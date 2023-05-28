Окупанти продовжують примусову паспортизацію українців на Херсонщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусового надання російського громадянства українцям на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області.

Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб, погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка".

Також читайте: Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб