На виборах президента Туреччини переміг Ердоган
Діючий президент Туреччини обраний на новий термін президентства, про що свідчать попередні результати другого туру президентських перегонів.
Про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Діючий Президент Турецької Республіки, як видно з попередніх результатів, пан Реджеп Тайїп Ердоган був обраний президентом", - повідомив голова Вищої виборчої комісії Ахмет Йенер.
За його словами, вже зафіксовані офіційно результати другого туру за кількістю облікованих бюлетенів, вказують на перемогу Реджепа Тайїпа Ердогана й кількість необлікованих досі бюлетенів, не зможе змінити цей результат.
За результатом відкриття 99,9% виборчих скринь діючий президент набрав 52,16%, лідер опозиції - 47,84%.
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Буде правити поки не здохне.. Як Лукашенко...
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Він дуже консервативний - за старі устрої..
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Але турки зі здоровим глуздом не дуже дружать.
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Ті що трішки розумніші давним давно у Німеччині.
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a це що за бздик у калюжу ?
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Причому тут меркель ?
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Кажуть що Ердоган за середньовічні мусульманські закони...
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Недавно прийняли закон що чоловік має право побити свою жінку і поліція навіть заяву не прийме.
бо что її чоловік..- має право...
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І більшіст турків то підтримують.
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через те і багато чого подібного їх не беруть до Євросоюзу
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До чого Меркель? Та ви зовсім не розумієте до чого вона, ця стара профура-тельманка шо візжала та хрюкала за бундесінтереси та вимагала у всіх враховувати інтереси фроінд Владимира, при чьому підтералась законодавством ЕС, як у енергетичной безпеки так і загальним. А шо там з боєздатнісю Бендесвера? Це не фроляйн зробила а Зінка? Можно багато продовжувати за діяльність на користь ***** цей мразоти. ВОНА та шредур с саркози и берлусконі викормили РАШИЗМ якій вже перевершів у злочинах немецькій націонал-социалізм. Но ця курва на перщому місці.
Амінь.
І імʼя цей катастрофі - Янукович.
Турецькі угоди з підсанкційними російськими компаніями, торгівля з Росією продуктами західного виробництва і експорт в Росію так званих товарів подвійного призначення, таких як пластмаси, гума і електроніка, були підняті США з невеликим ефектом.
Туреччина просто не бажає вводити санкції проти Росії, а Вашингтон не бажає вводити вторинні санкції проти Туреччини, побоюючись, що це загoнить Ердогана в обійми путіна.