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Росіяни обстріляли Куп’янщину 28 травня: одну людину поранено

купянськ

Удень 28 травня Росія обстріляла села Петропавлівку та Кучерівку Куп’янського району. Внаслідок удару поранень зазнала 74-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

"28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району. Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, дістала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог бив по 3 районах Харківщини. Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці, - ОВА

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обстріл (28357) Харківщина (6054) Куп’янськ (748)


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