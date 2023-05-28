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Окупанти продовжують примусову паспортизацію українців на Херсонщині, - Генштаб

паспорт,росія

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо примусового надання російського громадянства українцям на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області.

Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб, погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка".

Також читайте: Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) громадянство (1073) окупація (6681) паспорт (1152) Херсонська область (5726)


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I навiщо це ?

Я завжди вважав що ГенШтаб це для оборонних дiй, а не для Капiтано-Очевиднисних *********** що там коiться у пiтухiв.
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28.05.2023 23:40 Відповісти
Офіс штабу, він все охоплюючий. На то він і штаб. Отримання інформації, аналіз, план дій.
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28.05.2023 23:43 Відповісти
 
 