Росіяни обстріляли Куп’янщину 28 травня: одну людину поранено
Удень 28 травня Росія обстріляла села Петропавлівку та Кучерівку Куп’янського району. Внаслідок удару поранень зазнала 74-річна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району. Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, дістала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н
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