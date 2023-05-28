Законопроєкт, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців", вже на фінальній стадії розробки, - Веніславський

Робочі групи з питань виплат військовим завершують розробку законопроєкту, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців".

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відбулось на рівні комітету засідання кількох робочих груп, за участю народних депутатів від усіх політичних сил, представлених у парламенті, і всіх складових сектору безпеки та оборони: Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідку, Державної прикордонної служби. Тобто всі ті, хто має у своєму складі військові формування, військовослужбовці яких виконують завдання на лінії фронту - вони були членами цієї робочої групи. Напрацьований вже певний проєкт. Можна сказати він перебуває на стадії фіналізації. І я думаю, що найближчим часом він має всі шанси отримати оформлення відповідного законопроєкту і потрапити на розгляд залу", - розповів він.

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Веніславський зазначив, що новий законопроєкт буде збалансованим і соціально справедливим та передбачатиме адекватний рівень грошового утримання як для військовослужбовців, які виконують завдання на передовій, так і для військових, що виконують завдання у тилу. У тому числі для студентів вищих військових навчальних закладів та строковиків.

За його словами, курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж цивільні студенти.

"Звичайно це також певний рівень несправедливості, оскільки вони також присвячують своє життя тій небезпечній на сьогоднішній день діяльності, яку ми бачимо на фронті. Це все враховано і практично немає якихось суперечок та дискусій між представниками сектору безпеки і оборони і між політиками. Я переконаний, що це буде найближчим часом вже фіналізовано", - наголосив Веніславський.

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