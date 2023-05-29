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У Києві та низці областей вночі 29 травня оголошували повітряну тривогу

тривога,повітряна

Вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає телеграм-канал monitor відбулися "пуски ракет Х-101/555 літаками Ту-95мс із першої групи. Якщо не імітація, очікуємо через годину".

Згодом Київська міська військова адміністрація зазначила: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Також читайте: У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу

Із 05:00 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.

Автор: 

Київ (19441) Київська область (4011) крилаті ракети (1071) повітряна тривога (911)


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Топ коментарі
+15
Вже всюди тривога - щоночі валять, тварюки. Що з цього приводу розкажуть "експерти", які ще пів року тому пиз**ли про те, що у рашистів практично немає чим стріляти? Рашистська сволота не припиняє виробництво ракет та дронів, а у нас фітнес-тренерам на утримання доріг сотні мільйонів роздають лише в одній області (важко навіть уявити, які це суми в масштабах країни). Тварюки ЗЕбільні.
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29.05.2023 01:45
+12
Мені цікаво. Що нам винен Захід? Вони чекали Київ за три дня. Готові були. Тепер вже нам "должны"?
Добре, що підтримують, як можуть.
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29.05.2023 01:15
+12
Тому що тоді обирало "радянське покоління", яким ближче був Кравчук. Чорновола боялися, як "націоналіста", в нього була невелика аудиторія. В нього був шанс на виборах при Кучмі, але... Трапився "нещасний випадок" і все. Шанс для України відірватися від паРаші і підти в Європу відкривався двічі: при Ющенку и при Порошенку. І обидва шанса заруїнили своїм вибором. Результатом чого і є ця війна.
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29.05.2023 01:35
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Північ не прикрита ешелонованою?
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29.05.2023 01:53 Відповісти
зачем ты задаешь тупые вопросы ты что бот? или не знаешь что вчера на пример были сбиты почти все шахеды?
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29.05.2023 01:55 Відповісти
Тупые вопросы не задают. А спрашивают. Зачем задают. Навчися нашої. Солов'їної.
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29.05.2023 01:57 Відповісти
тут на цензоре все боты косят под украинцев - я мову я знаю просто в мене клавiатура без украiнских букв
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29.05.2023 02:15 Відповісти
Покатаєшся на ровері? Педалі покрутиш?
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29.05.2023 02:18 Відповісти
Не знаю.На Радарі пишуть,шо й ракети заходять з північного напрямку
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29.05.2023 01:55 Відповісти
Ще захід не покрився. На карті червоним. Думаю не на довго.
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29.05.2023 01:59 Відповісти
Пока каким то образом не уничтожим ети Тушки ето будет продолжаться вечно. рашисты всегда найдут что по Украине запустить
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29.05.2023 01:38 Відповісти
дешевле захватить несколько областей парашки и выменять их на все носители ракет
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29.05.2023 01:45 Відповісти
Вже всюди тривога - щоночі валять, тварюки. Що з цього приводу розкажуть "експерти", які ще пів року тому пиз**ли про те, що у рашистів практично немає чим стріляти? Рашистська сволота не припиняє виробництво ракет та дронів, а у нас фітнес-тренерам на утримання доріг сотні мільйонів роздають лише в одній області (важко навіть уявити, які це суми в масштабах країни). Тварюки ЗЕбільні.
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29.05.2023 01:45 Відповісти
так а что ты предлагаешь? ты что раньше верил арестовичу зеленскому каломойскому и остальной швали -ты такой наивный или тупой?
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29.05.2023 01:53 Відповісти
Річ про те, що ми б теж могли виробляти дрони і ракети, а не спускати гроші на дороги, як робить зелень.
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29.05.2023 02:00 Відповісти
Якраз я їм не вірив і неодноразово намагався довести адептам цих "експертів", що у рашистів повно запасів і працює виробництво, але марно. Так само, зараз вистачає йолопів, які слухають байки про те, що ми переможемо до кінця року - що теж абсолютна маячня. А пропоную я не в дороги та розкішне життя чинуш вкладати, а нарешті почати масове виробництво аналогів "шахедів" та відновлення ракетних програм та закупівлю зброї аби було чим відповідати рашистській погані.
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29.05.2023 02:08 Відповісти
массове производство? у тебя в гараже? или на каком заводе подскажи?
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29.05.2023 02:19 Відповісти
Знаю як мінімум п'ять підприємств які могли б виготовляти значну кількість таких виробів але з зрозумілих причин вказувати назви не буду. Якщо б було бажання - дрони там гарантовано могли б виробляти у чималій кількості. По ракетах складніше, але теж можливо, якщо залучити іноземних партнерів.
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29.05.2023 02:32 Відповісти
ну это возможно только - не при этой воровской зеленой власти
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29.05.2023 04:58 Відповісти
В
Одесі сильні вибухи
Масовано обстрілюють
Одесу
Але все це треба пережити
Багато людей у відчаї але настане момент коли рашисти поступово виженуть
Чому масовані атаки?
А це тому що
Україна пішла в контрнаступ повільно але все ж таки не відступають
А кацапи цими обстрілами хотять примусити
Україну сісти за стіл переговорів
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29.05.2023 02:12 Відповісти
тем кто под обстрелами давно надо было уже выехать в более безопасные районы а если с детьми то вообще заграницу
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29.05.2023 02:22 Відповісти
немає безпечних районів в Українв крім Конче -Заспи та печерська.
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29.05.2023 08:23 Відповісти
на Печерске в декабре дом (подъезд) разнесли. В ноль. Это безопасно по вашему???
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29.05.2023 14:53 Відповісти
бред собачий - конечно есть - в Киеве или на Западе Украины конечно безопасней чем в Днепре Херсоне Запорожье и т.д.
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29.05.2023 15:39 Відповісти
никаких переговоров не будет пока не дойдем до Крымского перешейка а там эти козлы сами разбегутся мост то один пока целый))
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29.05.2023 02:24 Відповісти
З 2:00 вже 4 рази світло "мигало" на декілька секунд, Київська область.
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29.05.2023 02:51 Відповісти
В моєму регіоні кілька хвилин тому пролунав вибух.ППО напевно збили москальську ракету.
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29.05.2023 03:00 Відповісти
Знову вибух,тільки тихіший.
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29.05.2023 03:01 Відповісти
Ще кілька вибухів і спалах в небі.ППО добре працює. В нас тут ще таких масових вибухів за всю війну не було.Москальські ракети літали,не далеко від мого дому,але таких вибухів не було,тільки поодинокі і не так близько.
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29.05.2023 03:08 Відповісти
Де це, "В нас" ?
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29.05.2023 03:28 Відповісти
Хмельницька область.
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29.05.2023 03:28 Відповісти
Старкон?
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29.05.2023 06:14 Відповісти
Ні.
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29.05.2023 09:45 Відповісти
Звикаєшь до всього. у нас у Києві зараз кожну ніч таке щастя з весни. Десь хвилин п'ять тому так вибухнуло за вікном, аж всі стекла затремтіли і автопо всій вулиці завили..
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29.05.2023 03:38 Відповісти
В нас також автівки завили.Краще щоб ті ракети не прилітали і ні до чого звикати не потрібно.А Київ взагалі з першого дня війни піддавався ракетним обстрілам.
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29.05.2023 03:45 Відповісти
а ты что такой перепуганный? памперс с собой носи..
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29.05.2023 05:17 Відповісти
до ночных прилетов нельзя звикнуть - даже когда работает ППО а вот днем так то по-легче
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29.05.2023 05:16 Відповісти
Нельзя физически привыкнуть, нервы уже ни к черту) Но морально как-то уже пофиг становится...
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29.05.2023 11:31 Відповісти
Цілком згідний! Зелені ненажерливі тварюки. Особливо мерзько, що це діється під час страшної війни за виживання українського народу.
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29.05.2023 04:18 Відповісти
зачем ты мучаешь гугл -переводчик - пиши на своем кацапском
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29.05.2023 05:04 Відповісти
зелений, як та акторка з німецьких фільмів для дорослих - готовий приймати мосКАЛьські ракети зі всіх боків у будь-яких кількостях!
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29.05.2023 04:35 Відповісти
что ты несешь ботяра кацапская?
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29.05.2023 05:05 Відповісти
це бот, але не кацапський... нажаль, є таке явище... відмінності майже нема між ними
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29.05.2023 05:40 Відповісти
буда пешт, як там діла з меморандумом? хто тут після такого меморандуму, яким можна сміливо підтертись, НАСПРАВДІ є ботом?
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29.05.2023 06:15 Відповісти
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29.05.2023 06:27 Відповісти
я несу то, що так можна 'відстрілюватись' ще РОКАМИ від таких ракетно-дронових атак ну або поки захід не перестане поставляти ракети для ППО і ПРО.
а можна закинути декілька ДРГ на територію ********* і утилізувати ті літаки, які пускають ракети по Україні, але такої команди від ЗЕрмака звісно ж НІКОЛИ не буде.
Чи перехопити нашими літаками їх гівнольоти на їх території, коли вони заходять на ракетну атаку.
як думаєш, в ЗЕрмака взагалі стоїть завдання перемоги України у війні? чи там тільки є завдання і я ЦИТУЮ: 'акуратна качать дєньгі'?
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29.05.2023 06:13 Відповісти
тебе надо срочно в военкомат и попросится прямо в ССО - показать как это делается - если нет тогда ты просто пестабол и ботяра
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29.05.2023 15:43 Відповісти
Буде тобі, враже, як Залужний скаже. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Московити, начувайтесь.
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29.05.2023 05:17 Відповісти
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