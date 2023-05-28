Росіяни обстріляли Куп’янщину 28 травня: одну людину поранено

Удень 28 травня Росія обстріляла села Петропавлівку та Кучерівку Куп’янського району. Внаслідок удару поранень зазнала 74-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

"28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району. Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, дістала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н

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