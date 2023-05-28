Окупанти продовжують примусову паспортизацію українців на Херсонщині, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусового надання російського громадянства українцям на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області.
Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб, погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка".
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Я завжди вважав що ГенШтаб це для оборонних дiй, а не для Капiтано-Очевиднисних *********** що там коiться у пiтухiв.