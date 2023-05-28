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Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - йшлось в повідомленні.

Зеленський додав, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо України та Туреччини, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

Читайте також: Відмова від запровадження санкцій проти Кремля дозволяє Туреччині бути посередником між РФ та Україною, - Ердоган

вибори (6687) Зеленський Володимир (23754) Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+27
вимальовується чергове *****, тепер ще й в Туреччині. беззмінні десятиріччя при владі перетворюють самих прогресивних діячів на jobнутих диктаторів-нарцисів.
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28.05.2023 22:52
+18
Ердоган обезцінив ліру за десять років в десять раз з 1.5 лір за долар до теперішніх 19, країна за його правління розжилась величезним зовнішнім боргом, який не може обслуговувати... за наступні п'ять років він її поховає... але як не дивно завернуті фанатики вибрали знов цього султана
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28.05.2023 23:02
+17
От ничему история не учит - Путин Януковича даже 2 раза поздравлял! Я понимаю шо лизнуть хочеться первым, но все-таки дождался бы официального объявления избиркома...
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28.05.2023 22:55
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І ми вітаємо "объезженную" конячку.. знаємо вже на що вона здатна..
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28.05.2023 22:52 Відповісти
вимальовується чергове *****, тепер ще й в Туреччині. беззмінні десятиріччя при владі перетворюють самих прогресивних діячів на jobнутих диктаторів-нарцисів.
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28.05.2023 22:52 Відповісти
От ничему история не учит - Путин Януковича даже 2 раза поздравлял! Я понимаю шо лизнуть хочеться первым, но все-таки дождался бы официального объявления избиркома...
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28.05.2023 22:55 Відповісти
Обявили официально только 5 мин. назад...
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28.05.2023 22:58 Відповісти
ТО ЕСТЬ ПОСЛЕ УДАРА ПО кИЕВУ ЭТОТ КЛОУН жДАЛ 12 ЧАСОВ ДО СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ , А ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ТУРЦИИ , ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ОНО УЖЕ ВЫЛЕЗЛО С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ , .......................как то по паРашному выглядет , с заготовочкой.
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28.05.2023 23:23 Відповісти
Здесь вариант 100% что Эрдоган. А вот с поздравлением Х. Клинтон конфуз вышел и бльшой.)
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28.05.2023 23:18 Відповісти
Сьогодні дивився на нього, він вже ледве ходе як отой Льонька бровастий, скоро вже під руки водитимуть.
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28.05.2023 22:56 Відповісти
Як швидко пісюніст підлизується ...
Коли буде відповідь перед громадянами за призначення руzмразоту до служб безпеки, крадіжки, брехню, зраду?
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28.05.2023 22:57 Відповісти
Та тому Ердогану вже точно пара на пенсію. Він ледве ходить, до гробової дошки, хоче керувати.
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28.05.2023 22:58 Відповісти
Не тільки він. Знаю ще двох, рядом.
А би в один день. Салют. Ще раз. Тепер в повітря.
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28.05.2023 23:38 Відповісти
DW

Висока інфляція та безробіття, масштабні репресії проти критиків правлячого режиму, слабкий менеджмент під час ліквідації наслідків землетрусу - Туреччина фактично перебуває в глибокій кризі. Відповідальним за це для багатьох турків є чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі вже понад 20 років і фактично одноосібно керує країною.

І це при тому, що виборча кампанія була якою завгодно, тільки не чесною, близько 90 відсотків турецьких ЗМІ лояльні до уряду і транслюють населенню ідеологію правлячого альянсу. Іншою причиною, безумовно, є численні передвиборні подарунки, які президент Ердоган роздавав останніми місяцями, - такі як підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення забезпечення людей, які працюють у держсекторі та достроковий вихід на пенсію, вдячність за такі послаблення люди демонструють на виборчих дільницях.

Передвиборні подарунки турецького президента відіграли важливу роль. Адже коли Ердоган обіцяє безкоштовний природний газ протягом місяця, ніхто не замислюється над тим, що це може в середньостроковій перспективі погано позначитися на держборгy.
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28.05.2023 22:58 Відповісти
DW це проплачена кацапами ЗМІ. Ви ще переписуєте.
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29.05.2023 00:38 Відповісти
Проплачений коментарій
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29.05.2023 00:49 Відповісти
На тлі інфляції нарівні майже 80% та інших внутрішньоекономічних проблем перетворення Туреччини на головного бенефіціара російсько-української війни дозволилo Ердогану переобратися. Тож він має бути дуже вдячний путіну за його агресивну політику, яка перетворює Туреччину на однозначного регіонального лідера, який наживається за рахунок Росії, але аж ніяк їй не дружнього.
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29.05.2023 01:05 Відповісти
Ердоган обезцінив ліру за десять років в десять раз з 1.5 лір за долар до теперішніх 19, країна за його правління розжилась величезним зовнішнім боргом, який не може обслуговувати... за наступні п'ять років він її поховає... але як не дивно завернуті фанатики вибрали знов цього султана
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28.05.2023 23:02 Відповісти
Бо головне "вялічіє"
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28.05.2023 23:10 Відповісти
Він же долар і євро сам скупав.
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29.05.2023 01:07 Відповісти
В москалні таке же, ще і гірше. Пропагандони розказують, як в Європі погано жити.🤣
а в себе нічого не бачать.
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29.05.2023 01:09 Відповісти
а у нас?
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29.05.2023 07:15 Відповісти
Вот некоторые из поздравлений, которые Эрдоган получил до сих пор:

Афганистан: Министерство иностранных дел Афганистана опубликовало в Твиттере поздравительное послание.
Алжир: Президент Абдельмаджид Теббун поздравил Эрдогана "самых теплых и искренних поздравлений" от себя и алжирского народа.
Азербайджан: Президент Ильхам Алиев сделал поздравительный телефонный звонок президенту Эрдогану, который также принял приглашение посетить Азербайджан.
Франция: Президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере свои поздравления Эрдогану на французском и турецком языках, подчеркнув «огружные проблемы», с которыми две страны должны столкнуться вместе.
Венгрия: Премьер-министр Виктор Орбан приветствовал "неоспоримую" победу Эрдогана на выборах.
Иран: Президент Ибрагим Раиси поздравил Эрдогана и пожелал продолжения «дружественных отношений» двух народов, которые «иже укрепятся, а тесное сотрудничество между двумя странами обеспечит более подходящие условия для укрепления мира, стабильности и развития региона».
Пакистан: Премьер-министр Шехбаз Шари сказал, что победа Эрдогана была «значительной во многих отношениях», и похвалил президента Туркси за то, что он «один из немногих мировых лидеров, чья политика была закреплена на государственной службе» и «столпом силы для угнетенных мусульман и горячий голос за их неотъемлемые права».
Катар: Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани написал Эрдогану в Твиттере поздравительное послание и пожелал ему успехов в новом сроке.
Узбекистан: Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Эрдогана с телефонным звонком.
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28.05.2023 23:08 Відповісти
гарна компашка, для Зе вишкребка
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29.05.2023 07:16 Відповісти
а чи не зарано? може вийти по дурному
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28.05.2023 23:10 Відповісти
вовік знайшов нового сенсея
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28.05.2023 23:11 Відповісти
Його сенсей в кремлі
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28.05.2023 23:14 Відповісти
Оленя?
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28.05.2023 23:16 Відповісти
Не зрозумів. Є вже офіційні результати?
Вітав. Це добре.
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28.05.2023 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Victoria Joy:
Я зараз не про те, що цей вилу..к давно вже вдає з себе президента.
Мені здається, що це була навмисна образа Президента Молдови, коли з днем народження її вітає завхоз.
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28.05.2023 23:16 Відповісти
Саме так. Згiдно дип.протоколам це неможливо. Але якi дип.протоколи у шапiтолii, яке iздить на перемовини у кепках та футболках ?
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28.05.2023 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Зе зрада:
 Заступник Стефанчука Корнієнко теж віднайшов для себе "плюси війни". Це Парламенська асамблея НАТО, раптом шо…
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28.05.2023 23:24 Відповісти
який піджак на тому жирному череві застебнеться?
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29.05.2023 00:30 Відповісти
Це він особисто. е на рівні Держави привітав.🤣
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29.05.2023 00:41 Відповісти
Форум в Батумі закінчився скандалом. Майя Санду не помічає таких, як Єрмак та відчитала Кулебу, як школяра...
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
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29.05.2023 11:14 Відповісти
Вітаємо! З початком кінця, мутнориле утворення на березі чорноморської калюжі. Туркам- терпіння, як і усім терпілам.
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28.05.2023 23:16 Відповісти
хтось вірить в чесність турецьких виборів?
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28.05.2023 23:22 Відповісти
кАЦАПЫ помогли 100 %
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28.05.2023 23:25 Відповісти
Це цiлком нормально в авторитарних краiнах. Тому вiрогiдно що це правда.

Справа в тому, що коли авторитарний лiдер придушуе опозицiю пiд тим чи iншим соусом - альтернативи здаються дуже слабкими, тому нацiя волiе краще вибрати хiрового, але популярного, анiж темну лошадку.

Нас до речi може чекати те ж саме, якщо конкурентом Зе у наступних виборах буде якась чесна i гiдна, але невiдома (тобто нехайпована) краiнi персона. Якщо навiть Залужного почали чмирити, коли вiдчули що вiн теоретично вiдтягуе на себе вiдсоток фанiв.

Росiю це теж чекае. Пофiгу скiльки ми вiдправимо iм пакетiв, вони голосують по принципу "хто, якщо не Путiн".
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28.05.2023 23:30 Відповісти
Вірю. Вірю.
"Да... Твоя правда, зайцы, арбузы - вконец от рук отбились! Озверели! На людей кидаются! А того великана я знал, он у меня пастухом служил. Да только вот беда: на прошлой неделе пил он воду из этой чашки, поскользнулся, упал в неё и утонул! Три дня искали - не нашли. Видно в море унесло...".
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29.05.2023 00:43 Відповісти
Зеленський додав, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо України та Туреччини, для "кровавого рашистськогоблага в Україні" бракує ще "стратегічного турецького партнерства"
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29.05.2023 00:08 Відповісти
Антиамериканские настроения в Турции начали усиливаться после того как США начали вооружать и поддерживать курдов. В Эрдогане турки видят сильного лидера способного противостоять сепаратистам и прочим врагам. Это обычный национализм.
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29.05.2023 04:25 Відповісти
Я не верю что этот жулик честно выйграл эти выборы.
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29.05.2023 06:29 Відповісти
какая разница
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29.05.2023 07:43 Відповісти
раньше путина
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29.05.2023 07:42 Відповісти
«Всего 52%?» Путина и Лукашенко рассмешили результаты Эрдогана
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29.05.2023 07:58 Відповісти
А тим часом в Хаккяри почалися массові заворушення. Ще невідомо, чим ці вибори закінчаться, а оце Зе вже на весь світ поздоровило. Не інакше, як андрюша дерьмак підказав цю геніальну ідею, щоби вкотре виставити Бубу тим, ким він по сіті і являється.
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29.05.2023 10:22 Відповісти
по суті*
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29.05.2023 10:24 Відповісти
Наташи могут спать спокойно.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Best https://wishes.moonzori.com/happy-birthday-wishes-for-best-friend/#:~:text=It%E2%80%99s%20a%20day%20to%20show%20off%20your%20real%20self!%20So%20let%20all%20your%20cute%2******%20monsters%20out%20and%20may%20they%20have%20real%20fun! wishes for Friend
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12.06.2023 20:10 Відповісти
 
 