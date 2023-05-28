"Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський".

Рівень оцінки експертами спроможностей ЗСУ є високим, але залишається військово-політична складова. Україна навряд чи стане членом НАТО до кінця війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рівень оцінки наших Збройних Сил міжнародним експертним військовим середовищем дуже високий і залишається лише військово-політичне питання. Треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення (про членство України в НАТО - авт.), хоча ми б хотіли і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємось, але реальність навряд дозволяє бути настільки вже оптимістами. Разом з тим, те що Україна у майбутньому де в НАТО сумнівів вже немає ні в нас ні здається ні у кого в світі, навіть у тих самих росіян", - наголосив він.

Веніславський додав, що під час липневого саміту альянсу у Вільнюсі можуть бути ухвалені більш конкретні двосторонні або багатосторонні рішення щодо більш тісної інтеграції України в структури НАТО.

Він наголосив, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства України в альянсі. Він також зазначив, що Україна вже має низку домовленостей з різними країнами щодо гарантій безпеки у майбутньому. Веніславський вважає, що ці гарантії не стануть на заваді приєднанню України до альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про сподівання України просунутись до членства у НАТО в Вільнюсі: "На саміті йтиметься насамперед про організацію конкретної підтримки"

Як повідомляв Euracitiv, члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.