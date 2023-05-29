У Києві та низці областей вночі 29 травня оголошували повітряну тривогу

Вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає телеграм-канал monitor відбулися "пуски ракет Х-101/555 літаками Ту-95мс із першої групи. Якщо не імітація, очікуємо через годину".

Згодом Київська міська військова адміністрація зазначила: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Із 05:00 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.