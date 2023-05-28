На виборах президента Туреччини переміг Ердоган

Діючий президент Туреччини обраний на новий термін президентства, про що свідчать попередні результати другого туру президентських перегонів.

Про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Діючий Президент Турецької Республіки, як видно з попередніх результатів, пан Реджеп Тайїп Ердоган був обраний президентом", - повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер.

За його словами, вже зафіксовані офіційно результати другого туру за кількістю облікованих бюлетенів, вказують на перемогу Реджепа Тайїпа Ердогана й кількість необлікованих досі бюлетенів, не зможе змінити цей результат.

За результатом відкриття 99,9% виборчих скринь діючий президент набрав 52,16%, лідер опозиції - 47,84%.

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