Законопроєкт, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців", вже на фінальній стадії розробки, - Веніславський
Робочі групи з питань виплат військовим завершують розробку законопроєкту, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців".
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відбулось на рівні комітету засідання кількох робочих груп, за участю народних депутатів від усіх політичних сил, представлених у парламенті, і всіх складових сектору безпеки та оборони: Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідку, Державної прикордонної служби. Тобто всі ті, хто має у своєму складі військові формування, військовослужбовці яких виконують завдання на лінії фронту - вони були членами цієї робочої групи. Напрацьований вже певний проєкт. Можна сказати він перебуває на стадії фіналізації. І я думаю, що найближчим часом він має всі шанси отримати оформлення відповідного законопроєкту і потрапити на розгляд залу", - розповів він.
Веніславський зазначив, що новий законопроєкт буде збалансованим і соціально справедливим та передбачатиме адекватний рівень грошового утримання як для військовослужбовців, які виконують завдання на передовій, так і для військових, що виконують завдання у тилу. У тому числі для студентів вищих військових навчальних закладів та строковиків.
За його словами, курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж цивільні студенти.
"Звичайно це також певний рівень несправедливості, оскільки вони також присвячують своє життя тій небезпечній на сьогоднішній день діяльності, яку ми бачимо на фронті. Це все враховано і практично немає якихось суперечок та дискусій між представниками сектору безпеки і оборони і між політиками. Я переконаний, що це буде найближчим часом вже фіналізовано", - наголосив Веніславський.
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Дуже мала кількість поранених отримують 700 грн на місяць.
700 грн. - должно хватить?
Я за збільшення податку, але зп військовим лишити.
Я постійно чую від ідіотів "але ж на марафон вистачає, тому має на військових вистачати". Ні. На марафон йде загалом за великий період декілька млрд грн фінансування, на військових 2.5 млрд щодня. Це взагалі різні суми, остання перевищує першу у сотні разів.
64,3, для початку.
Я постійно чую від ідіотів, що на військових грошей не вистачає, але їх вистачає "велике крідвництво", фітнес-тренерка Резніченка не дасть збрехати. Джерело:
І це при тому, що "Світовий банк уточнив, що грантове фінансування у $50 млн буде надано на додачу до $535 млн, виділення яких було схвалено раніше."
Зебілмарафон, куди без нього, та офшори (одна із останніх сум- 8,9 млрд вкрадена у оборонки) і багато іншого, цікавого.
Чому тобі не подобаються чинні виплати?
"у $50 млн буде надано на додачу до $535 млн"
"Ти розумієш наскільки мізерна сума 7 млрд гривень", "ты, белены обьелся", мізерна. Чи допомога Заходу розум затьмарила?
Бюджет-23: армія, дороги і марафон
https://lb.ua/economics/2022/11/05/534879_byudzhet23_armiya_dorogi_i_marafon.html
"Світовий банк уточнив, що на дорожньо-транспортну інфраструктуру грантове фінансування, у $50 млн, буде надано на додачу до $535 млн, виділення яких було схвалено раніше."
"... призначили виконувача обов'язків голови БЕБ співробітника СБУ Едуарда Федорова. І раптом журналісти виявили, що і мама, і дружина Федорова - надзвичайно успішні підприємці, які роблять гроші з повітря - перепродаютьпо завищеним цінам державним та комунальним підприємствам діоди та щебень, які чомусь державні органи не купують напряму у виробників, а виключно з націнкою у посередників - родичів Федорова (а наглядова рада Укрзалізниці чомусь не помічає цієї корупційної схеми).
Джерело:
національна безпека і оборона країни, що складає 1 141,1 млрд грн або 18,2 % ВВП;
Но потом идиоты в раде решили проголосовать за возврат 30к, не понимая ужасное состояние экономики, не понимая что подобный ход просто невозможен.
https://ips.ligazakon.net/document/RE39233?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 Приказом Минобороны от 25.01.2023 р. № 44 были внесены изменения в https://ips.ligazakon.net/document/re32197?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам .
Они планировали возмещать эти деньги попрошайничеством, долгами, но Запад сказал уменьшать траты. Поэтому сняли выплаты.
Всі хто в ЗСУ прекрасно себе почувають в матеріальному плані, живуть краще ніж 90% населення країни. А ти хочеш невійськових зробити ще біднішими.
Та петиція про повернення 30к була популістична та ідіотська. Просто більшість населення не вміють в базову математику, не розуміють наскільки великий дефіцит бюджету.
50.000 х 700.000 х 12 = 420.000.000.000
420.000.000.000 / 365 = 1.150.684.931,50
И это без учёта что часть военных с ранениями и получают около 700 грн.
Насчёт выплат 2.5 млрд в месяц. Это даже не мои слова:
https://biz.censor.net/news/3418744/vyplaty_viyiskovym_u_kvitni_zrosly_do_74_milyardiv_minfin
Хорошо что срезали выплаты на четверть в целях экономии. Ничего плохого в этом нет. Хоть справедливость теперь существует.
Я против того, чтобы было как раньше, когда все тыловики получали по 45к в месяц.
Курсанти хіба на не повному державному забезпеченні? Не знаєш?