УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини
9 550 43

На виборах президента Туреччини переміг Ердоган

ердоган

Діючий президент Туреччини обраний на новий термін президентства, про що свідчать попередні результати другого туру президентських перегонів.

Про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Діючий Президент Турецької Республіки, як видно з попередніх результатів, пан Реджеп Тайїп Ердоган був обраний президентом", - повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер.

За його словами, вже зафіксовані офіційно результати другого туру за кількістю облікованих бюлетенів, вказують на перемогу Реджепа Тайїпа Ердогана й кількість необлікованих досі бюлетенів, не зможе змінити цей результат.

За результатом відкриття 99,9% виборчих скринь діючий президент набрав 52,16%, лідер опозиції - 47,84%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Автор: 

Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Необмежена влада - це хвороба , яка остаточно руйнує особистість людини, після неї лишається тільки трафарет людини на білбордах.
показати весь коментар
29.05.2023 00:08
+17
Прямо як ківалов оголошував про перемогу бандюковича у 2004 - ще не усі голоси підраховані, а результат вже оголошено. І там підрахуї є
показати весь коментар
28.05.2023 23:56
+16
---
Буде правити поки не здохне.. Як Лукашенко...
...
Він дуже консервативний - за старі устрої..
...
Але турки зі здоровим глуздом не дуже дружать.
...
Ті що трішки розумніші давним давно у Німеччині.

...
показати весь коментар
29.05.2023 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напишіть точно в якій годині і хвилині оголосив. Звіримся.
показати весь коментар
28.05.2023 23:52 Відповісти
Турецький майдан?
показати весь коментар
28.05.2023 23:54 Відповісти
Другий термін, називається "закат солнца вручную".
показати весь коментар
28.05.2023 23:56 Відповісти
Диктаторам по...й. Но, результат гірше.
показати весь коментар
28.05.2023 23:57 Відповісти
****** новина. Ердоган - гнилий пасажир. А Майдану не буде. Навряд чи там були хвальсифікації. Певний час тому читав британську аналітику щодо посилення тенденцій до ісламізації в Туреччині. Ось вони й проявилися.
показати весь коментар
29.05.2023 06:45 Відповісти
Не второй термин а уже третий. А дальше как водится, по стопам Лукашенко и Путина.
показати весь коментар
29.05.2023 08:28 Відповісти
Прямо як ківалов оголошував про перемогу бандюковича у 2004 - ще не усі голоси підраховані, а результат вже оголошено. І там підрахуї є
показати весь коментар
28.05.2023 23:56 Відповісти
А ось i ********.
показати весь коментар
28.05.2023 23:58 Відповісти
---
Буде правити поки не здохне.. Як Лукашенко...
...
Він дуже консервативний - за старі устрої..
...
Але турки зі здоровим глуздом не дуже дружать.
...
Ті що трішки розумніші давним давно у Німеччині.

...
показати весь коментар
29.05.2023 00:01 Відповісти
Судя то тому сроку, что фроляйн Ангела, ну, та что фрау Штази, была у руля, немцы с головой тоже не дружат. И тут еще спорный вопрос, кто больше не дружит, турки или немцы.
показати весь коментар
29.05.2023 06:29 Відповісти
----
a це що за бздик у калюжу ?
....
Причому тут меркель ?
..
Кажуть що Ердоган за середньовічні мусульманські закони...
...
Недавно прийняли закон що чоловік має право побити свою жінку і поліція навіть заяву не прийме.
бо что її чоловік..- має право...
......
І більшіст турків то підтримують.

....
через те і багато чого подібного їх не беруть до Євросоюзу
....
показати весь коментар
29.05.2023 11:45 Відповісти
Так ви не бздить у калюжу та менш пхайте свого носа до чужой хати.
До чого Меркель? Та ви зовсім не розумієте до чого вона, ця стара профура-тельманка шо візжала та хрюкала за бундесінтереси та вимагала у всіх враховувати інтереси фроінд Владимира, при чьому підтералась законодавством ЕС, як у енергетичной безпеки так і загальним. А шо там з боєздатнісю Бендесвера? Це не фроляйн зробила а Зінка? Можно багато продовжувати за діяльність на користь ***** цей мразоти. ВОНА та шредур с саркози и берлусконі викормили РАШИЗМ якій вже перевершів у злочинах немецькій націонал-социалізм. Но ця курва на перщому місці.
показати весь коментар
29.05.2023 12:05 Відповісти
Сусіди в нас ще ті… кацапи, білорашка, угорщина, туреччина…. Поляки допомагають, але кожен рік вимагають вибачень, Молдова - ще тільки підіймається на ноги, можна сказати що тільки Румунія, Словаччина- нормальні.
показати весь коментар
29.05.2023 08:49 Відповісти
ніби ми дружимо зі здоровим глуздом коли в 2019 році вибирали??? таких вже дурнів як у нас то треба пошукати, що вибрати клоуна з ватагою комедіантів "па пріколу"...А може мудрий нарід Туреччини надивився на нас та й вирішив ну його нах щось міняти...
показати весь коментар
29.05.2023 09:05 Відповісти
Презиком його і поховають!
Амінь.
показати весь коментар
29.05.2023 00:04 Відповісти
Не. ЦВК Туреччини оголосило. Ердоган Президент дальше на 5-ь років. Думаю. Не доживе. Оце швидкість.
показати весь коментар
29.05.2023 00:05 Відповісти
Для Ердогана вже сигнал - що півкраїни голосували проти нього, тобто за іншу політику, більш консервативну і соціальну. Так що полюбе доведеться йому це врахувати в своєму новому політикумі, при обранні таки 🙄
показати весь коментар
29.05.2023 00:05 Відповісти
Диктатор не врахує. Почне тиснути опозицію.
показати весь коментар
29.05.2023 00:07 Відповісти
Він вже давно почав її тиснути, якщо хтось не в тємі.
показати весь коментар
29.05.2023 06:46 Відповісти
Янек теж при допомозі Юща виграв у Тимошенко 3% і що, він щось враховував
показати весь коментар
29.05.2023 06:05 Відповісти
Не за допомогою Дрища, а шляхом звичного фальшування в Лугандонії. Як згодом з'ясувалося.
показати весь коментар
29.05.2023 06:48 Відповісти
Але це не завадило шнобелівському лауреату і презу США Бардаку Хусейновичу Обамі поздоровити Віть Пйордича з "перемогою" ще до оголошення цього ригалівсько-дрищівською ЦВК.
показати весь коментар
29.05.2023 09:18 Відповісти
Фальшування звісно були, але Іудаїзм Ющенко підігрівав Януковичу як міг. Невже у Вас така коротка памʼять? Або ви такі неуважні. Він же сприяв руху противсіхів і сам доброго слова не сказав на підтримку Тимошенко. А країна вже наближалась до прірви.
І імʼя цей катастрофі - Янукович.
показати весь коментар
29.05.2023 09:32 Відповісти
Іуда!!! Ющенко
показати весь коментар
29.05.2023 09:33 Відповісти
По турецкому телевидению весь день показывали что Эрдоган проигрывает больше чем полтора процента. И вдруг - раз и выиграл в конце дня. Всё как всегда . Диктатора или убирают силой или правит пока не здохнет
показати весь коментар
29.05.2023 08:31 Відповісти
За Ердогана голосує село, за його конкурента міста. З міст інформація приходить швидше ніж сіл. Так завжди
показати весь коментар
29.05.2023 09:29 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 00:07 Відповісти
Необмежена влада - це хвороба , яка остаточно руйнує особистість людини, після неї лишається тільки трафарет людини на білбордах.
показати весь коментар
29.05.2023 00:08 Відповісти
Шє один кончєний диктатор
показати весь коментар
29.05.2023 01:02 Відповісти
Диктатори всі хворі,довго не поотягнуть лямку, поздихають!
показати весь коментар
29.05.2023 01:15 Відповісти
Тю, у нас за гундосого 73% проголосовало и че
показати весь коментар
29.05.2023 02:30 Відповісти
И жопа.
показати весь коментар
29.05.2023 06:30 Відповісти
коли Господь хоче покарати країну -забирае розум у виборців
показати весь коментар
29.05.2023 02:45 Відповісти
Опитування показували цілком протилежний результат
показати весь коментар
29.05.2023 02:46 Відповісти
З тих пір, як путін почав вторгнення в Україну і викликав бурю санкцій проти економіки своєї країни, Туреччина стала основним рятувальним колом для Москви, а Ердоган наполягав на підтримці економічних і дипломатичних зв'язків.

Турецькі угоди з підсанкційними російськими компаніями, торгівля з Росією продуктами західного виробництва і експорт в Росію так званих товарів подвійного призначення, таких як пластмаси, гума і електроніка, були підняті США з невеликим ефектом.

Туреччина просто не бажає вводити санкції проти Росії, а Вашингтон не бажає вводити вторинні санкції проти Туреччини, побоюючись, що це загoнить Ердогана в обійми путіна.
показати весь коментар
29.05.2023 03:37 Відповісти
хто бы сомневался
показати весь коментар
29.05.2023 08:55 Відповісти
Ну, як все і передбачалося ще до першого туру...
показати весь коментар
29.05.2023 08:56 Відповісти
Ще один цар подібний хлу
показати весь коментар
29.05.2023 09:00 Відповісти
Цей султанчик хоча б 88% собі не намалював, як його дружок владімір
показати весь коментар
29.05.2023 09:12 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 09:22 Відповісти
Есть Эрдоган - есть Турция, нет Эрдогана - нет Турции?
показати весь коментар
29.05.2023 09:23 Відповісти
если не считать мэра Анкары то Эрдоган наиболее проукраинский политик , так что Киев выиграл, лучше него только Мансур яваш но он не участвовал
показати весь коментар
29.05.2023 10:01 Відповісти
Мда, дивишся коментарі і бачиш неадекватність що коментуючих, що стада експердів в ЗМІ...щоб розуміти, що інфостадо не в адекваті оцінки виборів в Туреччині достатньо факту, що турки на Заході голусували переважно(дуже) за Ердогана, протестів опозиції проти Ердогана немає.
показати весь коментар
29.05.2023 10:02 Відповісти
 
 