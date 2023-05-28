Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах
Президент України Володимир Зеленський привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.
Про це Зеленський написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - йшлось в повідомленні.
Зеленський додав, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо України та Туреччини, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.
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+17 Valery Koulga
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Коли буде відповідь перед громадянами за призначення руzмразоту до служб безпеки, крадіжки, брехню, зраду?
А би в один день. Салют. Ще раз. Тепер в повітря.
Висока інфляція та безробіття, масштабні репресії проти критиків правлячого режиму, слабкий менеджмент під час ліквідації наслідків землетрусу - Туреччина фактично перебуває в глибокій кризі. Відповідальним за це для багатьох турків є чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі вже понад 20 років і фактично одноосібно керує країною.
І це при тому, що виборча кампанія була якою завгодно, тільки не чесною, близько 90 відсотків турецьких ЗМІ лояльні до уряду і транслюють населенню ідеологію правлячого альянсу. Іншою причиною, безумовно, є численні передвиборні подарунки, які президент Ердоган роздавав останніми місяцями, - такі як підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення забезпечення людей, які працюють у держсекторі та достроковий вихід на пенсію, вдячність за такі послаблення люди демонструють на виборчих дільницях.
Передвиборні подарунки турецького президента відіграли важливу роль. Адже коли Ердоган обіцяє безкоштовний природний газ протягом місяця, ніхто не замислюється над тим, що це може в середньостроковій перспективі погано позначитися на держборгy.
а в себе нічого не бачать.
Афганистан: Министерство иностранных дел Афганистана опубликовало в Твиттере поздравительное послание.
Алжир: Президент Абдельмаджид Теббун поздравил Эрдогана "самых теплых и искренних поздравлений" от себя и алжирского народа.
Азербайджан: Президент Ильхам Алиев сделал поздравительный телефонный звонок президенту Эрдогану, который также принял приглашение посетить Азербайджан.
Франция: Президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере свои поздравления Эрдогану на французском и турецком языках, подчеркнув «огружные проблемы», с которыми две страны должны столкнуться вместе.
Венгрия: Премьер-министр Виктор Орбан приветствовал "неоспоримую" победу Эрдогана на выборах.
Иран: Президент Ибрагим Раиси поздравил Эрдогана и пожелал продолжения «дружественных отношений» двух народов, которые «иже укрепятся, а тесное сотрудничество между двумя странами обеспечит более подходящие условия для укрепления мира, стабильности и развития региона».
Пакистан: Премьер-министр Шехбаз Шари сказал, что победа Эрдогана была «значительной во многих отношениях», и похвалил президента Туркси за то, что он «один из немногих мировых лидеров, чья политика была закреплена на государственной службе» и «столпом силы для угнетенных мусульман и горячий голос за их неотъемлемые права».
Катар: Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани написал Эрдогану в Твиттере поздравительное послание и пожелал ему успехов в новом сроке.
Узбекистан: Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Эрдогана с телефонным звонком.
Вітав. Це добре.
Victoria Joy:
Я зараз не про те, що цей вилу..к давно вже вдає з себе президента.
Мені здається, що це була навмисна образа Президента Молдови, коли з днем народження її вітає завхоз.
Зе зрада:
Заступник Стефанчука Корнієнко теж віднайшов для себе "плюси війни". Це Парламенська асамблея НАТО, раптом шо…
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Справа в тому, що коли авторитарний лiдер придушуе опозицiю пiд тим чи iншим соусом - альтернативи здаються дуже слабкими, тому нацiя волiе краще вибрати хiрового, але популярного, анiж темну лошадку.
Нас до речi може чекати те ж саме, якщо конкурентом Зе у наступних виборах буде якась чесна i гiдна, але невiдома (тобто нехайпована) краiнi персона. Якщо навiть Залужного почали чмирити, коли вiдчули що вiн теоретично вiдтягуе на себе вiдсоток фанiв.
Росiю це теж чекае. Пофiгу скiльки ми вiдправимо iм пакетiв, вони голосують по принципу "хто, якщо не Путiн".
"Да... Твоя правда, зайцы, арбузы - вконец от рук отбились! Озверели! На людей кидаются! А того великана я знал, он у меня пастухом служил. Да только вот беда: на прошлой неделе пил он воду из этой чашки, поскользнулся, упал в неё и утонул! Три дня искали - не нашли. Видно в море унесло...".