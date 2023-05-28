Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський
Рівень оцінки експертами спроможностей ЗСУ є високим, але залишається військово-політична складова. Україна навряд чи стане членом НАТО до кінця війни.
Про це в ефірі телемарафону заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рівень оцінки наших Збройних Сил міжнародним експертним військовим середовищем дуже високий і залишається лише військово-політичне питання. Треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення (про членство України в НАТО - авт.), хоча ми б хотіли і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємось, але реальність навряд дозволяє бути настільки вже оптимістами. Разом з тим, те що Україна у майбутньому де в НАТО сумнівів вже немає ні в нас ні здається ні у кого в світі, навіть у тих самих росіян", - наголосив він.
Веніславський додав, що під час липневого саміту альянсу у Вільнюсі можуть бути ухвалені більш конкретні двосторонні або багатосторонні рішення щодо більш тісної інтеграції України в структури НАТО.
Він наголосив, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства України в альянсі. Він також зазначив, що Україна вже має низку домовленостей з різними країнами щодо гарантій безпеки у майбутньому. Веніславський вважає, що ці гарантії не стануть на заваді приєднанню України до альянсу.
Як повідомляв Euracitiv, члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.
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Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року
Ищи, Вася, не тупи.
До окончания войны Украина не может вступить в НАТО, ваш КЭП
А после окончания войны НАТО уже будет уговаривать Украину чтоб вступили в НАТО
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
Пн. Корею чи Угрівщину я особисто такими не вважаю). Інакше ця небезпека від дикунів буде завжди.
З вступом до ЄС те ж саме.
Бо другий мудак типу Орбана ні там, ні там нікому не потрібен.
Коротше,навряд чи в період зелених,а ще при ермаку.
Це л*йно нам зуби заговорює, відволікає від суті.
Але федя, він такий хведя, що в намагані виправдати ЄрЗе (та навіть підлизати йому) перевертає все догори дригом.
Скоріш за все, допоки зі сторони рашистської пітьми існуватиме воєнна загроза, то Україні не дадуть вступити у блок НАТО, бо країни-учасники боятимуться через це неминучої тоді війни з пітьмою.
Захистити себе Україна зможе лише отримавши де-факто на озброєння ядерну зброю.
Це можна буде зробити в результаті "спеціальної воєнної операції" на території пітьми із захоплення і заволодіння частиною її ядерних зарядів і їх носіїв.
П.С. Бажаєте спілкуватися конструктивно, не тикайте йому, будь ласка.
Ти ж брехло, принаймі, в частині того, що ніби двоє названих тобою Гетьманів ніби заперечували, що буде війна з касапами. І не тільки в цьому брешеш, а й в тому, хто як готував країну до війни. Якого тоді ти конструктиву хочеш?
Блдь, ненавижу вас, брехунів
П.С. Буду щиро вдячний, якщо не будете мені тикати.
Вступу до НАТО і ЄС на горизонті не видно, це нереально поки існує московське царство.
«Наступний тиждень буде критично важливим для нашої євроатлантичної інтеграції. Це стосується і президента, і уряду, і парламенту. Йдеться про свободу висловлення поглядів, особисті свободи людей, Конституційний Суд, верховенство права. Все, з цим пов'язане, буде поставлене на голосування. Ми маємо об'єднуватися і працювати разом», - наголосив Петро Порошенко під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO».
Він зазначив, що треба забезпечити чіткий графік щодо членства в Євросоюзі: «жовтень - це завершення оцінки українських здобутків, по початку переговорів, і грудень - це рішення Європейської Ради щодо початку переговорів. Це надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке, ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту, за цієї Єврокомісії і за цієї Ради Європейського Союзу. Буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат», - застерігає п'ятий Президент.
«Переговори завершаться, коли ми станемо членами Євросоюзу, тому давайте крок за кроком будемо виконувати вимоги і рекомендації Венеційської комісії та Євросоюзу», - закликав Порошенко.
США довели до керівництва НАТО свою позицію щодо членства України в НАТО. Вона полягає в безумовній політичній підтримці прагнень України, але може бути предметом розгляду лише в певній часовій перспективі. Це другий відомий нам наслідок вчорашньої наради.
Зеленський і НАТО ? Забудьте.
А вступ до НАТО - це просто процедура, що давно потребує поправок від свавілля ********.
1) НАТО визнає що НАТО це військова а не економічна структура, тому Україна на полі бою фактично вже склала іспит на вступ
2) НАТО чітко заявляє що воно складається з однодумців, серед яких немає засланих козачків і яких не будуть бити по нахабній угорській чи турецькій морді, тож питання прийняття буде простою процедурою а не через сраку як зі швецією
3) НАТО не буде приймати Україну ПОКИ ЩО але як тільки оте "поки що" закінчиться то нас приймуть в НАТО А-В-Т-О-М-А-Т-И-Ч-Н-О.
А відомство буданова не образиться?
Це вже потім на ходу стали придувати легенди - слогани про створення Порохом партії регіонів і проклятого баригу який створив іловайський котел і наживався на війні (при тому що ЗСУ отримувало Українську військову техніку на всі 100 %).
Ці легенди живуть і досі в головах у цих людей.