю народних депутатів від усіх політичних сил, представлених у парламенті, і всіх складових сектору безпеки та оборони: Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідку, Державної прикордонної служби. Тобто всі ті, хто має у своєму складі військові формування, військовослужбовці яких виконують завдання на лінії фронту - вони були членами цієї робочої групи. Напрацьований вже певний проєкт. Можна сказати він перебуває на стадії фіналізації. І я думаю, що найближчим часом він має всі шанси отримати оформлення відповідного законопроєкту і потрапити на розгляд залу", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для фінансування виплат 30 тис. грн військовим треба вносити зміни в бюджет, - Марченко

Веніславський зазначив, що новий законопроєкт буде збалансованим і соціально справедливим та передбачатиме адекватний рівень грошового утримання як для військовослужбовців, які виконують завдання на передовій, так і для військових, що виконують завдання у тилу. У тому числі для студентів вищих військових навчальних закладів та строковиків.

За його словами, курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж цивільні студенти.

"Звичайно це також певний рівень несправедливості, оскільки вони також присвячують своє життя тій небезпечній на сьогоднішній день діяльності, яку ми бачимо на фронті. Це все враховано і практично немає якихось суперечок та дискусій між представниками сектору безпеки і оборони і між політиками. Я переконаний, що це буде найближчим часом вже фіналізовано", - наголосив Веніславський.

Читайте також: Треба організувати розголос і масові звернення щодо ситуацій, коли військових виводять поза штат і платять по 700 грн на місяць, - активістка Сарнова

виплати (1038) законопроєкт (3584) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+20
А коли піднімали собі захмарні зарплати,то все вирішили миттєво.Суки!
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28.05.2023 18:17
+18
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28.05.2023 18:19
+16
Виборець кварталістів-примирителів? Як ви собі уявляєте ваше життя після поранення та реабілітації за 600-800 гривень в місяць? З радістю і вдячністю до схематозників, як я зрозумів.
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28.05.2023 19:08
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Судячи з назви, законопроект - суцільне фуфло..
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28.05.2023 18:15 Відповісти
Мы еще не знаем как в, ВР будут голосовать. Когда проголосуют, тогда и увидим какое фуфло за это фуфло отдала голоса).
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28.05.2023 18:19 Відповісти
А коли піднімали собі захмарні зарплати,то все вирішили миттєво.Суки!
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28.05.2023 18:17 Відповісти
Військовослужбовців мільйон. Це зовсім інший масштаб.
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28.05.2023 18:27 Відповісти
А раненных, которым выплачивают около 700 грн., тоже миллион? Эти деньги были заложены в бюджет. Если бы не воровство зеленой пошести на "яичных" контрактах и экипировке - денег бы хватило.
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28.05.2023 18:45 Відповісти
Подобным раненным денег должно хватить, их и правда относительно немного. Но как раньше по 40к тыловикам уже никогда не будет. Это было нечестно и слишком затратно.
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28.05.2023 18:49 Відповісти
Виборець кварталістів-примирителів? Як ви собі уявляєте ваше життя після поранення та реабілітації за 600-800 гривень в місяць? З радістю і вдячністю до схематозників, як я зрозумів.
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28.05.2023 19:08 Відповісти
До чого тут це? Я всього лише сказав що про повернення 30к усім не може йти мови.

Дуже мала кількість поранених отримують 700 грн на місяць.
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28.05.2023 19:44 Відповісти
veysa, ти ****** і уйобок. Поранених, які отримують по 700 грн надзвичайно багато, а не "дуже мала кількість...", ***** ти ******. Лише по двох маленьких підрозділах однієї з бригад - 4 особи (один нещодавно не витримавши такої наруги вкоротив собі віку). Тобі, ****, це "дуже мала кількість"? Як нам іти в бій, знаючи, що чекає кожного внаслідок поранення? Але ми виконуємо свій "священний обов'язок" і захищаємо, і будемо захищати Україну. На відміну від диванних ********* veysa з "дуже мадою кількістю" Зе-лених мізків.
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Тупий маніпулятор. 700 грн відноситься лише до тих хто "поза штатом". І це справді дуже мала кількість поранених. У фінансуванні яких я нічого не маю проти.
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28.05.2023 21:00 Відповісти
И поэтому раненные с 1 января должны жить, содержать семью и лечиться на 700 гр.? Сами не хотите попробовать?
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28.05.2023 19:13 Відповісти
Мизерная часть раненных. Против их обеспечения я ничего против не имею.
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28.05.2023 19:45 Відповісти
Так верните им украденные деньги за почти полгода.
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28.05.2023 19:46 Відповісти
Что ты хочешь? Я ответил на первый комментарий касательно разных масштабов зарплат военных и чиновников.
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28.05.2023 19:53 Відповісти
" ... Подобным раненным денег должно хватить, их и правда относительно немного ..."

700 грн. - должно хватить?
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28.05.2023 20:09 Відповісти
У тебя 80 IQ? Я не имею ничего против нормального финансирования именно этих раненных, я это уже кучу раз написал.
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28.05.2023 20:58 Відповісти
А у тебя отрицательный? Им не платят по решению власти с 1 января.
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28.05.2023 21:05 Відповісти
мизерная, это какая?
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28.05.2023 20:23 Відповісти
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28.05.2023 18:19 Відповісти
А хто цей г-н такий?
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28.05.2023 18:36 Відповісти
Депутат от слуг. Представитель президента в ВР и КСУ.
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28.05.2023 18:39 Відповісти
"адекватний рівень грошового утримання як для військовослужбовців", навіщо слово ЯК?
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28.05.2023 18:20 Відповісти
І адекватний, то же навіщо? Просто - "рівень грошового утримання для військовослужбовців".
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28.05.2023 18:23 Відповісти
Бо народ себе поводить неадекватно, як розбещене дитя, хочу, хочу, хочу, а у тата останнє волосся випадає... є бюджет, можна почитати, скільки грошей є, куди йде, скільки ще треба і т.п. у нас і так 50% бюджету поповнюється шляхом емісії...

Я за збільшення податку, але зп військовим лишити.
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28.05.2023 18:40 Відповісти
"Водночас знайшлися додаткові кошти на єдиний телемарафон. Також у розпал війни збільшили видатки на дороги. Окрім коштів на Укравтодор, бюджет Державного дорожнього фонду збільшили на 7 млрд грн, до 64,3 млрд грн."
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28.05.2023 18:48 Відповісти
Ти розумієш наскільки мізерна сума 7 млрд гривень, по відношенню до того що витрачається на військових щомісяця (70+ млрд)?

Я постійно чую від ідіотів "але ж на марафон вистачає, тому має на військових вистачати". Ні. На марафон йде загалом за великий період декілька млрд грн фінансування, на військових 2.5 млрд щодня. Це взагалі різні суми, остання перевищує першу у сотні разів.
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28.05.2023 18:52 Відповісти
"бюджет Державного дорожнього фонду збільшили на 7 млрд грн, до 64,3 млрд грн"
64,3, для початку.
Я постійно чую від ідіотів, що на військових грошей не вистачає, але їх вистачає "велике крідвництво", фітнес-тренерка Резніченка не дасть збрехати. Джерело:
І це при тому, що "Світовий банк уточнив, що грантове фінансування у $50 млн буде надано на додачу до $535 млн, виділення яких було схвалено раніше."
Зебілмарафон, куди без нього, та офшори (одна із останніх сум- 8,9 млрд вкрадена у оборонки) і багато іншого, цікавого.
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28.05.2023 19:51 Відповісти
50 млрд це базова сума, яка була ще раніше. І ці гроші ніщо порівняно з зарплатами військових.

Чому тобі не подобаються чинні виплати?
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28.05.2023 20:01 Відповісти
У вас щось із зором.
"у $50 млн буде надано на додачу до $535 млн"
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28.05.2023 20:04 Відповісти
Я про дорожній фонд.
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28.05.2023 20:06 Відповісти
Копійка гривню береже. Дістав той марафон. Зробіть на каналі Рада і Перший. Досить.
"Ти розумієш наскільки мізерна сума 7 млрд гривень", "ты, белены обьелся", мізерна. Чи допомога Заходу розум затьмарила?
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28.05.2023 20:01 Відповісти
7 млрд - це лише зп для 20 000 військових... а у нас їх 1 000 000
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28.05.2023 18:54 Відповісти
9 млрд ******** на снарядах, 7 на дорогах, ще десяток на яйцях - а це дрони, ппо, життя солдат, ви зелені взагалі ******
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28.05.2023 19:49 Відповісти
ти кого тут зеленим назвав?

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28.05.2023 20:14 Відповісти
нам для підтримки економіки виділяють близько 60 млрд доларів
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28.05.2023 19:51 Відповісти
"Сукупно на всі дорожні програми та фонди в бюджеті-2023 запланували 76,7 млрд грн."

Бюджет-23: армія, дороги і марафон
https://lb.ua/economics/2022/11/05/534879_byudzhet23_armiya_dorogi_i_marafon.html
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28.05.2023 19:59 Відповісти
хочете 0 грн на всі дорожні програми лишити?
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28.05.2023 20:12 Відповісти
Хочу, щоб головним пріорітетом під час війни була армія, а не асфальт, як було з 19 по 2022 роки.

"Світовий банк уточнив, що на дорожньо-транспортну інфраструктуру грантове фінансування, у $50 млн, буде надано на додачу до $535 млн, виділення яких було схвалено раніше."
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28.05.2023 20:25 Відповісти
я теж хочу, але хотєлкі не мають суперечити здоровому глузду - це називається "відповідальність"
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28.05.2023 20:31 Відповісти
Правда? Так ось чому актор ВАЗеленський балатувався на посаду президента воюючої країни? Так ось чому країною керує завгосп- зрадник? Так ось чому знищували і продовжують знищувати обороноздатність і дерибанити бюджет? Через відповідальність?
"... призначили виконувача обов'язків голови БЕБ співробітника СБУ Едуарда Федорова. І раптом журналісти виявили, що і мама, і дружина Федорова - надзвичайно успішні підприємці, які роблять гроші з повітря - перепродаютьпо завищеним цінам державним та комунальним підприємствам діоди та щебень, які чомусь державні органи не купують напряму у виробників, а виключно з націнкою у посередників - родичів Федорова (а наглядова рада Укрзалізниці чомусь не помічає цієї корупційної схеми).
Джерело:
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28.05.2023 21:27 Відповісти
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28.05.2023 20:32 Відповісти
30 січня 2019 року кандидат на посаду Президента України https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі пообіцяв зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів (подібних стандартів не існує, та ГОЛОВНЕ, пообісцяти)
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28.05.2023 18:44 Відповісти
А у судьи которого поймали на взятке адэкватная зарплата в 670 тысяч гривен в месяц?
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28.05.2023 18:23 Відповісти
В деяких пенсія то же не хила.
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28.05.2023 18:24 Відповісти
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28.05.2023 19:34 Відповісти
Да вы что??? Неужели??? Как у дедушки Ленина: шаг вперед, два шага назад. То 30тыс лишаете, то теперь обещаете, повторюсь: обещаете поднять. Ну раз народ нелоха выбрал, то власть относится с народом как с лохами.
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28.05.2023 18:24 Відповісти
а как надо относиться к лохам ?
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28.05.2023 18:28 Відповісти
ну так грошей нема в нашому общаку, треба бути реалістом. Я за збільшення податку, але зп військовим збільшити.
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28.05.2023 18:28 Відповісти
Деньги были заложены в бюджет 2023. Зеленым ублюдкам нужно меньше воровать.
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28.05.2023 18:41 Відповісти
прогнозований дефіцит - до 20,6% ВВП.

національна безпека і оборона країни, що складає 1 141,1 млрд грн або 18,2 % ВВП;
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28.05.2023 18:51 Відповісти
До задницы. Когда принимался согласованный бюджет 2023 у военных были выплаты в 100 тыс. грн. и эти суммы были заложены при расчете. Но воровство зелени превысило даже самые немыслимые границы. Только на двух скандалах в МО было украдено минимум 17 млрд.грн. Американцы даже были вынуждены прислать 4 комиссии генерального инспектора госдепа на 177 человек. Такого позора не было ни при одной нашей власти.

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28.05.2023 19:02 Відповісти
Деньги на возврат 30к военным не были заложены в бюджет, в том то и дело. Бюджет предполагал финансирование военных на уровне, который установило Мин.обороны в начале февраля 2023 (тыловикам по 20-25к).

Но потом идиоты в раде решили проголосовать за возврат 30к, не понимая ужасное состояние экономики, не понимая что подобный ход просто невозможен.
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Вы врете. Выплаты были отменены уже в конце января 2023 задним числом.

https://ips.ligazakon.net/document/RE39233?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 Приказом Минобороны от 25.01.2023 р. № 44 были внесены изменения в https://ips.ligazakon.net/document/re32197?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам .
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28.05.2023 19:07 Відповісти
Какая разница, конец января или начало февраля? До чего ты ************?
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28.05.2023 19:46 Відповісти
Потому что ты врешь. Бюджет 2023 был принят в конце 2022 года с действующими доплатами, а отменили их уже в конце января 2023 года.
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28.05.2023 19:48 Відповісти
Да, потому что государство в январе, к счастью, поняло тупость зарплат по 45к тыловикам которые ничего не делают.

Они планировали возмещать эти деньги попрошайничеством, долгами, но Запад сказал уменьшать траты. Поэтому сняли выплаты.
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28.05.2023 19:56 Відповісти
Это снова вранье. Срезали не только тыловикам. Обычная ротация в ПВД снизила выплаты. Вся линия от Херсона до Запорожья получает 20 тыс. Бойцы ПВО потеряли выплаты. Раненных обрекли на выживание... И запад не требовал уменьшить. Запад зарплаты военным финансировал отдельно. Это зелень свалила все в единый котел чтобы было легче воровать.
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28.05.2023 20:06 Відповісти
вранье, МВФ требовал
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Вранье. МВФ требует соответствия между доходами и расходами бюджета. Ему до задницы за счет чего конкретно мы уменьшим расходы. Воровать зеленым барыгам нужно меньше.
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28.05.2023 20:30 Відповісти
https://delo.ua/finance/u-mvf-vinikli-pitannya-do-deputativ-cerez-povernennya-viiskovim-doplat-v-30-tis-grn-zmi-414755/ У МВФ виникли питання до депутатів через повернення військовим доплат в 30 тис грн
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28.05.2023 20:35 Відповісти
Ну и? Еще раз если не дошло - расходы должны соответствовать доходам. Бюджет 2023 был принят с параметрами, согласованными с МВФ. Меньше воровать надо.
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28.05.2023 21:03 Відповісти
Про це повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у кулуарах "Весняних зустрічей" МВФ та Світового банку у Вашингтоні.
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29.05.2023 13:38 Відповісти
Навіщо збільшувати податок, або з/п військовим?

Всі хто в ЗСУ прекрасно себе почувають в матеріальному плані, живуть краще ніж 90% населення країни. А ти хочеш невійськових зробити ще біднішими.
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28.05.2023 18:55 Відповісти


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28.05.2023 19:03 Відповісти
Гадаю, ти себе так взагалі офігєнно ;почуваєш; за кордоном. І передай куратору- яндекс-перекладач все ще глючить.
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28.05.2023 19:08 Відповісти
Я в Україні, впн
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28.05.2023 19:42 Відповісти
********* лазити в одноглазніках?
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28.05.2023 20:40 Відповісти
А пенсия в 2 000 гривен адэкватная?
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28.05.2023 18:24 Відповісти
в Кєтаї взагалі пенсій нема, тільки для держслужбовців
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28.05.2023 18:29 Відповісти
Оскільки ця ініціатива від народу (петиція), то треба ввести спеціальний збір на зп військовим. Я не проти. Але нехай ці кошти йдуть суто на зп і премії.
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28.05.2023 18:27 Відповісти
Цей збір нічого не покриє. 2.5 млрд витрачаються щодня на з/п військовим. Просто подумай що це за сума. Люди не зможуть навіть по мільйону щодня збирати, в 2500 раз менше.

Та петиція про повернення 30к була популістична та ідіотська. Просто більшість населення не вміють в базову математику, не розуміють наскільки великий дефіцит бюджету.
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28.05.2023 18:58 Відповісти
Вы снова манипулируете и врете. У нас сейчас примерно 700 тыс. военных. Берем сейчас среднюю выплату с запасом - пусть даже 50 тыс. в месяц.

50.000 х 700.000 х 12 = 420.000.000.000

420.000.000.000 / 365 = 1.150.684.931,50

И это без учёта что часть военных с ранениями и получают около 700 грн.
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28.05.2023 19:41 Відповісти
Людей работающих в оборонных структурах больше миллиона. Никаких 700 тысяч там нет.

Насчёт выплат 2.5 млрд в месяц. Это даже не мои слова:

https://biz.censor.net/news/3418744/vyplaty_viyiskovym_u_kvitni_zrosly_do_74_milyardiv_minfin
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28.05.2023 19:50 Відповісти
74 млрд в месяц на зарплаты военным. Как раз почти 2.5 каждый день. Ещё вопросы?
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28.05.2023 19:51 Відповісти
Сюда входят и менты. И там, кстати, есть хорошие цифры за декабрь - 99 млрд. Это те суммы, которые заложены в бюджет 2023.
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28.05.2023 19:54 Відповісти
У тебя есть претензии насчёт текущих 2.5 млрд? Ты убедился что я не вру?

Хорошо что срезали выплаты на четверть в целях экономии. Ничего плохого в этом нет. Хоть справедливость теперь существует.
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28.05.2023 19:58 Відповісти
Еще раз - это не о чем. Это вранье, как средняя температура по палате. Туда включены МВС и НСНС. Еще вопросы есть?
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28.05.2023 19:59 Відповісти
Включены, и что? У страны нет средств чтобы тратить дополнительные 25 млрд в никуда каждый месяц.
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28.05.2023 20:03 Відповісти
Так не тратьте на ментов. Причем здесь военные? Причем здесь раненные? Сам пробовал прожить на 700 грн.?
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28.05.2023 20:07 Відповісти
Не понимаю чего ты от меня хочешь с этими 700 грн. Их получают несколько тысяч военнослужащих, которым и правда нужно поднять выплаты.
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28.05.2023 20:57 Відповісти
Несколько тысяч? Совсем уже кукухой поехал в вылизывании зеленого зада? Т.е. по-твоему им жить не нужно? Ты сам пробовал прожить и лечиться на 700 грн. в месяц?
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28.05.2023 21:01 Відповісти
Идиот, повторяю в последний раз - я не против того чтобы раненым которые получают по 700 грн существенно подняли выплаты.

Я против того, чтобы было как раньше, когда все тыловики получали по 45к в месяц.
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28.05.2023 21:19 Відповісти
... ять. Какое же ты тупое. Так этим решением сняли ВСЕМ, и раненным в том числе. Дошло или нет? Это же ты тут доказываешь что снятие - это хорошо, а не я.
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28.05.2023 21:24 Відповісти
Адекватний рівень, це заплатня Веніславського.
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28.05.2023 18:27 Відповісти
"За його словами, курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж цивільні студенти".

Курсанти хіба на не повному державному забезпеченні? Не знаєш?
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28.05.2023 18:29 Відповісти
На краще не надіємось. Напевне, все буде прив'язано до прожиткового мінімуму. Він у нас самий ЯК АДЕКВАТНИЙ.
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28.05.2023 18:36 Відповісти
Цікаво, хтось відповість за "неадекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців", який був з 24.02.2022 року. Суми "неадекватності" варазять!
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28.05.2023 18:47 Відповісти
Відповідати треба за свої слова. В перші дні війни ніхто не знав чи вистоїть Україна, важкі бої з переважаючими силами і технікою противника, великі людські втрати нашого війська. Думав, що вже ніколи не повернусь додому, так би мовити, дорога в один кінець. І за грошове забезпечення в перші дні, теж ніхто не здогадувався, надіялись, щоб цигарки видавали.. Але ті кошти, які почали платити, велику частину витрачали на техніку, паливо та обмундирування. В основному все за свій рахунок. Гарно виходить рахувати, прямо тверда п'ятірка по-математиці, економісти.. Але чи співрозмірні вони з тим ризиком для життя, що на передовій? Це було риторичне питання. А тепер питання до коментатора, де він був з лютого минулого року???
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28.05.2023 19:45 Відповісти
Ні в якому разі не мав сумніву, щодо адекватності виплат військовим на передку і всім, хто зустрів ворога зі зброєю у руках. Сам вийшов на службу о п'ятий ранку 24.02.2022 і через три місяця опинився на операційному столі. Операція на серці і все, служба закінчилась. "Адекватність" стосується поліцейських, курсантів МВС, військоматівських і т.п., яки знаходилися в глибокому тилу і ргулярно отримували 30К.
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28.05.2023 21:30 Відповісти
Хотілось би знати чия це "адекватність зору". Зельоних? Які поранених виводять поза штат і платять їм 600-800 гривень на місяць. Цьому навіть нецензурними словами не знайти опис.
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28.05.2023 19:05 Відповісти
Це зекодло і з війни роблять такі не поганий гешефт.
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28.05.2023 19:26 Відповісти
з одним думаю всі погодяться, що право голосу треба обмежити, і дозволяти голосувати тільки людям з вищою освітою. Або хоча б в бюлетенях робити якусь логічну задачку, якщо правильно вирішив завдання, то голос зараховується.
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28.05.2023 19:31 Відповісти
Фінальна стадія - це Ніколи!!!
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28.05.2023 19:34 Відповісти
"адекватний " тобто виплати стануть ще нищими
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28.05.2023 19:43 Відповісти
насторожує слово АДЕКВАТНИЙ. хотіли б підняти то так і сказали що піднімають. отже, будуть зменшувати.
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28.05.2023 19:48 Відповісти
Вони приймають там тільки такі закони, що можуть задоволнити пуйла.
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28.05.2023 22:55 Відповісти
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28.05.2023 23:20 Відповісти
 
 