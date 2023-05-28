Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - йшлось в повідомленні.

Зеленський додав, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо України та Туреччини, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

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