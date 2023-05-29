У Києві та низці областей вночі 29 травня оголошували повітряну тривогу
Вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає телеграм-канал monitor відбулися "пуски ракет Х-101/555 літаками Ту-95мс із першої групи. Якщо не імітація, очікуємо через годину".
Згодом Київська міська військова адміністрація зазначила: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Із 05:00 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.
Топ коментарі
+15 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар29.05.2023 01:45
+12 Silent Crag
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+12 Светлана Круп
показати весь коментар29.05.2023 01:35
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Одесі сильні вибухи
Масовано обстрілюють
Одесу
Але все це треба пережити
Багато людей у відчаї але настане момент коли рашисти поступово виженуть
Чому масовані атаки?
А це тому що
Україна пішла в контрнаступ повільно але все ж таки не відступають
А кацапи цими обстрілами хотять примусити
Україну сісти за стіл переговорів
а можна закинути декілька ДРГ на територію ********* і утилізувати ті літаки, які пускають ракети по Україні, але такої команди від ЗЕрмака звісно ж НІКОЛИ не буде.
Чи перехопити нашими літаками їх гівнольоти на їх території, коли вони заходять на ракетну атаку.
як думаєш, в ЗЕрмака взагалі стоїть завдання перемоги України у війні? чи там тільки є завдання і я ЦИТУЮ: 'акуратна качать дєньгі'?