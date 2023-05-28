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Новини Війна
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Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський

нато

Рівень оцінки експертами спроможностей ЗСУ є високим, але залишається військово-політична складова. Україна навряд чи стане членом НАТО до кінця війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Рівень оцінки наших Збройних Сил міжнародним експертним військовим середовищем дуже високий і залишається лише військово-політичне питання. Треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення (про членство України в НАТО - авт.), хоча ми б хотіли і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємось, але реальність навряд дозволяє бути настільки вже оптимістами. Разом з тим, те що Україна у майбутньому де в НАТО сумнівів вже немає ні в нас ні здається ні у кого в світі, навіть у тих самих росіян", - наголосив він. 

Веніславський додав, що під час липневого саміту альянсу у Вільнюсі можуть бути ухвалені більш конкретні двосторонні або багатосторонні рішення щодо більш тісної інтеграції України в структури НАТО.

Він наголосив, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства України в альянсі. Він також зазначив, що Україна вже має низку домовленостей з різними країнами щодо гарантій безпеки у майбутньому. Веніславський вважає, що ці гарантії не стануть на заваді приєднанню України до альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про сподівання України просунутись до членства у НАТО в Вільнюсі: "На саміті йтиметься насамперед про організацію конкретної підтримки"

Як повідомляв Euracitiv, члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+20
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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28.05.2023 19:01
+17
Еще одна Ванга проклюнулась. Корона Арестовича и ему мозги жмет?
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28.05.2023 18:47
+17
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28.05.2023 18:52
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Оце остудив так остудив .
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28.05.2023 18:46 Відповісти
Устав НАТО есть устав НАТО. Спасибо что помогают.
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28.05.2023 19:00 Відповісти
І що там написано в 'уставі'? Є Північноатлантичний договір



Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року
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28.05.2023 19:13 Відповісти
И где там Украина? Вася, там даже СССР нет. Харе тупить.
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28.05.2023 19:23 Відповісти
Треба свої висери аргументувати, сєруня
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28.05.2023 19:27 Відповісти
Вася, Найди хоть одну ссылку в Північноатлантичний договір, как ты пишешь про СССР. НЕ тупи, ВАсилий. Лучше пойди к родителям и спроси почему ты на самом деле Вася...
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28.05.2023 19:31 Відповісти
Добре , що не сєруня, що від тупих " радітєлєй "
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28.05.2023 19:36 Відповісти
Вася, Найди хоть одну ссылку в Північноатлантичний договір, как ты пишешь про СССР. НЕ тупи, ВАсилий. Лучше пойди к родителям и спроси почему ты на самом деле Вася...
Ищи, Вася, не тупи.
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28.05.2023 19:41 Відповісти
Кацап, прочитай Договір. Чи Гугла в тебе немає?
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28.05.2023 19:54 Відповісти
Еще одна Ванга проклюнулась. Корона Арестовича и ему мозги жмет?
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28.05.2023 18:47 Відповісти
Які мізки ви мали на увазі? У цієї гниди вони зовсім відсутні
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28.05.2023 18:57 Відповісти
Так і скажи - не закінчиться ніколи!
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28.05.2023 18:47 Відповісти
Они сами между собой договориться не в состоянии куда идут в конце концов.

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28.05.2023 18:51 Відповісти
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28.05.2023 19:00 Відповісти
А що це гнида на фоні прапора нашого??
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28.05.2023 19:32 Відповісти
А що вона тут збрехала?
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28.05.2023 20:15 Відповісти
Воно не тільки бреше , а МЕГАКОРРУПЦИЕЙ , МАРОДЕРСТВОМ І ДИКТАТУРОЙ ДЕЛАЕТ ВСЕ , отрабатывая папане ФСБшнику И Патрушеву обещанное в Омане ! Или ты забыл , какого хрена оно туда тайно летало с подшефным чмом ?
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28.05.2023 23:04 Відповісти
А это какие стандарты?

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29.05.2023 09:47 Відповісти
З ****** зеленою владою аби Україна в одкб не вступила *****
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28.05.2023 18:49 Відповісти
А причем тут кацапское ОДКБ?
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28.05.2023 18:59 Відповісти
акакаяразніца
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28.05.2023 19:00 Відповісти
Притом , что их шеф каламой так хочет , ибо только, так он сможет существовать , во всем Мире на него криминальные дела !
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28.05.2023 23:06 Відповісти
НАТО - нажаль, біг по колу....
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28.05.2023 18:50 Відповісти
Бег по кругу выбирать прокремлевского президента.
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Так не вибирай.
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28.05.2023 20:16 Відповісти
За арифметичними викладками Буданова і Арестовича вже скоро.
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28.05.2023 18:52 Відповісти
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28.05.2023 18:52 Відповісти
*******, Україна цілу Європу одна захистила. Україна самотужки функції НАТО вже виконала.
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28.05.2023 18:54 Відповісти
І хто ж кого "розводив" "добираючись до влади?
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28.05.2023 19:01 Відповісти
іди на куй, клеватель траханий....
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28.05.2023 19:02 Відповісти
зелена шобла, добираючись до влади, навпаки, агітувала проти НАТО ("нас там никто не ждьот")
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28.05.2023 19:32 Відповісти
Что я знаю точно, так это любой кто перед выборами теперь будет петь про НАТО прелетит аж бегом. Таким уже не купишь.
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28.05.2023 19:54 Відповісти
Ти такий великий знавець і спеціаліст по виборам? «Політтєхнолог», від тебе смердить кацапом!
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29.05.2023 02:26 Відповісти
Тут интересная ситуация
До окончания войны Украина не может вступить в НАТО, ваш КЭП
А после окончания войны НАТО уже будет уговаривать Украину чтоб вступили в НАТО
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28.05.2023 18:55 Відповісти
а ми аткажимся...
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Україна могла отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2019 році, але Явашвирок туди навіть не поїхав. Мабуть готувався сходитися "десь посередині" (Дніпра) з ******.
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28.05.2023 18:58 Відповісти
Могла ще при ющi.
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28.05.2023 20:18 Відповісти
Це про що? Це для кого? Захід давно вже говорив. Ні яке НАТО поки в Україні війна.
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28.05.2023 18:59 Відповісти
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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28.05.2023 19:01 Відповісти
Вони це для того й кажуть.
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28.05.2023 19:42 Відповісти
Та це усім і так зрозуміло... і навіть зрозуміло що після нашої перемоги це вже буде неактуально.. але вдячні за підтримку.. щиро вдячні.. але і б'ємся за вас..
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Тут проблема в том, что окончания войны может и не быть, то есть - мирного договора вероятно - не будет.
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28.05.2023 19:04 Відповісти
Так, буде перемога і розпад Мацковії. Так, це займе декілька років і потребує жертв. Але питання має бути вирішене раз і назавжди. Зараз нас підтримує весь цивілізований світ (Еритрею, Іран,
Пн. Корею чи Угрівщину я особисто такими не вважаю). Інакше ця небезпека від дикунів буде завжди.
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28.05.2023 19:13 Відповісти
А если не развалится? Нюанс в том, что х*йло устроило эту войну и конфронтацию с Западом, для того, чтобы кацапское быдло сплотилось вокруг него и даже не думало бунтовать. Конечно, тут можно и перегнуть палку, но, если этого не сделать, х*йло у них царем будет, аж пока не сдохнет. К тому же - а есть ли у нас эти несколько лет. Вдруг в США стане президентом какой ни будь зеленский, ну , например - Трамп...
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28.05.2023 19:34 Відповісти
Так наточка какае, що масковiя розвалиться.
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28.05.2023 20:20 Відповісти
Менше до цього яйки чухати треба було. Статут НАТО - є статутом НАТО!!!!
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28.05.2023 19:07 Відповісти
Це ж той федір вениславський що 22 01 2022 казав що заклики Порошенко до збільшення оборонного бюджету це політичний популізм. Пнх, зелене мурло
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28.05.2023 19:09 Відповісти
Рівень оцінки експертами спроможностей ЗСУ є високим, але залишається "зелено прорашистська зрадницька військово-політична складова. Україна навряд чи стане членом НАТО до кінця війни (((Якщо Україна не вступить в НАТО найбличим часом, то рашистський нелюдбуде мати вільні руки.що знищувати Україну і чинити геноцид українського народую,Дальше....Рівень оцінки експертами спроможностей ЗСУ є високим,.Щоб Україна була в НАТО "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" котрим не довіряє ні ЄС , ані НАТО мають замінити війскові
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28.05.2023 19:09 Відповісти
💯👍✊
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28.05.2023 23:10 Відповісти
Більше того - до виборів, після яких у владі не буде ні ЗЄ, ні Єрмака, ні Веніславського.
З вступом до ЄС те ж саме.

Бо другий мудак типу Орбана ні там, ні там нікому не потрібен.
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28.05.2023 19:12 Відповісти
"Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський".
Коротше,навряд чи в період зелених,а ще при ермаку.
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28.05.2023 19:17 Відповісти
на разі досить того, що НАТО - то ВЖЕ наші ЗСУ. Далі буде. ДЕКОМУ непереливки. Але все йде на добре. Слава ЗСУ, Слава Україні!
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28.05.2023 19:18 Відповісти
Пісюніст підготовув відповіді на крадіжки 9 мільярдів гривень на озброєння, зраду з призначенням руzмразотників до служби безпеки?
Це л*йно нам зуби заговорює, відволікає від суті.
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28.05.2023 19:20 Відповісти
Справді, до НАТО Україна при такому рівні корупції та ігноруванні проведення, блокуванні реформ (які пообіцяли Євросоюзу) ніколи не вступить. Реформ - не лише в сфері антикоупційної чи законодавчої системи; а й в економічній царині. Хоч НАТО називається військово-політичним блоком; але головна складова в ньому - саме внутрішня та зовнішня політика держави-члена; а вже потім - військова.
Але федя, він такий хведя, що в намагані виправдати ЄрЗе (та навіть підлизати йому) перевертає все догори дригом.
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28.05.2023 19:38 Відповісти
Веніславський ще досить оптимістичний.
Скоріш за все, допоки зі сторони рашистської пітьми існуватиме воєнна загроза, то Україні не дадуть вступити у блок НАТО, бо країни-учасники боятимуться через це неминучої тоді війни з пітьмою.
Захистити себе Україна зможе лише отримавши де-факто на озброєння ядерну зброю.
Це можна буде зробити в результаті "спеціальної воєнної операції" на території пітьми із захоплення і заволодіння частиною її ядерних зарядів і їх носіїв.
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28.05.2023 19:44 Відповісти
Не війна винна у тому, шо Україна не у НАТО, а керівництво країни останні 13-14 років (бабайуля, гопнік, пєца, буратінка).
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28.05.2023 19:44 Відповісти
а ти особисто ніби ніпричому
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28.05.2023 19:53 Відповісти
Абсолютно непричетний до цих персонажів. З самого початку 2000-х був впевнений, шо якшо й буде Україна з кимось воювати, то це буде тільки московія. І це було ясно не мені одному. Але під*р*си при владі палець об палець не вдарили, аби цьому запобігти.
П.С. Бажаєте спілкуватися конструктивно, не тикайте йому, будь ласка.
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28.05.2023 20:55 Відповісти
а я кого хрена я тебе , дурня повинен поважати, та ще й "на ви"??
Ти ж брехло, принаймі, в частині того, що ніби двоє названих тобою Гетьманів ніби заперечували, що буде війна з касапами. І не тільки в цьому брешеш, а й в тому, хто як готував країну до війни. Якого тоді ти конструктиву хочеш?

Блдь, ненавижу вас, брехунів
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29.05.2023 11:24 Відповісти
А тобі відомо який процент населення тоді підтримував вступ до НАТИ? Максимум 20%
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28.05.2023 20:01 Відповісти
А чому народ (більша її частка) не підтримував вступу до НАТО? Чи не тому, що вищенаведені керманичі проводили прокремлівську політику та при нагоді всіляко вилизували дупу пуйлу? А комуняки (кравчук, кучма), взагалі, за газ розраховувалися стратегічними бомбардувальниками та різними ракетами, котрі зара летять нам на голови.
П.С. Буду щиро вдячний, якщо не будете мені тикати.
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28.05.2023 21:28 Відповісти
Хто сказав що не підтримував? Проплачені олігархічні опитування?
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29.05.2023 01:21 Відповісти
Можливо й так. Дуже тоді дивувався, що народ не бачить з якого боку реальна загроза віє.
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29.05.2023 09:00 Відповісти
Рашисти будуть бомбити Україну безперервно. Є 2 варіанта: або капітулювати і через деякий час буде окупована вся Україна, або який небудь дефолт і бунт в орді з наступним розвалом орди.
Вступу до НАТО і ЄС на горизонті не видно, це нереально поки існує московське царство.
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28.05.2023 19:44 Відповісти
Каждый второй украинец видит только два варианта: конец всему, проваливаемся в ад или фантастические мечты с прямым попаданием в рай без смс и регистрации (развал и смерть рашки). Так нельзя. Это признак отчаяния.
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28.05.2023 20:07 Відповісти
а как надо? подарить раше захваченные территории и сделать вид, что так и было?
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28.05.2023 23:48 Відповісти
Да и после тоже не вступит.
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28.05.2023 19:46 Відповісти
День перемоги України над монголоїдами і наступного дня Україна в НАТО!!!!! Іншого сценарію не буде!!!! Ну не може НАТО прийняти країну яка воює, це виглядає так що по обранню нас в блок вони одразу повинні вступати в війну!!!!!! На жаль це так!!!!!
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28.05.2023 20:00 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/05/28/nastupnyj-tyzhden-maye-buty-proryvnym-u-vykonanni-kryteriyiv-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi-poroshenko/ Петро Порошенко про нагальні внутрішньополітичні проблеми, вирішення яких було обіцяно Євросоюзу; і без чого годі думати/мріяти про вступ і до НАТО, і до Євросоюзу (дивіться відео):
«Наступний тиждень буде критично важливим для нашої євроатлантичної інтеграції. Це стосується і президента, і уряду, і парламенту. Йдеться про свободу висловлення поглядів, особисті свободи людей, Конституційний Суд, верховенство права. Все, з цим пов'язане, буде поставлене на голосування. Ми маємо об'єднуватися і працювати разом», - наголосив Петро Порошенко під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO».
Він зазначив, що треба забезпечити чіткий графік щодо членства в Євросоюзі: «жовтень - це завершення оцінки українських здобутків, по початку переговорів, і грудень - це рішення Європейської Ради щодо початку переговорів. Це надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке, ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту, за цієї Єврокомісії і за цієї Ради Європейського Союзу. Буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат», - застерігає п'ятий Президент.
«Переговори завершаться, коли ми станемо членами Євросоюзу, тому давайте крок за кроком будемо виконувати вимоги і рекомендації Венеційської комісії та Євросоюзу», - закликав Порошенко.
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28.05.2023 20:04 Відповісти
‎26.‎05.‎2023 tZe info.

США довели до керівництва НАТО свою позицію щодо членства України в НАТО. Вона полягає в безумовній політичній підтримці прагнень України, але може бути предметом розгляду лише в певній часовій перспективі. Це другий відомий нам наслідок вчорашньої наради.

Зеленський і НАТО ? Забудьте.
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28.05.2023 20:09 Відповісти
А ющенко i нато краще?
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28.05.2023 20:25 Відповісти
А від Ющенка зараз щось залежить?
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28.05.2023 20:38 Відповісти
Потрібно надійно знищити військовий потенціал Московії - це найголовніше.
А вступ до НАТО - це просто процедура, що давно потребує поправок від свавілля ********.
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28.05.2023 20:13 Відповісти
мені як українцю хотілося б почути три моменти

1) НАТО визнає що НАТО це військова а не економічна структура, тому Україна на полі бою фактично вже склала іспит на вступ

2) НАТО чітко заявляє що воно складається з однодумців, серед яких немає засланих козачків і яких не будуть бити по нахабній угорській чи турецькій морді, тож питання прийняття буде простою процедурою а не через сраку як зі швецією

3) НАТО не буде приймати Україну ПОКИ ЩО але як тільки оте "поки що" закінчиться то нас приймуть в НАТО А-В-Т-О-М-А-Т-И-Ч-Н-О.
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28.05.2023 20:17 Відповісти
веніславський вирішив прикинутися адекватним, стверджуючи самоочевидний прогноз?
А відомство буданова не образиться?
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28.05.2023 20:20 Відповісти
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28.05.2023 20:24 Відповісти
Вениславский ! Ты хто ?
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28.05.2023 20:46 Відповісти
Капитан очевидность😂🤣 вступим после победы, и да кацапы, вас спрашивать не будем, не пишите здесь свою муйню😂
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28.05.2023 20:50 Відповісти
а точнее- никогда не вступит
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28.05.2023 21:13 Відповісти
ясний *** шо не вступить , нахрен ми там потрібні із своїми проблемами
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28.05.2023 21:59 Відповісти
Може вступе і під час війни, але коли вже не буде ні Зелі ні Єрмака.
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28.05.2023 22:31 Відповісти
Нє, ну з такими настроями... Кажуть, хочеш досягти чогось, прагни недосяжного, тоді досягнеш багато. А якщо на півшишечки, отримаєш нішиша. Гівно цей вєніславський, харків'янин...
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28.05.2023 23:45 Відповісти
Ті хто ностальгував по часам Януковоща на виборах у 2019 му проголосували за зеленського і отримали свою ностальгію Джек потом. Правда кацапам нє судьба було посадити Януковоща на президента 24 - 25 лютого 2022, Бубочка віддувався за обох.
Це вже потім на ходу стали придувати легенди - слогани про створення Порохом партії регіонів і проклятого баригу який створив іловайський котел і наживався на війні (при тому що ЗСУ отримувало Українську військову техніку на всі 100 %).
Ці легенди живуть і досі в головах у цих людей.
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29.05.2023 01:05 Відповісти
 
 